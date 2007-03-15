Обломы в нашей сборной мечты
№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МОРОЗОВ ]
Федорова мы потеряли
Недавно в Северную Америку отправился помощник главного тренера сборной России Вячеслава Быкова Сергей Немчинов. Именно он отвечает в команде за связь с легионерами. Но, как выяснилось, его дипломатических усилий, для того чтобы уговорить приехать всех, кто нужен сборной, мало. Поэтому на прошлой неделе за океан отправился уже президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Руководство сборной и ФХР на протяжении всего сезона - в том числе и уже в марте - заявляло: ни один из россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, не отказался помочь сборной на чемпионате мира. Не исключено, что так оно и есть. Но в то же время, как стало известно «Аргументам неделi», четкое «да» произнес только лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Даже его партнер по тройке Александр Семин ответил что-то вроде: «Надо еще дожить до чемпионата мира».
Если Семин или еще один Александр - Фролов из безнадежного «Лос-Анджелеса», с которым детального разговора пока не было, и согласятся поддержать Овечкина, проблему ударного звена это все равно не решит. Ведь все вышеназванные легионеры - крайние форварды. А даже не очень разбирающемуся в хоккее болельщику известно: любое звено строится вокруг центрального нападающего. Единственный же кандидат на роль лидера ударной пятерки - Сергей Федоров из «Коламбус Блю Джекетс», летом еще собиравшийся в Москву, вдруг неожиданно передумал.
И без просчетов со стороны ФХР тут не обошлось. С такими игроками, как Федоров, имеющий богатый негативный опыт в общении с руководством отечественного хоккея, нельзя было терять контакт в ходе сезона. Кроме того, 36-летний центрфорвард хотел выступить на чемпионате мира вместе со своим братом Федором Федоровым, уже привлекавшимся ранее в сборную. Но у того дела в ярославском «Локомотиве», куда он перебрался в начале сезоне, не пошли. Еще в конце осени он перестал попадать даже в заявки на матчи. Ни Быков же, ни Третьяк даже не поинтересовались, что же там происходит. В результате Федоров-младший уехал завершать сезон в шведский «Мальме»...
И Хабибулина, скорее всего, тоже
Так что первое звено, очевидно, придется формировать вокруг казанской тройки Алексей Морозов - Сергей Зиновьев - Данис Зарипов и их постоянного партнера защитника Виталия Прошкина. Но, во-первых, Быкову так и не удалось проверить казанское сочетание целиком в Евротуре: то один выбывал из строя, то другой. А во-вторых, неизвестно, в каком психологическом и физическом состоянии будут они после плей-офф. В «Ак Барсе», который меньше чем на «золото» в нынешнем сезоне не согласен, они проводят на льду львиную часть игрового времени.
Еще больше проблем у Быкова с обороной. Как показал Евротур, в суперлиге защитников, способных сыграть на международном уровне ярко, попросту нет. В тех же командах, которые не попадают в плей-офф НХЛ, играет только один российский защитник, способный усилить сборную, - Федор Тютин из «Нью-Йорк Рейнджерс».
При таком положении дел без столпа обороны - классного голкипера - просто не обойтись. От головной боли Быкова и его помощников мог бы вылечить Николай Хабибулин, чей «Чикаго Блэк Хоукс» прочно завяз в нижней части турнирной таблицы Западной конференции. Но экс-армеец - еще более сложная фигура, чем Федоров. Он тоже ни разу не играл за сборную России на чемпионатах мира, только на Олимпиадах. И тоже имеет большой зуб на руководство отечественного хоккея.
Сергей Немчинов уже встретился с Хабибулиным, разговаривал с ним. А на днях с голкипером встретился и Владислав Третьяк. Но исчерпывающего ответа о его участии в ЧМ-2007 президент ФХР так и не получил.
По сведениям «Аргументов неделi», он пока твердо намерен сказать «нет» Быкову. При этом официальной причиной отказа будет травма. По всей видимости, именно Хабибулин - главная цель Третьяка во время его поездки в США. Во всяком случае, в середине февраля президент ФХР так и заявил: «Если понадобится, полечу уговаривать Хабибулина лично».
Есть много болельщиков, которые скажут: а зачем нужны эти энхаэловцы? Били же подопечные Быкова, мол, финнов и чехов на протяжении всего сезона и без них, а со шведами, чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, играли на равных. Но специалисты придерживаются другого мнения.
«Энхаэловцы сборной России просто необходимы, - говорит, например, известный в прошлом защитник сборной СССР, ныне директор детской спортивной школы ЦСКА Сергей Гимаев. - Без них у нас шансов выиграть чемпионат мира нет. Многие незаслуженно преувеличивают силу российского первенства, а все-таки лучшие хоккеисты играют за океаном. Это факт, не требующий доказательств. Соперники к чемпионату мира значительно усилят составы именно за счет легионеров. Канадцы вообще, насколько мне известно, намерены привезти сильнейшую команду за последние десять лет».
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