На фестивале «Surfnation-2007» русские виндсерферы обрели свою музыку

Как ни странно, до сегодняшнего дня в России музыка в стиле surf существовала отдельно от спорта, и устроители фестиваля решили вернуться к истокам surf-культуры, объединив спорт и музыку и создав целое surf-движение. На фестивале, ведущим которого стал известный журналист Сева Новгородцев, прошло награждение победителей соревнований «Русская волна - 2007» и ведущих серферов России - Антона Кузюка, Олега Острикова, Сергея Чупрова и самого Севы Новгородцева, а также выступили музыкальные группы, играющие в стиле surf: The Vegas, Tom & Phantoms вместе с Евгением Хавтаном, Silvertonez и хедлайнеры вечера - группа Nasty Surfers. Даже сами организаторы не ожидали такого повышенного внимания к событию: клуб был просто переполнен гостями, драйвом и эмоциями.

Вскоре «surfnation» продолжит свое шествие: в Москве запланирована серия фестивалей, концертов и прочих ярких спортивных и музыкальных событий, которые будут призваны продвигать surf-культуру в массы. А стать настоящим серфером совсем не сложно. Если у вас есть позитив в душе - добро пожаловать в виндсерфинг!