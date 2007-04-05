Ах, Шарапова! Эх, Шарапова…

Ажиотаж в средствах массовой информации в связи с планируемым приездом Марии в Москву заслонил собой одно обстоятельство. Шарапова приедет к нам совершенно растренированной и находящейся в глубокой психологической яме после двух сокрушительных поражений от Серены Уильямс в этом году. И благодарить за все это Мария должна прежде всего своих менеджеров, которые превратили эту красивую девушку в дойную корову. А также высокоуважаемого Шамиля Анвяровича Тарпищева, у которого появление Шараповой в национальной сборной стало за последние годы своеобразной «идефикс».

Кормилица по имени Мария

Никто и представить себе не мог, что эта выросшая в Америке красавица сумеет выиграть с первой попытки самый престижный в мире Уимблдонский турнир. Затем - отодвинуть в тень записного теннисного секс-­символа Курникову. Но главное - за последние три года принести знаменитой менеджерской конторе «Ай-Эм-Джи» (Интернэшнл менеджмент групп) огромные прибыли.

Начав с малого - вроде рекламы часов - менеджеры затем взялись за одежду новоявленной секс-­бомбы, заставив ее с каждым разом надевать все более короткие платья. Носить их, к слову, в современной Америке - исключительно прерогатива представительниц древнейшей профессии. Дело дошло и до позирования полуобнаженной для одного из мужских изданий и промышленного выпуска дисков и рингтонов с записями неприятно громких для одних и невероятно эротичных для других стонов Марии на корте. За эти годы «Ай-Эм-Джи» заключила, если верить слухам, более тридцати рекламных договоров на общую сумму более четверти миллиарда долларов. И превратила таким образом жизнь второй ракетки мира в сплошную череду рекламных съемок, приемов и общественно важных мероприятий. Времени для тренировок почти не остается.

Так, совсем недавно в Майами накануне важнейшего матча с Сереной Уильямс Шараповой пришлось сначала поехать в местный дель­финарий и пару часов позировать с мест­ными обитателями. Потом ее отвезли для участия в конкурсе «Двойников Шараповой», в котором приняло участие более пятидесяти девушек, которых роднило с Марией только наличие длинных ног и светлых волос. После чего она поучаствовала еще в двух «пати» и только вечером смогла выйти на корт, чтобы немного размяться. На следующий день бывшая первая ракетка мира была буквально размазана по корту вернувшейся на Олимп Сереной Уильямс, которая после матча заявила: «Теперь Шарапова мне больше не страшна. Я научилась у нее выигрывать, и Марии больше не видать первого места в рейтинге, как своих ушей!»

Ехать или не ехать - вот в чем вопрос

Через две недели в Москве должно закончиться противостояние между американскими менеджерами и рекламодателями, с одной стороны, и отцом теннисистки, Шамилем Тарпищевым и его деловыми компаньонами - с другой. Шарапова станет окончательно русской гражданкой, а Россия застолбит за собой самую талантливую и сексапильную теннисистку современности. И даже если через несколько лет «патриотка» Шарапова передумает и возьмет американское гражданство, выступать за американцев фактически не сможет.

Сейчас в «Ай-Эм-Джи» наверное, прокляли тот день, когда отец Шараповой от имени своей дочери согласился сыграть за сборную России в Кубке Федерации, а в менеджерской конторе никак на это не отреагировали. В ту пору (а это было примерно три года назад) обстановка в мире была совсем другой. И в желании играть за русских жительнице штата Флорида Марии Шараповой не было ничего антиамериканского. Наоборот, сплошной прагматизм - ведь тогда все места в сборной США были заняты. Но потом американ­ский теннис вступил в полосу кризиса, а в России, словно грибы после дождя, появилась целая армия сильных теннисисток. Но затем последовали всем известные события, после которых популярность русских на Западе достигла самого низкого со времен холодной войны уровня.

Согласно неофициальным данным, во время последнего крупного теннисного турнира в Майами менеджеры «Ай-Эм-Джи» - фактические руководители команды Шараповой - тайком от ее отца провели серию консультаций с рекламодателями. Цель: как бы заставить Марию отказаться от поездки в Россию. После долгих споров было решено «давить» на травму плеча, которая последние годы не дает Шараповой играть в полную силу. Травма - это вам не очередная беременность жены, и такая «отмазка» в теннисе всегда проходила. Ведь в нынешней ситуации для американцев главное выиграть время!