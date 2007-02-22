Засекреченная пятерка

Туда же, похоже, приш­лось вернуться и миллионам болельщиков, избавившимся от головокружения после трех феерических побед россиян на предыдущих этапах неофициального чемпионата Старого света. Ведь, по общему мнению, генеральная репетиция сборной перед мировым первенством – 2007 в Москве не удалась.

Насчет последней серьезной репетиции тренерский штаб нашей команды категорически не согласен. Потому что в апреле перед чемпионатом мира она проведет пять контрольных встреч. Две – со сборной Швейцарии (обе в гостях). Еще две – в Швеции и дома – с «Тре Крунур» в финале Евротура. И последний матч – со сборной Австрии в Москве. Вот тогда, по словам Быкова, все и увидят российскую сборную в сильнейшем или почти сильнейшем составе.

Пока же на четырех этапах Евротура в ней были задействованы 3 вратаря, 13 защитников и 27 нападающих. Из них как минимум пять игроков, полагает Быков, совершенно точно выступят на мировом первенстве. Назвать их поименно Вячеслав Аркадьевич отказывается наотрез, чтобы не обижать никого из хоккеистов, борющихся за место в окончательном составе.

Впрочем, специалисты считают, что в подборе полевых игроков, будь они из суперлиги или из НХЛ, неразрешимых проблем у Быкова возникнуть не должно. Хотя о том, какую все-таки пропорцию местных и энхаэловцев он планирует в идеале, наставник сборной также предпочитает не распространяться. Эксперты же, например Владимир Юрзинов, убеждены, что доминировать в команде будут игроки из суперлиги. По прикидке мэтра, примерное соотношение – 60 на 40 процентов или даже 70 на 30 в пользу хоккеистов из домашнего чемпионата. Конечно, приезд из-за океана Овечкина, Малкина, Фролова, Семина, кого-то еще пришелся бы команде очень кстати.

А вот присутствие в ней вратаря высочайшего уровня – просто жизненная необходимость. Не случайно президент ФХР Владислав Третьяк грозится лично отправиться в апреле в Америку, чтобы пригласить для участия в московском ЧМ лучшего голкипера России последних 15 лет Николая Хабибулина. На других классных российских вратарей НХЛ Евгения Набокова и Илью Брызгалова рассчитывать вряд ли стоит. Их клубы «Сан-Хосе» и «Анахайм» с 99‑процентной вероятностью пробьются в плей­офф и поборются за Кубок Стэнли. Хабибулинское же «Чикаго» – аутсайдер чемпионата НХЛ, однако…

На днях стало известно, что руководство «Чикаго» намерено обменять (до 28 февраля включительно) своего голкипера в «Тампу» или «Детройт», которые предстоящей весной почти наверняка будут наводить шорох в том же плей­офф. Остается только надеяться, что, стреноженные законом о потолке энхаэловских зарплат, эти гранды пока что не потянут гонорары Хабибулина (6,75 млн. долл. в год). И самый дорогой вратарь мирового хоккея понадобится им уже после окончания сезона.