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Чемпионы, затяните пояса!

Де Ниро не соперник Валуеву. А Кличко?

№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Евгений МЯСНИКОВ ]

Чемпионы, затяните пояса!
Фото Bestpictures

 Российский боксер Николай Валуев, владеющий поясом чемпиона мира среди профессионалов в тяжелом весе, 3 июня в Берлине будет отстаивать свой титул в бою с американцем Оуэном Беком.

 В КАРЬЕРЕ 33-летнего Николы Питерского, или Зверя с Востока, как его окрестили журналисты у нас и в Европе, этот поединок станет 44-м по счету. Все предыдущие, напомним, Валуев выиграл. А широкую известность на родине ему принесла победа по очкам в 12-раундовом титульном бою против Джона Руиса из США, который состоялся в декабре прошлого года. К этому успеху Николай шел двенадцать долгих лет: получается, что по году на каждый раунд.

 Неспешность его профессионального становления объясняется просто – слишком поздно, 19-летним, Валуев занялся боксом. Впервые он предстал перед столичной публикой осенью 1997-го на арене Московского цирка, где проходил редкий для того времени профессиональный боксерский турнир. Тогда все откровенно изумлялись – мол, таких, как гигант из Санкт-Петербурга, не бывает! Действительно, раньше никогда и не было. Рост – 2 м 15 см, вес – под 150 кг,  51-й размер обуви, в буквальном смысле двухпудовые кулаки… В общем, неуклюжего и медлительного по тем временам Валуева многие восприняли не как боксера, а как циркового бойца, этакое ходячее шоу за канатами ринга.

 Причем не только у нас, но и в Англии, Австралии, Америке, Японии, где Валуеву затем пришлось подолгу гастролировать. Для него это был способ мало-мальски заработать. Мало кто знал – чтобы прокормить себя и мать, Николаю пришлось бросить учебу в институте физкультуры им. Лесгафта и устроиться вышибалой в ресторане.

 Разумеется, его сегодняшним восторженным почитателям есть смысл хотя бы задним числом снять шляпу перед известным в прошлом питерским боксером, а потом тренером Олегом Шалаевым. Будучи приверженцем советской классической школы бокса, именно он разглядел в легкоатлете-дискоболе Валуеве большой скрытый потенциал. И убедил его попробовать себя на ринге. Однако Николаю долго не удавалось реализовать то, что ему щедро было отпущено природой. Ситуация изменилась к лучшему лишь после того, как с ним начал работать опытный Манвел Габриэлян. Когда боксеру перевалило за 30 лет, случилось почти чудо: Валуев здорово прибавил и в скорости, и в резкости, да и его удары приобрели большую акцентированность.

 Прошлогодний бой за чемпионский пояс по версии WBA пробудил к Валуеву живой интерес в… кинематографических кругах. Сначала Николай вынужден был отказаться от съемок в сериале «Мастер и Маргарита», где мог исполнить роль центуриона Крысобоя. Недавно из-за подготовки к предстоящему бою Валуев даже не стал рассматривать предложение британского продюсера Мэттью Вона сняться в его новом фантастическом фильме «Звездная пыль». Между прочим, если бы наш боксер ответил согласием, его партнерами по съемочной площадке стали бы Роберт де Ниро и Мишель Пфайффер

 После того как в апреле украинец Владимир Кличко стал чемпионом мира по версии IBF, он заявил, что впредь намерен драться с обладателями титулов по другим версиям, чтобы стать абсолютным чемпионом. Кого из соперников вероятнее всего выберет себе Кличко? Для россиян наиболее интересным оказался бы его бой с Николаем Валуевым, который, к слову, уже заявил о своей готовности сразиться с Владимиром. Однако самым заманчивым вариантом для киевлянина представляется поединок с американцем Хасимом Рахманом, если тот сможет победить нашего Олега Маскаева в споре за титул WBC.

 В этом случае Владимиру Кличко гарантированы заинтересованность американских зрителей и тамошнего телевидения. По оценке экспертов, гонорарный фонд боя Кличко–Валуев, пройди он в Германии, составил бы около10 млн. долларов. Тогда как заокеанская встреча Кличко–Рахман принесла бы участникам порядка 20 млн. «зеленых». Украинец известен не только как элитный боксер, но и как бизнесмен. И в этом нет ничего зазорного. Валуев же, по сути, еще не проводил по-настоящему прибыльных боев. Дорогу к ним ему может открыть победа в июньской битве в Берлине.

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