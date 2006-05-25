Гус Хиддинк как нацпроект

27 мая сборная России по футболу проведет в городке Альбасете товарищеский матч с Испанией. С трибуны стадиона за игрой будет впервые наблюдать новый тренер нашей команды голландец Гус Хиддинк.

В СПРАВОЧНИКИ и энциклопедии он вошел как «творец корейского чуда». Мы, естественно, не будем иметь ничего против, если по прошествии некоторого времени в эту формулировку будет внесена поправка «и российского». А пока об этом приходится только мечтать, вспомним кое-что любопытное из «прошлой жизни» голландского мэтра.

После сенсационных побед над итальянцами и испанцами, которые возвели Южную Корею на прошлом Чемпионате мира в ранг четвертой сборной мира, Гус Хиддинк безоговорочно стал самым популярным человеком в этой стране. Фактически — национальным героем. Корейское правительство пошло на беспрецедентный шаг – выразило готовность присвоить ему гражданство страны в любой момент, когда только он сам того пожелает. При этом оно готово было даже изменить ради этого конституцию. Тактичный Хиддинк согласился стать только «почетным гражданином». Статус, который не требовал ломки устоев, был ему предоставлен тут же.

Анализ «фактора Хиддинка», проведенный институтом экономических исследований «Самсунг», показал, что корни популярности голландца кроются в отличном от принятого в Корее стиля управления. Он непоколебимо уверен в достижении цели и чест­но подходит к отбору игроков в зависимости от их мастерства и качества игры. Даже корейские бизнесмены из ведущих промышленных групп начали перенимать опыт руководства Хиддинка.

После первых же тренировок он назвал игроков ленивыми. Он ввел усиленные занятия, организовал серию товарищеских матчей с сильнейшими европейскими и латино­американскими командами. В большинстве матчей сборная Южной Кореи терпела поражения. Многие специалисты и обыватели стали требовать смены тренера, но федерация отстояла Хиддинка.

А уж после триумфального выступления на мундиале функционеры Корейской федерации делали все возможное, чтобы удержать Хиддинка у руля сборной до следующего, германского Чемпионата мира или хотя бы до ближайшей осени, до Азиатских Игр. Но он предпочел вернуться на родину, в «ПСВ Эйндховен».

Никого в Южной Корее не удивляют развешанные на высотных зданиях огромные портреты Хиддинка. Или памятник, установленный Гусу у входа на Сеульский стадион. Ряд муниципалитетов в срочном порядке рассмотрел вопрос об установлении статуй Хиддинка и названии его именем улиц городов.

Университет Сеган решил присвоить тренеру степень почетного доктора. Корейская футбольная федерация выдала Гусу премию в размере 470 тыс. долларов. Хиддинка удостоили высшей спортивной награды, которая вручается только за особо выдающиеся достижения южнокорейцев (то есть своих же сограждан).

Ему выделили виллу на острове Чечжудо. Дали право пожизненного бесплатного пития пива на территории страны. Авиакомпания Korean Air позволила совершать перелеты первым классом без ограничений в течение четырех лет.

Голландские товары стали пользоваться в Южной Корее повышенным спросом – особенно пиво «Хайнекен», по­требление которого увеличилось на 15 процентов.

Сам президент страны Ким Тэ Чжун высказал пожелание посетить маленький голландский городок Фисх, где родился Хиддинк.

Корейцы дошли даже до идеи присвоить ему местное имя, что предлагается только очень уважаемым иностранцам. Так Хиддинка переименовали в Хи Дун Гу. По иронии судьбы, будучи созвучно его настоящей фамилии, оно и в переводе с корейского звучит удивительно подходяще — «счастливо поднимающийся к вершине».