Обломы в нашей сборной мечты

Федорова мы потеряли

Недавно в Северную Америку отправился помощник главного тренера сборной России Вячеслава Быкова Сергей Нем­чинов. Именно он отвечает в команде за связь с легионерами. Но, как выяснилось, его дипломатических усилий, для того чтобы уговорить приехать всех, кто нужен сборной, мало. Поэтому на прошлой неделе за океан отправился уже президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Руко­водство сборной и ФХР на протяжении всего сезона - в том числе и уже в марте - заявляло: ни один из россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, не отказался помочь сборной на чемпионате мира. Не исключено, что так оно и есть. Но в то же время, как стало известно «Аргу­ментам неделi», четкое «да» произнес только лидер «Вашинг­тон Кэпиталз» Александр Овечкин. Даже его партнер по тройке Алек­сандр Семин ответил что-то вроде: «Надо еще дожить до чемпионата мира».

Если Семин или еще один Александр - Фролов из безнадежного «Лос-Анджелеса», с которым детального разговора пока не было, и согласятся поддержать Овечкина, проблему ударного звена это все равно не решит. Ведь все вышеназванные легионеры - крайние форварды. А даже не очень разбирающемуся в хоккее болельщику изве­стно: любое звено строится вокруг центрального нападающего. Единственный же кандидат на роль лидера ударной пятерки - Сергей Федо­ров из «Коламбус Блю Джекетс», летом еще собиравшийся в Моск­ву, вдруг неожиданно передумал.

И без просчетов со стороны ФХР тут не обошлось. С такими игроками, как Федоров, имеющий богатый негативный опыт в общении с руководст­вом отече­ственного хоккея, нель­зя было терять контакт в ходе сезона. Кроме того, 36-летний центрфорвард хотел выступить на чемпионате мира вместе со своим братом Федором Федоровым, уже привлекавшимся ранее в сборную. Но у того дела в ярославском «Локомотиве», куда он перебрался в начале сезоне, не пошли. Еще в конце осени он перестал попадать даже в заявки на матчи. Ни Быков же, ни Третьяк даже не поинтересовались, что же там происходит. В результате Федоров-младший уехал завершать сезон в шведский «Мальме»...

И Хабибулина, скорее всего, тоже

Так что первое звено, очевидно, придется формировать вокруг казанской тройки Алексей Морозов - Сергей Зиновьев - Данис Зарипов и их постоянного партнера защитника Виталия Прошкина. Но, во-первых, Быкову так и не удалось проверить казан­ское сочетание целиком в Евротуре: то один выбывал из строя, то другой. А во-вторых, неизвест­но, в каком психологическом и физическом состоянии будут они после плей-офф. В «Ак Барсе», который меньше чем на «золото» в нынешнем сезоне не согласен, они проводят на льду львиную часть игрового времени.

Еще больше проблем у Быкова с обороной. Как показал Евротур, в суперлиге защитников, способных сыграть на международном уровне ярко, попросту нет. В тех же командах, которые не попадают в плей-офф НХЛ, играет только один российский защитник, способный усилить сборную, - Федор Тютин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

При таком положении дел без столпа обороны - классного голкипера - просто не обойтись. От головной боли Быкова и его помощников мог бы вылечить Николай Хабибулин, чей «Чикаго Блэк Хоукс» прочно завяз в нижней части турнирной таблицы Западной конференции. Но экс-армеец - еще более сложная фигура, чем Федоров. Он тоже ни разу не играл за сборную России на чемпионатах мира, только на Олимпиадах. И тоже имеет большой зуб на руковод­ство отечественного хоккея.

Сергей Немчинов уже встретился с Хабибулиным, разговаривал с ним. А на днях с голкипером встретился и Владислав Третьяк. Но исчерпывающего ответа о его участии в ЧМ-2007 президент ФХР так и не получил.

По сведениям «Аргументов неделi», он пока твердо намерен сказать «нет» Быкову. При этом официальной причиной отказа будет травма. По всей видимости, именно Хабибулин - главная цель Третьяка во время его поезд­ки в США. Во всяком случае, в середине февраля президент ФХР так и заявил: «Если понадобится, полечу уговаривать Хабибулина лично».

Есть много болельщиков, которые скажут: а зачем нужны эти энхаэловцы? Били же подопечные Быкова, мол, финнов и чехов на протяжении всего сезона и без них, а со шведами, чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, играли на равных. Но специалисты придерживаются другого мнения.

«Энхаэловцы сборной России просто необходимы, - говорит, например, известный в прош­лом защитник сборной СССР, ныне директор детской спортивной школы ЦСКА Сергей Гимаев. - Без них у нас шансов выиграть чемпионат мира нет. Многие незаслуженно преувеличивают силу российского первенства, а все-таки лучшие хоккеисты играют за океаном. Это факт, не требующий доказательств. Соперники к чемпионату мира значительно усилят составы именно за счет легионеров. Канадцы вообще, насколько мне известно, намерены привезти сильнейшую команду за последние десять лет».