«Москву» построили?

Пятилетний план

Генеральный менеджер «Москвы» Юрий Белоус говорит, что когда-нибудь напишет книгу о том, как создавался клуб, который он начинал строить на развалинах зилов­ского «Торпедо». И наверное, в первой главе будет рассказано, как пять лет назад нашли между собой общий язык мэр Москвы Юрий Лужков и совладелец «Норильского никеля» Михаил Прохоров. Первый стал главой попечительского совета клуба, второй - его президентом на общественных началах. А в реальности - владельцем команды, поскольку все эти годы «Норильский никель» выступал ее главным спонсором.

Белоус же, который не один год играл в футбол вместе с Лужковым и Прохоровым, получил сенсационное назначение на пост генерального менеджера клуба (он назывался «Торпедо-Металлург») и сразу объявил о сверхзадаче: создать за пять лет команду европей­ского уровня и выиграть в 2007-м чемпионат России. Не убежден, что тогда Белоус верил в то, что эта задача выполнима. Но было бы странно, если бы он честно сказал Лужкову и Прохорову: наш потолок - 5-9-е места вслед за ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком», «Зенитом» и другими старожилами премьер-лиги. Его бы просто не поняли...

Без Лужкова и Прохорова?

В свой первый сезон будущая «Москва» едва не вылетела из высшего дивизиона, в последний момент зацепившись за спасительное 14-е место. Но дальше дела пошли куда лучше: 9-е место в чемпионате-2004, 5-е - годом позже и 6-е - в прошлом сезоне. За это время в клубе работало четыре тренера - известный в прошлом полузащитник сборной СССР и «Ювентуса» Сергей Алейников и наши Александр Игнатенко, Валерий Петраков и Леонид Слуцкий.

На 35-летнего Слуцкого, которого за глаза называют «российским Моуриньо», намекая на молодость и отсутствие футбольного опыта (как и тренер «Челси», в бытность футболистом он никогда не выступал за сильные команды), и возложена задача завершить белоусов­скую пятилетку ударным трудом и великим достижением. Но проб­лема в том, что Прохоров, один из самых богатых людей в мире, чье состояние журнал «Форбс» оценивает в 7,6 миллиарда долларов, неожиданно покинул «Норильский никель». Как это отразится на «Москве», сказать пока трудно, но уверенности в завтрашнем дне Белоусу и другим руководителям клуба вряд ли придает. И если в этом году спонсорские обязательства «Норильского никеля» перед «горожанами», скорее всего, будут выполнены (благодаря щедрости компании бюджет «Москвы» составляет около 30 миллионов долларов), что будет дальше, неизвестно.

Положение осложняется еще и тем, что в декабре 2007-го истекает срок полномочий мэра Москвы Лужкова. И хотя город сегодня напрямую не участвует в финансировании футбольного клуба, хорошее отношение Лужкова к «Москве» и лично к Белоусу дорогого стоят. Без такой поддержки клуб, искусственно созданный пять лет назад, но с тех пор занявший достойное место в нашем футболе, вряд ли ждет светлое будущее.

Пример ЦСКА

Впрочем, дальше нынешнего сезона в клубе пока не загадывают. Задачи на сезон понятны, непонятно только, хватит ли «Москве» 30 миллионов для их выполнения? Если главные конкуренты имеют бюджеты в полтора-два раза больше, не говоря уже о «Зените» с его 140 миллионами долларов... И здесь Белоуса и Ко должен вдохновлять пример ЦСКА, который, имея в прошлом году примерно такой же бюджет, сумел вновь выиграть чемпионский титул.

Правда, по составу «горожане» армейцам, за которых выступают футболисты сборных Бразилии (Карвальо, Вагнер Лав, Дуду) и России (Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Алдонин, Игнашевич), явно уступают, но чем черт не шутит.

От результатов этого сезона во многом будет зависеть, не станет ли он последней главой в будущей книге Белоуса (ее рабочее название, по словам генерального менеджера клуба, - «Москва» не сразу строилась»).

Ну а пока «горожане» могут радоваться тому, что после двух туров они - на верху турнирной таблицы.