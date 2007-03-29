Европа стала ближе?

Накануне матча против Эстонии в российских рядах насчитывалось не так много оптимистов. Во-первых, наша команда еще не обыгрывала эстонцев на их поле - 1:2 в 2002 году и 1:1 - в 2005-­м. Во-вторых, сборная России потеряла по разным причинам семерых футболистов основного состава, в том числе капитана и диспетчера Егора Титова. В-третьих, после крупного поражения от голландцев в феврале в товарищеском матче (1:4) появились сомнения, что наша команда вообще способна чего-то сегодня добиться. Но оказалось, не все так плохо: Гус Хиддинк поставил на молодежь, и та его не подвела. Это позволяет сделать несколько важных выводов, внушающих надежду на то, что сборная России - на правильном пути.

Игра на результат

Вывод первый: команда показывает игру, которая при любых обстоятельствах приносит результат.

Конечно, сборным Македонии и Эстонии, битых с одинаковым счетом 2:0 на их полях, далеко до Англии и Хорватии, которые занимают в рейтинге ФИФА соответственно 6-­е и 12-­е места (македонцы - 49-­е, эстонцы - 106-­е). Да и израильтяне (38­е) подарков нам делать не будут. И все же…

Затеяв в сборной масштабную кадровую перестройку, Хиддинк параллельно провел перестройку в головах наших футболистов. Если отбросить «ненужную» встречу с Голландией, во всех остальных матчах сборная России действовала по ситуации: победную игру не меняла, неудачную вовремя корректировала. С Македонией исход был решен еще в первом тайме, когда наша команда повела со счетом 2:0.

В первой встрече с Эстонией победа была добыта в конце благодаря заменам (голы забили Павел Погребняк и Дмитрий Сычев, вышедшие во втором тайме), во второй - благодаря тактической перестройке после неудачного начала, когда эстонцы имели два голевых момента. Сборная же России свой первый удар по воротам нанесла лишь в конце первого тайма.

Выигрышные схемы

Вывод второй: для Хиддинка незаменимых нет.

Любой тренер мог бы запаниковать, столкнувшись со столь же серьезными кадровыми проблемами, которые перед матчем с эстонцами пришлось решать Хиддинку. Травмы ведущих защитников братьев Алексея и Василия Березуцких и Дениса Колодина, отказ главного разыгрывающего сборной Титова по семейным обстоятель­ствам ехать в Таллин, травма нападающего Романа Павлюченко и дисквалификация его коллеги по амплуа Погребняка… Кто кинул бы в голландского тренера камень, сыграй наша команда не столь удачно?

Но Хиддинку удалось в цейтноте сколотить из дебютантов и молодежи вполне боеспособную сборную - средний возраст ее игроков оказался меньше 24 лет. Если же учесть, что зрелость команды наступает в 25-27 лет, то очевидно, что у Романа Шишкина и Ко есть перспектива. Во всяком случае, те, кто видел матчи сборной Франции, вымучившей в Литве победу со счетом 1:0, или Англии, по нулям разошедшейся с Израилем, или Сербии, сенсационно уступившей казахам (1:2), могут сказать, что сборная России выглядела ничуть не хуже фаворитов.

Вот и получается, что у Хиддинка, который не раз жаловался на дефицит футболистов международного уровня в России, незаменимых нет. А есть выигрышные схемы, по которым он постепенно приучает действовать наших футболистов, и прежде всего молодых.

На что способна молодежь?

Вывод третий: ближайшее будущее сборной России Хиддинк связывает с молодыми игроками.

Как и положено, голландский тренер твердит, что двери в сборную открыты для всех.

В том числе для Титова, чье отсутствие в Таллине стало неприятной неожиданностью для поклонников 30-­летнего спартаковского капитана, который, к сожалению, так и не показал пока в сборной того, что он показывает в клубе. В качестве примера Хиддинк приводит Александра Кержакова, мол, пока сидел в запасе в «Зените», сборной не был нужен, стал забивать в «Севилье» - сразу получил место в составе.

С Кержаковым, забившим эстонцам два гола, Хиддинк действительно угадал. Как угадал он и с Шишкиным, с листа сыгравшим в обороне вместе с Сергеем Игнашевичем и Александром Анюковым. Или с Дмитрием Торбинским, который в «Спартаке» играет на фланге, а не в центре поля, как это было во встрече с эстонцами.

«Хиддинк каждый раз чем-то удивляет, - говорит генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло. - Всегда придумывает что-то новое». С Шавло трудно не согласиться. Но важно, чтобы Хиддинк вновь удивил, когда придет время решающих матчей против хорватов, англичан и израильтян.