Украшения для чемпионата России

Собственно такой вывод можно было сделать и после поражений ЦСКА и «Спартака» в середине февраля в матчах 1/16 Кубка УЕФА соответственно от израильского «Маккаби» и испанской «Сельты». Однако посетовали на трудности подготовки в межсезонье, порассуждали о преимуществах европейского календаря, поругали Гуса Хиддинка, который так не вовремя организовал матч сборной России против голландцев, и успокоились. Суперкубок вроде бы подтвердил, что оба наших лучших клуба играть в футбол умеют. Что ж, попытаемся разобраться, кто именно умеет играть.

Сборная Бразилии

Из профессиональной солидарности футболисты обычно говорят, что победила вся команда, а не отдельные игроки. В случае с ЦСКА, на мой взгляд, дело обстоит иначе. «Спартак» обыграли - в который раз! - армейские легионеры. Бразилец Вагнер Лав забил один гол, его соотечественник Жо - два, а четвертый мяч ударом со штрафного, который был назначен за нарушение против серба Милоша Красича, провел капитан ЦСКА Сергей Игнашевич.

Роль бразильцев, а их в армейском клубе уже пятеро (кроме Жо и Вагнера, есть еще Карвальо, Дуду и Рамон), трудно переоценить. Когда они в настроении, ЦСКА может обыграть кого угодно. Во всяком случае, в России. Чемпионские титулы вроде бы доказывают, что руководство клуба все делает правильно. Но беда в том, что чем лучше играют бразильцы, тем меньше шансов пробиться в состав у российских футболистов.

Время от времени Валерий Газзаев показывает публике молодые армейские таланты, выпуская их на поле на 2-3 минуты. Но даже такого короткого времени достаточно, чтобы понять: при Карвальо и Ко у этих ребят нет шансов. Это - не упрек Газзаеву, главная задача которого давать результат (что он и делает уже шестой год), а всего лишь констатация факта.

Парочка Шранцлей

В распоряжении главного тренера «Спартака» Владимира Федотова таких бразильцев, как у ЦСКА, нет. Во всяком случае, Моцарт и Жедер погоды не делают. Нет у Федотова и легионеров экстра-класса. Поэтому в матче за Суперкубок он попытался сделать ставку на молодых российских игроков - Шишкина, Дзюбу, Баженова, Торбинского. И не прогадал: ни к одному из них серьезных претензий не было, более того, Баженов и Торбинский забили по голу. Так и хотелось бы сказать, что «Спартак» на верном пути, но не получается, потому что не от хорошей жизни Федотов выпускает на поле молодежь.

В межсезонье красно-белые купили только защитника Сабитова, но его игроком экстра-класса пока не назовешь. Вот и получается такая странная команда: в атаке - молодые энтузиасты, в обороне Штранцли и Жедеры, поражающие в каждой игре детскими ошибками. Как метко сказал бывший спартаковец Андрей Тихонов, «еще парочка таких Шранцлей, и «Спартак» может забыть о медалях чемпионата России».

Иностранный ширпотреб

Казалось бы, ужесточение лимита на легионеров (через несколько лет на поле одновременно смогут находиться не более шести иностранцев) должно заставить наши клубы изменить кадровую политику. Но нет, по-прежнему везут в Россию футболистов из-за границы, покупая их порой за гигантские суммы. Ну разве стоит украинский полузащитник Тимощук, купленный «Зенитом» у донецкого «Шахтера», 20 миллионов долларов?! Бред какой-то!

«Локомотив» покупает румына Кочиша, бразильца Родолфо и итальянского вратаря Пелиццоли. «Рубин» привозит серба Пауновича, бразильца Жаилсона, португальца Фелисиу и эквадорца (!) Нобоа. «Москва» усиливается (?) молдаванином Епуряну, чехом Хубником, боснийцем Круничем и белорусом Гавриловым. Список иностранного «ширпотреба» можно продолжить... Так стоит ли удивляться, что Хиддинк разводит руками, - нет футболистов для сборной, и что наша национальная команда показывает столь невыразительную игру?

Возможно, я несколько сгустил краски. Допускаю, что некоторые иностранные футболисты украсят наш чемпионат. Однако было бы гораздо лучше, прежде всего для нашей сборной, чтобы его украшали российские игроки. Уже в этом сезоне.