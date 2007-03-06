Питерский «Зенит» переплюнул лондонский «Челси»

Владелец питерского клуба с декабря 2006 года - концерн «Газпром» - приобрел для команды девятерых, включая Тимощука, новичков на общую сумму 55,8 млн. долл. Если «кошельковая гонка» и в будущем будет продолжаться такими темпами, то «Зенит» действительно скоро переплюнет лондонский «Челси». Клуб Романа Абрамовича, отметим, минувшей зимой пригласил одного-единст­венного нового игрока, да и то на правах свободного агента...

По мнению экспертов, последняя покупка «Газпромом» футболиста за сумму, превышающую годовой бюджет любого из доброй половины российских клубов, - безумная расточительность. Тот же «Милан» приобрел не так давно у мадридского «Реала» бразильца Роналдо за в два раза меньшие деньги - 7,5 млн. евро. Но Роналдо - суперзвезда, форвард мирового уровня, который уже забивает за свой новый клуб. Тимощук же, которому в марте исполнится 28 лет, будет играть в «Зените» на позиции опорного полузащитника. То есть лавины забитых голов от него ждать не имеет смысла: сильно влиять на результат игрок по-любому не будет.

Конечно, 20 млн. долл. для «Газпрома» даже не понюшка табаку - всего лишь 14 тысячных процента стоимости запасов газа, принадлежащих государственному концерну. Однако если учесть, что сегодняшний уровень газификации российских сел составляет около 18 процентов, необъяснимый газпромовский размах на футбольном рынке представляется многим жителям наших деревень и поселков совсем в другом свете. Ведь газификация одного сельского дома обходится тому же концерну примерно в 20 тыс. руб. Сколько же семей в российской глубинке можно было бы осчастливить принадлежащим и им в том числе «голубым топливом» на двадцать-то миллионов «зеленых»?