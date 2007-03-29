Суперхоккей: обратный отсчет

- Давайте начнем с российского чемпионата. Кто вас больше всего удивил в нынешнем «плей-­офф»?

- ЦСКА. Я не ожидал, что армейцы сумеют переиграть «Салават Юлаев». Уфимцы укомплектованы значительно лучше москвичей и в регулярном чемпионате выступали намного убедительнее. В четвертьфинале армейцев было просто не узнать. Они бились до последнего. И в этом есть, конечно, немалая заслуга тренерского состава, который возглавляет Вячеслав Быков. Он продемонстрировал, что настраивать подопечных на ответственные матчи действительно умеет.

- Новые звезды появились в этом году?

- Для меня только одна - Алексей Черепанов из «Авангарда». Он и в регулярном чемпионате смотрелся неплохо, и в «плей-­офф» уже сумел себя проявить. Учитывая то, что среди хоккеистов его 1989 года рождения нет очень ярких талантов, он вполне может стать первым номером драфта Национальной хоккейной лиги этим летом. В тройку-­четверку точно должен войти.

- Вячеслав Быков в первую сборную его пока не вызывал…

- И считаю, что зря. Насколько я слышал, Черепановым хотят усилить юниорскую сборную, которая будет выступать на чемпионате мира в Финляндии. Но, мне кажется, ему надо дать шанс проявить себя на взрослом чемпионате мира в Москве. В конце концов, доверять молодым - это в традиции отечественного хоккея. И потом, в российских командах среди правых крайних нападающих поспорить с ним по уровню мастерства способны единицы. Полноценно его можно заменить лишь маститым энхаэловцем.

- А что вас больше всего обеспокоило?

- Ситуация с вратарями - кандидатами в сборную. До старта «плей-­офф» я очень верил в молодого Семена Варламова из «Локомотива». Но теперь понял: психологически он еще не дорос до уровня сборной. В играх на вылет проверяется устойчивость голкипера, его умение держать удар. Но Семен не был в этом плане безупречен. Конечно, его нельзя винить в поражении «Локомотива» от «Авангарда». Но он и не выручил свою команду в трудную минуту. Еще больше расстроил Василий Кошечкин из «Лады». Он пропустил сразу несколько шайб, которые вратарь сборной пропускать не должен. Талант волжанина бесспорен, но мужиком он еще не стал. Ему по-­прежнему нужна железная рука вне льда. При малейшем послаблении со стороны тренера он «плывет».

- Иными словами, без лучшего россий­ского вратаря Николая Хабибуллина, команда которого в «плей­-офф» НХЛ не попадает, не обойтись? Сам он пока сомневается, ехать на чемпионат мира или нет, но Третьяк с Быковым надеются его уговорить.

- Никого уговаривать не надо. Если человек сомневается, с ним даже вести переговоры не надо. А тем более если речь идет о Хабибулине. Я знаю Николая. Работал с ним в сборной звезд на Кубке «Спартака» и на Кубке мира. Если его будут уговаривать, то надежной игры от него ждать нечего. Это очень приземленный человек, не чуждый меркантильных соображений. Спортивные цели у него не на первом плане. Он, если помните, играя в том же «Ак Барсе», во время локаута был совсем не тем Хабибулиным, который незадолго до этого выиграл Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хотя контракт у него был очень приличный. Потому что знал - в суперлиге играет временно. Уж лучше серьезно поработать во время подготовки к чемпионату с Кошечкиным.

- А вообще энахаэловцы сборной на чемпионате мира нужны?

- Я бы вообще постарался не делить игроков на легионеров и наших. Главное - создать коллектив единомышленников. Как это сделал на предпоследней Олимпиаде Владимир Юрзинов. Он не побоялся оставить за бортом сборной игроков из суперлиги. Конечно, Быков все понимает. Но понимать мало.

В этом сезоне связь с теми кандидатами, кто играет в НХЛ, поддерживает из штаба сборной регулярно лишь Сергей Немчинов. Но он то уезжает за океан, то возвращается. И со многими из ребят общается по телефону раз в месяц. А этого мало. Очень много времени в США вынужден проводить Павел Буре. Он все еще связан определенными обязательст­вами со своей бывшей энхаэловской командой. Почему не привлечь и его к работе в сборной? Я знаю, что у него очень большой авторитет среди наших легионеров. А то что же получается: подал в отставку с поста президента ФХР Александр Стеблин, который ему доверял, и о Буре забыли. Ни для кого не секрет, что чехи два года назад выиграли чемпионат мира во многом потому, что их тренер­­ский штаб не побоялся доверить набор команды ее лидеру - Яромиру Ягру. Именно он вел переговоры с кандидатами, играющими в НХЛ.

- Но если руководству сборной попросить помощи у Буре, то на чемпионат мира точно не приедет давно конфликтующий с ним центрфорвард Сергей Федоров. Вокруг него планируется комплектовать первое звено.

- Выскажу свое субъективное мнение. Я видел некоторые матчи Федорова в «Коламбус Блю Джекетс». Сергей уже давно не тот, что прежде. Он, безусловно, выдающийся игрок, но в прошлом. Давно наелся хоккеем. Существенной помощи сборной Федоров оказать уже не сможет.

И если выбирать между ним и Буре, лично я предпочел бы последнего.

- А вообще без энахэловцев можно обойтись?

- Конечно, можно. Но «золото» без них не завоюешь. Без них можно выступить нормально, не опозориться. Но, с другой стороны, нельзя выиграть чемпионат и с командой, составленной только из энхаэловцев, не объединенных одной целью.