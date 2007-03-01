ЦСКА и «Спартак»: застой и кризис

Газзаеву нужна встряска

Когда два года назад ЦСКА стал первым нашим клубом, победившим в Кубке УЕФА, его успех позволил сделать радостный вывод о росте уровня российского клубного футбола и его блестящих перспективах.

В том, что ЦСКА прибавил по сравнению с самим собой двухлетней давности, сомнений нет. Если кто забыл, в групповом турнире Лиги чемпионов 2006/07 команда Валерия Газзаева набрала

8 очков, что при определенном раскладе могло позволить ей выйти в плей-офф. Беда в том, что нынешний ЦСКА не выглядит командой, способной держать удар и меняться в зависимости от обстоятельств и хода матча.

Слишком предсказуемым предстал в этом году армейский клуб, пока не научившийся побеждать на классе, как это делают лидеры европейского футбола. Слишком многое зависит в его игре от настроения капризных бразильцев, мечтающих перебраться за пределы России. Слишком ограничены тактические схемы Газзаева, приносящие успех во внутреннем первенстве, но легко читаемые даже таким слабым соперником, как израильский «Маккаби».

Еще в прошлом сезоне специалисты заговорили о творческом кризисе Газзаева. Мол, схема с двумя опорными полузащитниками (как правило, это Евгений Алдонин и Элвер Рахимич) морально устарела, она ограничивает атакующий потенциал ЦСКА. Тренер армейцев отмахивался - победителей, а ЦСКА выиграл первенство страны во второй раз подряд, не судят. Да и в Лиге чемпионов по осени команда показывала достойный футбол.

Но критики оказались правы: прогресс прекратился, и теперь, как полагают многие, Газзаеву необходима встряска вроде той, что руководство клуба устроило тренеру несколько лет назад, когда неожиданно пригласило на пост наставника португальца Артура Жорже. Может быть, столь резкая мера и не понадобится, но делать что-то надо. В противном случае разговоры об успешном выступлении в Лиге чемпионов так и останутся разговорами.

Одна большая проблема

«Спартаку» Кубок УЕФА давал возможность реабилитироваться перед своими поклонниками за провальную игру в Лиге чемпионов. Красно-белые ее упустили, хотя трудности «Сельты», переживающей не лучшие времена, позволяли надеяться, что команда Владимира Федотова пройдет испанцев. Но если ЦСКА приостановился в развитии, то «Спартак» сдал по сравнению с прош­лым годом.

Вице-чемпион России - одна большая проблема. Вроде бы хорошо, что в воротах появился свой перспективный голкипер и отличный парень Дмитрий Хомич, вытеснивший поляка Войцеха Ковалев­ски. Но, как выяснилось, отличный парень - не профессия, и Хомичу еще предстоит пролить на тренировках не одно ведро пота, пока можно будет сказать, что он готов выступать за «Спартак». Очевидно, если красно-белые рассчитывают на большее, чем второе место в национальном первенстве и 1/16 финала Кубка УЕФА, им как можно скорее нужно найти голкипера европейского уровня.

Собственно, искать усиление «Спартаку» нужно в каждую линию. Трудно предположить, что руководство клуба этого не понимает, однако селекционная кампания была «Спартаком» успешно провалена. Команда осталась без центрального защитника - эту позицию закрывает универсал Радослав Ковач. И без второго нападающего - похоже, как и в прошлом году, отдуваться за всех предстоит Роману Павлюченко.

Неважно обстоят дела и в середине поля, где Егору Титову уже не удается выполнить тот же объем работы, как в молодые годы. Владимир Быстров - нестабилен, как и Максим Калиниченко, Денис Бояринцев по классу уступает партнерам, а голландец Квинси по-прежнему бегает на фланге сам по себе.

Возможно, хозяева клуба плотно займутся трансферными делами летом, чтобы усилить команду к Лиге чемпионов. Но тогда к уже существующим игровым трудностям может добавиться проблема адаптации новичков. Не получится ли как с Фернандо Кавенаги и Клементе Родригесом, которые потеряли в «Спартаке» два года?