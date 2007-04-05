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Армейцы превратили плей-офф в боевик

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МОРОЗОВ ]

Армейцы превратили <nobr><nobr>плей-офф</nobr></nobr> в боевик

 Последний раз медали (серебряные) ЦСКА завоевывал в далеком 1992 году. С тех пор армейцы никогда не числились среди претендентов на награды россий­ского чемпионата. Но с приходом в команду нового тренер­ского штаба во главе с Вячеславом Быковым ситуация начала потихоньку выправляться.

 Он возглавил команду летом 2004 года. Уже в следующем сезоне армейцы пробились в плей-офф и впервые в нынешнем веке сумели пройти в его второй этап. На днях сделан еще один шаг вперед. В четвертьфинале была обыграна в пяти матчах третья команда регулярного чемпионата - «Салават Юлаев». Причем решающая победа - красивая и уверенная - была одержана над ней в гостях.

 В полуфинале ЦСКА угодил на самого чемпиона - «Ак- Барс». Все специалисты в один голос заявляли: подвиги армейского клуба закончились. «Барсам», чтобы выйти в финал, достаточно будет сыграть три матча. Ставки на их победу принимались в букмекерских конторах с уникальным коэффициентом - 1, 05. То есть за каждый поставленный рубль на «Барсов» можно было получить в случае их успеха в серии лишь пять копеек.

 В первом матче москвичи, еще не отошедшие от противостояния с «Салаватом», попытались сыграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей и уступили  вчистую - 2:5. Но во втором завязалась борьба (2:4), а в третьем и интрига: ЦСКА сенсационно взял верх - 3:1. И в четвертой встрече москвичи смотрелись как минимум не хуже чемпиона. Но все решила нелогичная шайба, заброшенная на 22­й минуте казанцем Дмитрием Обуховым. Тот умудрился, лежа на льду, подставить клюшку под дальний бросок своего партнера Евгения Рясенского. Шайба взметнулась вверх и влетела в «девятку».

 Под занавес третьего периода соперники обменялись голами, и в итоге ЦСКА все же проиграл и матч, и серию. Но тем не менее доказал, что победы в хоккее возможны и без россыпи звезд в составе и сногсшибательного бюджета. После поражения в четвертом матче армейцев у выходов из Ледового дворца встречали сотни болельщиков, чего не случалось уже много-много лет. На лицах фанатов не было огорчения. Они благодарили игроков ЦСКА за бойцовский характер и хорошую игру.

 И «Барсы» не скрывали радости после победы. Хотя еле держались на ногах от усталости. «Мы потратили очень много сил и очень довольны, что все-таки победили, - признался после финальной сирены их капитан Алексей Морозов, который в двух московских матчах не забил ни одного гола и заработал лишь очко за результативную передачу. - Соперник не дал реализовать все, что мы запланировали. У армейской команды, бесспорно, есть будущее».

 Костяк нынешнего ЦСКА был создан летом 2005 года. Его составили возрастные игроки, которым не нашлось места в богатых клубах. А также необстрелянная молодежь, в том числе и вышедшая из армейской школы. По окончании того сезона, в котором ЦСКА финишировал на пятом месте, руководству приш­лось вести нелегкие переговоры с лидерами команды, которым хотелось повышения зарплаты. Клуб не смог удовлетворить запросы некоторых из них. В результате команду покинули такие авторитетные хоккеисты, как Вадим Хомицкий и Сергей Мозякин.

 Но большинство ключевых игроков все же осталось. «У нас в этом сезоне, можно сказать, сложился коллектив единомышленников, - рассказывает главный помощник Быкова в ЦСКА и сборной России Игорь Захаркин. - Цементировали игру команды все же опытные ребята: Вадим Епанчинцев, Дэвид Немировски, Андрей Никитенко, Мартин Штрбак. Но и молодежь тоже была не на последних ролях: Александр Никулин, Сергей Широков, Денис Паршин, Антон Белов…

 Регулярный чемпионат мы прошли ровно, набирали примерно равное количество очков во всех трех кругах. Слаженная же коллективная игра у нас появилась ближе к его концу. Очень помог пришедший зимой Констанитн Симчук, ставший основным голкипером.

 В плей-­офф разыгрался Алексей Симаков. А ведь нас с Быковым не раз в этом сезоне критиковали, когда мы брали его в сборную. Остальные ребята также проявили себя в трудные минуты самым лучшим образом».

 В понедельник на базе в Новогорске свою первую тренировку провела сборная России, начинающая подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 27 апреля по 13 мая в Москве. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин и их подопечные из ЦСКА (их фамилии пока не названы) присоединятся к команде в конце недели.

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