Армейцы превратили плей-офф в боевик

Армейцы превратили
в боевик плей-офф
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МОРОЗОВ ]
Последний раз медали (серебряные) ЦСКА завоевывал в далеком 1992 году. С тех пор армейцы никогда не числились среди претендентов на награды российского чемпионата. Но с приходом в команду нового тренерского штаба во главе с Вячеславом Быковым ситуация начала потихоньку выправляться.
Он возглавил команду летом 2004 года. Уже в следующем сезоне армейцы пробились в плей-офф и впервые в нынешнем веке сумели пройти в его второй этап. На днях сделан еще один шаг вперед. В четвертьфинале была обыграна в пяти матчах третья команда регулярного чемпионата - «Салават Юлаев». Причем решающая победа - красивая и уверенная - была одержана над ней в гостях.
В полуфинале ЦСКА угодил на самого чемпиона - «Ак- Барс». Все специалисты в один голос заявляли: подвиги армейского клуба закончились. «Барсам», чтобы выйти в финал, достаточно будет сыграть три матча. Ставки на их победу принимались в букмекерских конторах с уникальным коэффициентом - 1, 05. То есть за каждый поставленный рубль на «Барсов» можно было получить в случае их успеха в серии лишь пять копеек.
В первом матче москвичи, еще не отошедшие от противостояния с «Салаватом», попытались сыграть с «Ак Барсом» в открытый хоккей и уступили вчистую - 2:5. Но во втором завязалась борьба (2:4), а в третьем и интрига: ЦСКА сенсационно взял верх - 3:1. И в четвертой встрече москвичи смотрелись как минимум не хуже чемпиона. Но все решила нелогичная шайба, заброшенная на 22й минуте казанцем Дмитрием Обуховым. Тот умудрился, лежа на льду, подставить клюшку под дальний бросок своего партнера Евгения Рясенского. Шайба взметнулась вверх и влетела в «девятку».
Под занавес третьего периода соперники обменялись голами, и в итоге ЦСКА все же проиграл и матч, и серию. Но тем не менее доказал, что победы в хоккее возможны и без россыпи звезд в составе и сногсшибательного бюджета. После поражения в четвертом матче армейцев у выходов из Ледового дворца встречали сотни болельщиков, чего не случалось уже много-много лет. На лицах фанатов не было огорчения. Они благодарили игроков ЦСКА за бойцовский характер и хорошую игру.
И «Барсы» не скрывали радости после победы. Хотя еле держались на ногах от усталости. «Мы потратили очень много сил и очень довольны, что все-таки победили, - признался после финальной сирены их капитан Алексей Морозов, который в двух московских матчах не забил ни одного гола и заработал лишь очко за результативную передачу. - Соперник не дал реализовать все, что мы запланировали. У армейской команды, бесспорно, есть будущее».
Костяк нынешнего ЦСКА был создан летом 2005 года. Его составили возрастные игроки, которым не нашлось места в богатых клубах. А также необстрелянная молодежь, в том числе и вышедшая из армейской школы. По окончании того сезона, в котором ЦСКА финишировал на пятом месте, руководству пришлось вести нелегкие переговоры с лидерами команды, которым хотелось повышения зарплаты. Клуб не смог удовлетворить запросы некоторых из них. В результате команду покинули такие авторитетные хоккеисты, как Вадим Хомицкий и Сергей Мозякин.
Но большинство ключевых игроков все же осталось. «У нас в этом сезоне, можно сказать, сложился коллектив единомышленников, - рассказывает главный помощник Быкова в ЦСКА и сборной России Игорь Захаркин. - Цементировали игру команды все же опытные ребята: Вадим Епанчинцев, Дэвид Немировски, Андрей Никитенко, Мартин Штрбак. Но и молодежь тоже была не на последних ролях: Александр Никулин, Сергей Широков, Денис Паршин, Антон Белов…
Регулярный чемпионат мы прошли ровно, набирали примерно равное количество очков во всех трех кругах. Слаженная же коллективная игра у нас появилась ближе к его концу. Очень помог пришедший зимой Констанитн Симчук, ставший основным голкипером.
В плей-офф разыгрался Алексей Симаков. А ведь нас с Быковым не раз в этом сезоне критиковали, когда мы брали его в сборную. Остальные ребята также проявили себя в трудные минуты самым лучшим образом».
В понедельник на базе в Новогорске свою первую тренировку провела сборная России, начинающая подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 27 апреля по 13 мая в Москве. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин и их подопечные из ЦСКА (их фамилии пока не названы) присоединятся к команде в конце недели.
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