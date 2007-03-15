Братья-славяне дают взятку, чтобы подраться друг с другом

Интрига первого боя держит болельщиков в напряжении с конца января. Тогда решивший возобновить карьеру Виталий Кличко объявил о желании вернуть себе титул WBC. Напомним, что он ушел из профессионального бокса из-за травмы, непобежденным. Поэтому в соответствии с правилами и традициями при возвращении на большой ринг может воспользоваться первоочередным правом на поединок с действующим чемпионом мира Олегом Маскаевым. Однако такое же право биться с российским супертяжеловесом имеет и обязательный претендент Самюэль Питер из Нигерии.

Африканец поначалу наотрез отказался пропускать Кличко-старшего на титульный бой с россиянином «без очереди». Руководство WBC, хотя и поддержало словесно схватку славян, от прямого решения этого вопроса ­ушло: договаривайтесь, мол, между собой сами. Маскаев-то с Кличко договорились быстро, а вот переговоры с африканцем зашли в тупик. Ну не зря же прозвище Самюэля Питера на ринге - Нигерийский кошмар! В конце концов, старший из братьев Кличко посулил конкуренту очень солидные отступные - 2,5 млн. долл.

«Чтобы от такого отказаться, надо быть сумасшедшим!» - прокомментировал Олег Маскаев. Хотя недоумком африканца не назовешь: не говоря ни «да», ни «нет», он вынудил, по слухам, потенциальных организаторов боя Маскаев - Кличко предложить ему еще 3 млн. Может быть, Питер хочет еще больше? И рискует при этом остаться ни с чем. Ведь если дело дойдет до суда, совсем не факт, что тот признает именно его «первее первого».

Между тем контракт на бой двух славян должен быть подписан не позднее второй половины марта. Если до этого времени WBC не даст официального разрешения на поединок, то он вообще может не состояться по организационным причинам. По информации «АН», Олег Маскаев и Виталий Кличко могли бы сойтись на ринге в Москве предположительно в начале июня. Расходы на организацию и проведение их боя составили бы примерно 10 млн. долл. Таким же был бы и призовой фонд для участников...

А в прошлую субботу в Германии Владимир Кличко играючи отстоял титул чемпиона мира сразу по двум версиям - IBF и IBO. Нокаутировав темнокожего Рея Остина из США, Кличко-младший заявил в микрофон: «С удовольствием встретился бы теперь в объединительном бою с Валуевым. Знаю, что и он тоже за! Хотя невозможно представить, насколько сложно сделать этот поединок реальным - с Доном Кингом, американ­ским продюсером Николая, очень трудно иметь дело». Да уж, Дон Кинг - это вам не Питер Самюэль, его за 5 «лимонов» не купишь. Ну, может быть, за 55?