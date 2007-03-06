Мадонна с зонтиком

Ход шахматной королевы

- Ну-ка, Вера, признавайтесь, ваш тренер просто так говорить не будет.

- Кожа у меня действительно очень белая. Не загораю никогда и вообще жару не люблю. Вот отдыхали мы на море всей командой, девчонки сразу в воду, под солнце - чья кожа шоколадней сравнивают, а я вся в белом, под зонтиком или в шляпе хожу. Ну и высокая очень, ноги длинные, черты лица, говорят, на мадонн художников похожи.

- Характер тоже внешней утонченности соответствует?

- Я сентиментальная. Но трудолюбивая. Пахать по-черному люблю. Даже когда выгоняют с тренировок, из зала не ухожу. Не знаю, мадонны такие бывают? Я вот над этим не задумывалась никогда. Ну говорит Ирина Санна - и пусть говорит.

- Почему вы никогда не рассказываете о том, что классно в шахматы играете?

- Так никто и не спрашивал. (Смеется.) Это все очень давно было. Дома, в Екатеринбурге, в школьный кружок ходила. Зачем? Интересно просто. А когда в Москву, в Новогорск переехала, мы здесь с Ляйсан Утяшевой (одна из самых талантливых гимнасток, была вынуждена оставить спорт из-за тяжелой травмы. - «АН») дурачились. Не помню даже, кто кого чаще обыгрывал.

- Ваш путь в гимнастику тоже в Екатеринбурге начался?

- Да. К Винер я только в 2000 году по ее приглашению приехала. Сейчас трудно об этом говорить, но, скорее всего, я бы не состоялась как гимнастка, если бы дома осталась. Там зал был меньше, чем требуется. Не было, как мы говорим, потолка.

- Характер такой ровный, спокойный тоже от голубых кровей достался?

- Да у меня родители - простые люди, рабочие. Есть старший брат и сестра... Мы очень скромно жили. А характер... Я действительно уравновешенный человек, спокойный. Не помню, когда в последний раз в плохом настроении была.

- Что может его испортить?

- Если проиграю из-за собственных ошибок. Или если с ошибками выиграю. Если команду подведу...

- А если молодой человек не позвонит?

- Это тоже, конечно, имеет значение, но не настолько.

- Вас послушать, так вы только своей гимнастикой и живете. Вон, Ирина Александровна говорит, что зал тренировочный от поклонников никогда не закрывает и готова молодым людям деньги платить, чтобы они с вами куда-нибудь ходили, настроение поднимали.

- Ну да, а мы после тренировки раз - и за английский садимся. Ирина Санна под Новый год нам сказала, что даже столики в ресторане оплатила, чтобы мы со своими молодыми людьми посидели, как все нормальные люди. А мы ей в один голос: нет, мы дома хотим, одни...

По-моему Ирина Санна уже смирилась. Значит, говорит, еще не родился...

- В чувстве юмора ей не откажешь. Но она и требовательна к вам очень, правда?

- Да. Если что - она за нас горой! Ну и мы за нее тоже. Я, например, когда на ковер выхожу, думаю, как сделать так, чтобы тренер прежде всего была довольна. Потому что ее похвалу заслужить - все равно что медаль получить.

Сотвори себе кумира

- И все-таки вы гимнастикой своей одержимы. Вот спрашиваю вас, что делать будете, если вечер свободный, а вы мне отвечаете, что в зал пойдете, предметы к соревнованиям готовить. У вас квартира своя трехкомнатная появилась, вечер свободный, а вы...

- Квартира, машина - необходимость. Но я тренируюсь не для того, чтобы у меня это было. Сложно объяснить. Иногда задаешь себе этот вопрос внутри. И не можешь однозначно ответить. Наверное, живу так, потому что именно это моя жизнь - сегодня. И когда выходишь на площадку соревновательную, получаешь от зрителей, судей, тренера энергию. И в то же время отдаешь ее сама. Нельзя передать словами, какие испытываешь в эти минуты чувства. Но ради этого тренироваться и стоит.

- Бремя лидерства сегодня не давит?

- Я лидером была, когда стояла на пьедестале. А когда сошла... Теперь все заново придется доказывать.

- Готовы к ситуации, когда сделаете все замечательно, а судьи возьмут и отдадут победу более титулованной и заслуженной Кабаевой?

- Я спокойно к этому отношусь. Если Алина более заслуженная, значит, и результат ее будет заслуженный. Главное - ошибок не допускать, а с судьями не спорят. Я у Алины всему учусь. Силе воли, элементам... Бываешь в тупике. А к ней подойдешь: Алин, помоги. И она никогда не откажет. Понимаете, тренер ведь не всегда это может объяснить доходчиво, потому что сам не в состоянии тот или иной элемент воспроизвести.

- Вера, а у вас кумир в спорте есть?

- Да. Алина.