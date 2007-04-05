ЦСКА – команда рабочих миллионеров

Клубный конвейер

- Неужели опять закурили, Валерий Георгиевич?

- Нет. Вот уже два года, как отказался от сигарет. Раньше курил много, но в какой-то момент понял, что пришло время остановиться. Сегодня позволяю себе одну-две сигары в день - организм требует никотина.

- Берете пример с президента клуба (Евгения Гинера. - Прим. «АН»)?

- Он действительно ценитель и знаток сигар, может долго о них рассказывать. Увлек и меня, хотя, сами понимаете, наши обычные разговоры прежде всего о делах ЦСКА...

- ...которые пока идут неплохо.

- Победа над «Локомотивом» (2:0 в третьем туре чемпионата России. - Прим. «АН») меня конечно же порадовала, тем более что из-за травм игроков возникли проблемы с составом. Последним потеряли Дуду (полузащитник сборной Бразилии. - Прим. «АН»), который получил повреждение на предматчевой тренировке. Но сила ЦСКА сегодня в том, что место выбывшего занимает другой футболист и играет ничуть не хуже. Это ли не признак класса!

- Вы в ЦСКА уже шестой год. Можно ли сказать, что сегодня клубный «конвейер» работает если не сам по себе, то, во всяком случае, не требует уже вашего ежедневного надзора?

- Это только со стороны может показаться, что все идет само собой. На самом деле футбольный клуб настолько сложный механизм, что необходимо постоянно следить за его настройкой. Однако в первые годы работы в ЦСКА, действительно, приходилось сложнее, чем сегодня. Я благодарен всем, с кем начинал, но тогда мне и Евгению Гинеру пришлось пойти на революционные изменения - выставить на трансфер большую группу игроков. Иначе поступить было нельзя с учетом того, что перед ЦСКА была поставлена задача стать клубом европейского уровня. Жизнь подтвердила нашу правоту, ее показывают результаты: за пять лет ЦСКА выиграл 10 трофеев. Вторые места я не считаю достижением.

Самокритичные бразильцы

- Но достижение, наверное, и то, что почти весь состав ЦСКА - игроки национальных сборных.

- Конечно. Скажи кто-нибудь года три назад, что из ЦСКА трех футболистов будут приглашать в сборную Бразилии, его посчитали бы сумасшедшим. Разве не так? А кто предполагал, что, скажем, братья Березуцкие станут ключевыми защитниками сборной России? Горжусь, что работаю в клубе, который дал столько футболистов и нашей национальной команде (кроме Березуцких в состав сборной России входят также вратарь Акинфеев, защитник Игнашевич, полузащитники Жирков и Алдонин. - Прим. «АН»).

- За эти пять лет из ЦСКА ушло немало футболистов. Не жалко было расставаться с ними?

- Я вообще тяжело расстаюсь с игроками. Любой серьезный тренер вкладывает в футболиста часть своей души, поэтому бывает тяжело, когда человек уходит. Футбол - прежде всего конкуренция. Если игрок ее не выдерживает, должен уступить место другому. Нападающий Дмитрий Кириченко очень талантливый игрок, принес много пользы ЦСКА, но, мне кажется, до конца свой потенциал не расскрыл. И ему, и другим я всегда честно об этом говорил. На мой взгляд, между тренером и футболистами не должно быть недосказанности.

- Как вам удается ладить с бразильцами?

- С ними непросто. Они другие, не похожие ни на наших, ни на легионеров из Западной Европы. Другая психология, другая вера... Говорю им: вы не обязаны любить Россию. Любите Бразилию, но уважайте страну, где играете в футбол, и традиции клуба, за который выступаете. Мне кажется, удалось найти хороший контакт. Иногда даже спрашиваю себя: может быть, мне достались лучшие бразильцы?

- А каким методами лечите звездную болезнь? Наверняка она проявляется у тех, кого приглашают в сборную Бразилии.

- Ошибаетесь. Мы работаем вместе уже не один год, поэтому с полной ответст­венностью могу сказать, что бразильцы ЦСКА, несмотря на молодость, вполне адекватные, самокритичные люди. Знаете, что мне больше всего в них нравится? Они верят в то, что они - лучшие. И чем сильнее соперник, тем больше в них желания его обыграть. Когда наши видят такое отношение, невольно тоже проникаются победным духом. Правда, бразильцев бывает сложно настроить на игру с относительно слабым соперником.

Адский труд

- Ведущие игроки ЦСКА - миллионеры. Не считаете, что футболисты премь­ер-лиги - и наши, и легионеры - получают незаслуженно много?

- За всю премьер-лигу говорить не могу. Но в ЦСКА каждый отрабатывает свою зарплату. И что такого несправедливого, если футболист, который показывает красивую игру, получает достойные деньги?

- С точки зрения обывателя, они их не заслуживают.

