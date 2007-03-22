Таллин ждет «Нюрнбергский процесс»

«У Хиддинка я как на ладони»

- В февральском контрольном матче с Голландией, несмотря на возможность сделать замену и проверить других нападающих, Хиддинк оставил вас на поле на все 90 минут. Более того, в послематчевых интервью отмечал вас как единст­венного в команде, кто был в состоянии отбегать полтора часа.

- Это объяснялось просто: из тех, кто вышел на поле, я был единственный, приехавший из иностранного чемпионата. К тому же такого «скоростного» и «силового», как германский. Бундеслига тогда уже успела провести несколько туров после зимнего перерыва, и я, соответственно, набрал хорошую форму. Все же остальные ребята, выступающие в российских клубах, еще только начинали подготовку к сезону. Какие к ним можно было предъявлять требования в начале февраля? Идея сразиться со столь грозным соперником, как Голландия, в такое время года была изначально обречена на неудачу. И не надо строго судить нас за то, что мы «рассыпались» в последнюю четверть матча. Просто сил уже было взять неоткуда.

- К сожалению, вам, несмотря на преимущество в кондициях, не удалось в тот день выполнить свою основную обязанность - забить гол.

- Не удалось. Хотя один отменный шанс был. Когда Аршавин катнул мне мяч в свободную зону, а я попытался поддеть его носочком. Но мне противодействовал не кто-нибудь, а сам Ван дер Сар. Опытнейший кипер все прочитал, сократил угол и парировал мою попытку. Надеюсь взять свое в игре с эстонцами - так будет нужнее. Если, конечно, мне будет доверено место в составе.

- В предпоследний уикенд Хиддинк, вопреки своим первоначальным планам, вместо того чтобы поехать в Германию смотреть вас, отправился в Испанию с целью просмотра Кержакова. Вы усматриваете в этом повод для сомнений?

- Нет, это ничего не значит. Он меня и так уже просматривал, знает мои возможности. К тому же есть возможность посмотреть игру бундеслиги с моим участием и по телевизору.

«Стоило лишь смыть грехи»

- По сравнению со многими другими сборниками вы можете общаться с тренером без переводчика...

- ...что мы и делаем. Мы оба говорим на немецком. Кстати, Хиддинк находится в дружеских отношениях с Хансом Майером, моим тренером в «Нюрнберге», они через меня передают друг другу приветы. Майер одно время работал в Голландии.

- Вы входите с 9 мячами в группу лучших бомбардиров бундеслиги, причем особенно резво у вас пошло дело после зимнего перерыва.

- Тому были свои причины. Очень здорово отдохнул в Иордании, походил там по христианским святыням, смыл грехи в реке Иордан. Вдобавок камень с души сняло то, что отец после операции стал быстро поправляться. А он мне не просто отец, а еще и персональный тренер. Ему в Мюнхене сердце прооперировали, поставили пять шунтов.

- Как к вам относятся в Нюрнберге? Поди, успели стать кумиром фанатов?

- Флагов российских на трибунах замечаю все больше, что правда, то правда. И плакатов с надписями типа «Иван, вперед!» - тоже.

- Увидим ли мы в субботу сборную такой же убедительной, как в последнем отборочном матче в Македонии?

- Могу обещать, что выложимся мы на все 100 процентов. Ребята включились в сезон, набрали форму - так что, думаю, все должно сложиться как надо.