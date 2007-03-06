В память об ушедшем бойце

Решение поддержать именно этот вид восточных единоборств не случайно. «Ассоциация» тем самым стремится почтить память одного из своих основателей и руководителей Виталия Савилова, трагически погибшего два года назад.

Уже в достаточно зрелом возрасте Виталий стал заниматься кендо, сначала в Москве, затем продолжил в Японии, где он успешно работал в течение восьми лет в Mitsubishi Corporation. Достиг 2-го дана. В 1989 году, вернувшись в Москву, стал активнейшим членом «Московского клуба кендо», первой организации кендо в России. А в 1998 году бывший премьер-министр Японии, сенсей 5-го дана Рютарю Хасимото, узнав, что в России будет проходить 1‑й чемпионат кендо, подарил российским кендоистам кубок «Мирное сердце», который до сего времени является переходящим кубком в командном первенстве чемпионата России.

По соглашению между «Ассоциацией Японские Кондиционеры» и Русской Федерацией кендо, десятый, юбилейный чемпионат России объявлен чемпионатом памяти Виталия Савилова и Рютарю Хасимото, россий­ского и япон­-

ского бойцов, которые внесли огромный вклад в развитие кендо в России.

В чемпионате примут участие сильнейшие кендоисты России, стран СНГ, а также представители европейских клубов кендо. Свою готовность приехать на чемпионат выразили двадцать известных японских сенсеев 6-8 данов. В качестве почетных гостей ожидаются Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Ясуо Сайто, губернатор Мос­ков­ской области Борис Громов, а также вдова и сын бывшего премьер-министра Японии Рютарю Хасимото - госпожа Кумико и господин Рё Хасимото.