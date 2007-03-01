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Даешь японке российский паспорт!

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий АНТОНОВ ]

Даешь японке российский паспорт!
Россий­ская пара Кавагучи – Смирнов поборется за олимпий­ское золото?

Мама Тамара

 - Юко, о вашем стойком характере, трудолюбии и выдержке в мире фигурного катания уже легенды ходят. До вас от Тамары Москвиной две талантливые русские пары ушли - нагрузок и требований не выдержали. А вам все нипочем?

 - Да. Может быть, потому, что Москвина мне уже как мама. Я не считаю, что у нее требования чрезмерные. Тренер и должен требовать. Я ради тренировок у нее ко всему готова. Мне кажется, Тамара знает, что именно нам с Сашей надо. Если мы выполним все, что она хочет, - будет результат.

 - Такая целеустремленность всем японцам свойственна?

 - Наверное, да. Мы дисциплинированные и работящие. Если хотим чего-то достичь, то все для этого сделаем.

 - Что же вы сделали для того, чтобы оказаться в России у лучшего в мире тренера в парном катании?

 - Мне было 16 лет, когда в Японии, в Нагано, проходила Олимпиада. Я увидела, как катаются Лена Бережная с Антоном Сихарулидзе (олимпийские чемпионы 2002 г. - «АН») и пришла в восторг. Отправила факс Москвиной, что хочу у нее тренироваться и стать такой же, как Лена. Она разрешила приехать в Америку, где тогда тренировалась ее группа, и взять несколько уроков.

 Но сначала я каталась как одиночница: в Японии нет высоких парней, а найти партнера в другой стране не так-то просто. Вскоре пришлось уехать домой. Через год я снова приехала, и тогда у Тамары появилась идея поставить меня в пару. Но Москвина вернулась в Санкт-Петербург, вот и я отправилась туда к ней. Под руководством моего любимого тренера начали кататься с Александром Смирновым. Уже на первом международном турнире в Москве, где мы показались, зрители нас замечательно принимали. Мне эта поддержка очень помогла.

 - Что же вас в нашей стране так привлекает?

 - Мне все нравится. Ваша культура, история, Санкт-Петербург, а главное - фигуристы. Четыре года назад я поступила в Петербургский университет на факультет международных отношений и учусь там до сих пор. Живу одна, снимаю квартиру в хорошем, спокойном районе. По дому скучаю, но редко. У меня же друзья все здесь, а в Японии я уже восемь лет не живу.

 - Не каждый, наверное, как Смирнов с вами, способен встать в пару с иностранкой?

 - Да. С Сашей сначала не все получалось. Он даже сомневаться начал - стоит ли продолжать? А потом его мама случайно зашла на каток на нас посмотреть и сказала, что девочка смотрится очень симпатично и что вообще она очень хорошая, как ей кажется, скромная и трудолюбивая (смеется). После этого Смирнов почувствовал себя увереннее, и вскоре мы поняли, что вовсе не хотим менять партнеров.

«Плохих слов по-русски я не знаю»

 - Даже самые слаженные чемпион­ские пары на тренировках, бывает, так ругаются...

 - Мы катаемся вместе меньше года и еще ни разу не поругались. Саша знает, что это бесполезно, потому что плохих русских слов я не знаю. Я их не учила. И слава богу, что ругань я не понимаю.

 - Свободное время вы вместе проводите?

 - Нет, Саша институт закончил, а я после утренней тренировки сразу в университет бегу, потому что учусь по-настоящему, серьезно. А после вечерней - домой, к компьютеру, реферат или курсовую писать.

 - Я все думаю, как же родители вас так далеко отпустили?

 - Я родилась в городе Тиба, недалеко от Токио. Моя мама - преподаватель английского, папа - бизнесмен. Они знали, что фигурное катание - это то, что я больше всего в жизни люблю. Они не удерживали меня, и сейчас очень довольны, что я выступаю на высоком уровне. У меня нет российского гражданства, но есть разрешение ИСУ (Международного союза конькобежцев. - «АН») представлять на всех международных турнирах, кроме Олимпиады, Россию, потому что партнер - россиянин.

 - Но вы же на Олимпиаде собираетесь выступать...

 - В этом-то и проб­лема. Мне нужно получать российский паспорт, а у нас в Японии пока двойного гражданства нет. Я уже написала специальное письмо, хочу обратиться к премь­ер-министру Японии и япон­скому правительству разрешить мне в порядке исключения иметь двойное гражданство. Надеюсь, мне пойдут навстречу.

 

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