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Почему поссорились Газзаев и Хиддинк

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ ]

Почему поссорились Газзаев и Хиддинк

 

«Отмазки» на все случаи жизни

Опытные тренеры имеют, как правило, целый набор «отмазок», которые объясняют причины посредственной или неудачной игры их команд. Все они основаны на том, что вокруг недоброжелатели и что судьба более благосклонна к соперникам. Нет, например, в России наставника, который не жаловался бы на чересчур плотный календарь. Его, разумеется, придумал тот, кто не желает видеть команду в числе лидеров чемпионата или вообще в премьер-лиге. Это раз. Эпидемия травм косит в решающий момент ключевых футболистов - «отмазка» номер два. Из-за проблем с финансированием (не платят зарплату) «ребята» (любимое слово тренеров по отношению к игрокам) отказываются играть в полную силу - это три.

В-четвертых, судейский произвол (арбитр выдумал аут, после которого в наши ворота был забит решающий гол). В-пятых, поле-огород, на котором «такая техничная команда, как наша», не может показать все, на что способна. В‑шестых, у соперника было на один день больше для подготовки в игре. В-седьмых, удача была на стороне соперника. Словом, виноваты все и вся, только не тренер и футболисты, которые недоработали на сборах в межсезонье или отбывали номер на поле в календарном матче.

Чем занимались армейцы

Валерий Газзаев придумал еще одну причину, объясняющую, почему команда сыграла гораздо хуже, чем ожидалось, в первом матче 1/16 финала против тель-авивского «Маккаби». Пагубное влияние на форму его футболистов оказал вызов в сборную России на товарищеский матч против Голландии (1:4). Дословно: «Это не лучшая наша игра (против «Маккаби»). После того как игроки вернулись из сборной, у нас совсем другая команда. Я не знаю, чем они там занимались».

Хиддинк - тренер не менее опытный, чем Газзаев. У него, кстати, уже есть свой набор «отмазок» на случай, если наша сборная не попадет на чемпионат Европы - 2008. Их, боюсь, нам еще предстоит услышать, поэтому не будем на них останавливаться. Газзаеву же он ответил так: «В Голландии у нас было два полноценных дня для тренировок. За это время невозможно испортить или улучшить кондиции футболистов. К тому же лишь двое из армейцев - Жирков и Акинфеев - провели на поле весь матч».

На защиту Хиддинка от Газзаева единым фронтом встал Российский футбольный союз. Чиновники РФС Никита Симонян и Виктор Онопко дали отповедь главному тренеру ЦСКА, объяснив, что матч против Голландии был крайне необходим и что Хиддинк - специалист мирового уровня. С последним трудно спорить, если изучить биографию голландца. Вот только вопрос Газзаева, чем игроки занимались в сборной, остался без ответа.

Чем занимался Хиддинк в те февральские дни, известно. Разбирался в голландском суде с недоплаченными налогами. Миллионный штраф и угроза тюремного заключения кого угодно отвлекут от работы. Возможно, и Хиддинк мыслями был совсем не с игроками сборной России.

Ни опыта, ни тонуса

Но хуже другое. Матч с Голландией, за который было заплачено полмиллиона евро из денег Романа Абрамовича, оказался пустой тратой времени. Мало того что крупно уступили - случалось похуже (1:7 от Португалии), так еще и игру продемонстрировали настолько невнятную, что впору спросить: а что хотели показать?

Однако вернемся к взаимоотношениям клубов и сборной. Ведь обидные для Хиддинка слова Газзаева - на эту тему. Любой клубный тренер хочет, чтобы его футболисты вернулись из национальной команды целыми и невредимыми, чтобы сохранили игровой тонус, чтобы набрались международного опыта. Газзаев ни тонуса, ни опыта не увидел и потому позволил себе резкие слова, идущие вразрез с корпоративной этикой.

Думаю, под ними мог бы подписаться и главный тренер «Спартака» Владимир Федо-тов - его команда также выглядела неважно в первом матче Кубка УЕФА против испанской «Сельты» (1:1), но темперамент у наставника красно-белых не осетин­ский, промолчал.

Нет сомнений в том, что Хиддинк желает сборной России и ее игрокам только добра и что он готов приложить все свои знания, чтобы наша национальная команда поднялась на доселе невиданные высоты. Однако как Газзаев и Федотов должны были расценивать то, что Хиддинк не появился на Кубке Первого канала за неделю до товарищеского матча? Ведь в Израиле он легко мог бы обсудить с коллегами, чем займется с игроками ЦСКА и «Спартака», составляющими основу сборной, в Голландии. Тогда не возник бы у Газзаева повод задать вопрос, который привел к ссоре с Хиддинком.

 

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