- Так может говорить только человек, который не знает, как живут профес сиональные футболисты. Думаю, завидовать им не стоит. У них адский труд. Футболисты находятся под жестким психологическим давлением - от них ведь постоянно требуют результат. А что такое двухразовые тренировки каждый день? Это - отсутствие личной жизни. Футболисты больше времени проводят в команде, чем в семье.

Мне кажется, тот, кто говорит, что футболисты живут незаслуженно хорошо, находится в плену советских стереотипов. Мол, никто не должен выделяться. Но времена изменились. Сегодня тот, кто более талантлив, должен и получать больше. Таковы законы рынка и конкуренции. Разве футболисты ЦСКА, которые своим трудом заставили Европу признать наш клуб, не заслужили достойного вознаграждения?

- Нынешний ЦСКА может служить примером для подражания с точки зрения соотношения легионеры - россияне. В основном составе половина - наши, половина - ино­странцы, хотя пока такой пропорции никто не требует. И все же скоро ли, как в совет­ские времена, наши звезды будут конкурировать за место в составе между собой?

- Надеюсь, скоро. Мы потеряли поколение начала 90-х, которое сегодня должно было бы начать заявлять о себе. Лишь сейчас мы начинаем постепенно забывать о том времени, когда Россию рвали на части. Хаос, экономический кризис - до футбола ли было в то время?

- Образцом в подготовке молодых игроков считается голландский «Аякс», который выстроил рациональную схему, в которой все подчинено интересам главной команды. Согласны с этим?

- Да, но мы в ЦСКА считаем, что кругозор молодых футболистов должен быть несколько шире клубного. Нет ведь гарантии, что все они будут выступать у нас. Так что выпускник детской школы должен уметь найти свое место в любом клубе. Но, конечно, все лучшее у «Аякса» надо перенимать, тем более что там накоплен

40-летний опыт подготовки резервов. но и качество игры поднять. Пока же мы отстаем от ведущих стран Европы. Звезды предпочитают играть в Испании или Италии, а не в России.

- Их можно понять. Россия уступает Европе не только по уровню футбола, но и по качеству жизни, по безопасности. А кому захочется играть на таких полях, как сегодня? И календарь у нас особый. В Европе летом все отдыхают, а мы мучаемся в жару. Нам пора подстроиться под остальной мир, от этого наш футбол только выиграет.

- Не чересчур ли радужная картина?

- Нет. Надо работать на перспективу. Надо рассчитывать только на свои силы. Надо любить свой футбол. Если мы сами себя любить не будем, кто же нас полюбит? Извините за грубое выражение, но нельзя вечно оставаться лохами, которых постоянно разводят.

- ЦСКА, мне кажется, к этой категории не относится. За 5 лет вам и президенту клуба удалось создать эффективную систему достижения результатов. Во всяком случае, в России...

- В клубе все действительно отлажено, но было бы глупо успокаиваться. Каждый год ищем мотивацию. Недостаточно сказать футболистам, которые уже почти все выиграли: мы должны побеждать, и нет предела совершенству. Надо искать дополнительные стимулы. У ЦСКА сегодня мотивация есть: Лига чемпионов.

Деньги и цели

- Под высокие цели нужны соответ­ствующие средства. Вы никогда не завидовали коллегам, в распоряжении которых более мощные, чем у вас, финансовые возможности?

- Никогда никому не завидовал. Не вижу смысла. Для себя решил, что для достижения цели надо больше работать, а не надеяться на других. За коллег же, которые имеют лучшие возможности, всегда радуюсь. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что «Милан», «Реал» или «Челси» - команды другого уровня. Они каждый год ставят задачу выиграть Лигу чемпионов. Под нее выделяется огромный бюджет. Другой вопрос - удается выиграть или нет.

- В прошлом сезоне ЦСКА, имея довольно скромный по нынешним временам бюджет в 30 миллионов долларов, тем не менее стал чемпионом России.

- На поле выходят не деньги, а игроки! Можно потратить миллиард и ничего не добиться. Главное, чтобы в клубе была гармония. Что это значит? Первое - современная инфраструктура. Второе - компетентное руководство. Третье - творческие тренер и игроки. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, команда вряд ли добьется результата.

- Вы никогда не скрывали мнения о том, что во главе сборной России должен стоять российский специалист, а не иностранец...

- Потому что иностранец не может любить Россию так же, как мы. Вот мне нравится Италия, ее футбол и кухня, но к патриотизму это не имеет никакого отношения. А без патриотизма у сборной не будет побед. Ничего не имею против Гуса Хиддинка, он - специалист высокого уровня, однако я против самой идеи приглашения иностранца в сборную. В клубы - пожалуйста. Англичане, кстати, которые долго верили в гений шведа Свена-Ерана Эрикссона, в конце концов поняли, что во главе сборной должен быть свой. Может быть, стоит им поверить?