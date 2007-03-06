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Кто почистит наш футбол?

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Кто почистит наш футбол?
Фото Г. Усоева

 

В прошлом сезоне независимые эксперты и СМИ поставили нашему футболу неутешительный диагноз: он болен «договорняком». Конечно, за короткое время вылечиться от этой болезни, которая многие годы подтачивала здоровье самой популярной в России игры, невозможно. Да, собственно, никто россий­ский футбол и не лечил. Хотя по некоторым оценкам около трети матчей можно было бы отнести к категории договорных или проплаченных, ни одна экспертная комиссия Российского футбольного союза не решилась назвать вещи своими именами. «Дайте нам факты, а мы разберемся», - заявил президент РФС Виталий Мутко.

Василий Уткин решил далеко не ходить, а внимательно изучил матч «Ростов» - ЦСКА и пришел к выводу, что встреча была договорной. Если кто забыл, ее результат (1:2) оказался выгоден будущим чемпионам страны армейцам. Уткин же заявил со страниц популярной спортивной газеты, что дело нечисто, и нарвался на судебный иск. ЦСКА обвинил газету и журналиста в нанесении ущерба деловой репутации клуба и в феврале выиграл дело в суде первой инстанции. Газета должна опубликовать опровержение. Ответчики решили подать апелляцию.

- В начале марта мы должны были получить текст решения, но судья заболела, поэтому пока ничего нового, - говорит Уткин.

- Решение суда вас разочаровало?

- И да, и нет. На мой взгляд, бессмысленно такие дела разбирать в суде. Даже если бы решение было вынесено в мою пользу, наш футбол это не спасло бы. И непринципиально, как называть явление: странные матчи, договорные, проплаченные или как-то по-другому. Важна суть. Кстати, термин «проплаченный» я заимствовал у Валерия Газзаева, который использовал его, говоря о непонравившихся ему моих публикациях. Правда, в отличие от него я никогда не испытывал желания подавать в суд.

- А за что вы так не любите ЦСКА?

- Любовь и нелюбовь - категории внепрофессиональные. Я - колумнист, и в своих материалах выражаю свое мнение по тому или иному факту или событию независимо от того, какие у меня отношения с людьми, к этому событию причастными. Полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов - мой друг, но это никогда не мешало мне давать резкие оценки его поступкам. Вот и в случае с ЦСКА высказался так, как считал нужным, и, разбирая игру с «Ростовом», привел факты, которые никто не оспорил. Представим, что официальная экспертная комиссия, изучив запись матча, называет его договорным. Что, клуб подаст на нее в суд?

Да и разговоры о том, что я якобы подорвал деловую репутацию ЦСКА, - пустое. Клуб заключил недавно новые спонсорские контракты, выгодно продает и покупает футболистов. А ущерб он нанес себе сам: что может быть хуже провала в Кубке УЕФА (ЦСКА проиграл «Маккаби» из Хайфы в 1/16 финала. - «АН»)?! Так что в моих отношениях с ЦСКА и его руководством нет ничего личного. Кстати, в неформальной обстановке мы прекрасно общаемся с армейскими игроками.

- На ваш взгляд, в новом сезоне договорных матчей будет больше или меньше?

- Думаю, меньше, потому что к нему привлечено как никогда пристальное внимание. Кто-то считает, что общественное мнение ничего не решает. По отношению к футболу это не так. Или не совсем так. Те, кто потерял стыд и страх, будут находиться под постоянным давлением. «Договорняки» спрячутся в привычное подпольное место, которое они занимают в других странах. Полностью от них не избавиться, однако договариваться, как раньше, чуть ли не в открытую, надеюсь, больше не удастся.

- Говорят, без вмешательст­ва государства проблемы договорных матчей не решить.

- Если нашим футболом займется государство, боюсь, он загнется.

- ???

- Вспомните дело «Алании», которая попала под горячую руку прокуратуры при проверке деятельности правительства Северной Осетии. Все знают, что запрещено платить зарплату футболистам из бюджета, однако платят. Если этого не делать, футбол, да и весь наш профессиональный спорт, погибнут.

- Вернемся к ЦСКА. Почему вы взяли именно матч против «Ростова»?

- Мог бы разобрать и другие, благо договорняков хватает, но с чемпиона России особый спрос. Честно говоря, иногда жалею, что ввязался в это дело. Слишком много времени потерял, отвечая на вопросы о договорняках в Интернете, на разбирательство в суде. У меня дома живет кот. Когда он хочет, чтобы я его расчесал, подходит и на своем кошачьем языке объясняет, что я должен сделать. Мне все понятно. Но если наш футбол сам не хочет быть чище, почему чистить его должен я?

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