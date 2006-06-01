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Андрей Шевченко: cherchez la femme

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КОНДРАТЬЕВ ]

Андрей Шевченко: cherchez la femme
Кристен Пазик, очаровательная супруга Андрея Шевченко, с самим известным футболистом.

 Там, где не получается добиться заветной цели в лоб, идут в ход обходные маневры, которые нередко оказываются более дейст­венными. Особенно если речь идет о женских чарах. Болельщики «Милана» убеждены, что именно таким способом Роману Абрамовичу удалось увести в «Челси» их кумира – Андрея Шевченко.

 ПОПЫТКИ переманить к себе украинского витязя чукотско-лондонский магнат предпринимал непрерывно с момента прихода в клуб. Два года они не приносили успеха: ни на какие самые сладкие коврижки Шева не соблазнялся, отвечая, что в «Милане» его устраивает абсолютно все.

 Два года Абрамовичу по­требовалось на то, чтобы осознать: воздействовать надо не на него, а на его нежно любимую жену – американскую модель Кристен Пазик. В декабре прошлого года, на Рождество, Кристен видели в обществе Ирины, жены хозяина «Челси». Не исключено, что тогда-то на «женсовете» и созрел секретный план: убедить суперфорварда, что помимо русского, украинского, итальянского и «футбольного» языка, коим он владеет так виртуозно, ему до зарезу необходимо выучить английский. А выучить его можно только одним способом – поехать играть в Англию. Читай – в «Челси».

 Можно себе представить, в каком щекотливом положении оказался Андрей Шевченко, когда ему пришлось объяснять свой шаг широкой публике. В первую очередь – миланской тифозерии. Озвучивать то, что за него придумали женщины.
Непросто, согласитесь, набраться духу и сказать фанатам своего клуба, самого что ни на есть титулованного, уважаемого и великого, клуба, где тебя семь лет носили на руках и готовы были платить, сколько твоя душа пожелает: ребята, я ухожу.

 – Ни с финансовой стороной, ни со сферой внутриклубных отношений мой переход не связан совершенно, – заявил Андрей на прощальной «прессухе». – Причины – исключительно семейные. Я не знаю родного языка своей жены, она – моего. Общаться приходится на итальян­ском. Мы пришли к выводу, что мне нужно учить английский. Только так мы сможем передать детям нашу любовь к ним.

 Пока у звездной четы ребенок, как известно, один – полуторагодовалый сын Джордан. Но дети – это святое. У кого после таких трогательных слов поднимется рука на Шеву? Ни у кого и в мыслях нет считать его за «предателя». Красно-черные тифози в печали, но они не держат на него зла. На кого держат – так это на Кристен.

 – С тех пор, как в «Милан» пришел Берлускони, в нашем клубе не принято продавать игрока с целью наживы. Равно как не принято удерживать кого-то насильно. Не стали мы неволить и Андрея. Хотя чего уж там, ничей другой уход мы не восприняли с такой душевной болью, как его, – признался босс «россонери» Адриано Галлиани. – Я испробовал все возможности убедить его остаться. Даже когда до пресс-конференции оставалась всего минута, все еще лелеял надежду, что он передумает.

 Принципиальное решение о трансфере было принято в прошлую пятницу, а детали два заинтересованных клуба собираются обговорить на этой неделе. «Милан» сразу дал понять «Челси», что руку в карман надо будет запустить поглубже. Речь идет о компенсации примерно в 50 млн. евро. Плюс еще около 35 млн. «аристократам» будет стоит 4-летний контракт с недельной зарплатой в 125 тыс. фунтов.

 Часть суммы «Милан» рассчитывает взять «натурой» – 28-летним французским защитником Вильямом Галласом, который еще год по контракту должен играть за «Челси», но не чувствует себя там достаточно уютно и не прочь сменить обстановку. «Милан» уже давно положил на него глаз, но попытки переманить его к себе стопорились руководством «аристократов». Теперь оно, без сомнения, станет куда более сговорчивым и пойдет на любые условия – лишь бы увидеть Шевченко в синей майке.

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