Хоккей, захлебнувшийся деньгами

26 мая в Казани состоится чествование хоккеистов «Ак Барса», завоевавших золото чемпионов России. Ожидается грандиозное действо. После церемонии вручения медалей чемпионата России и государственных наград Татарстана состоится большое концертное шоу с участием звезд российской эстрады. Потом триумфаторы взойдут на специальную платформу, оборудованную на автомобиле КамАЗ, и совершат торжественный проезд по казанским улицам до стен местного Кремля, где на главной площади столицы республики пройдет общегородская дискотека. Завершится праздник грандиозным салютом. Проанонсировано участие в торжествах Вячеслава Фетисова и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Но даже участие этих знаковых персон российского спорта едва ли спасет казанские торжества от участи остаться сугубо местным событием. Российские СМИ, по всей видимости, ограничатся дежурными репортажами или вообще «не заметят» казанского праздника.

К «АК БАРСУ» в каком-то смысле сложилось предвзятое отношение. И дело не в том, что команда, как говорят, отказалась платить за «информационное сопровождение» своих игр. Если бы дело было только в деньгах, убежден, что Казань за ценой не постояла бы. Разговоры об алчности российской пишущей и снимающей братии, растиражированные местной прессой, – это попытка хоть как-то объяснить казанским фанам отсутствие пиетета к их кумирам со стороны федеральных акул пера и слова. На самом деле причина довольно прохладного отношения российских СМИ к «Ак Барсу» куда более серьезная.

Сокрушительный удар по репутации казанского хоккея нанесла сама Казань. В 2004 г. она громогласно заявила о своих намерениях завоевать золото чемпионата России. «Ак Барс» и раньше не стеснялся своих чемпионских амбиций и почти каждый сезон числился в претендентах на высшую ступеньку пьедестала почета. Кстати, вполне обоснованно. Хоккей в Татарстане действительно спорт №1, не обделенный вниманием ни власти, ни бизнеса. Не только в городах, но и во многих районных центрах работают детские хоккейные школы. Каждый год строятся новые хоккейные коробки и стадионы с искусственным льдом. Серьезные вложения в инфраструктуру хоккея рано или поздно начнут приносить отдачу.

Но в 2004-м было принято политическое решение не ждать, а форсировать события. Любой ценой требовалось завоевать золото чемпионата России в честь 1000-летия Казани. В Североамериканской хоккейной лиге тем временем наметился локаут, и появлялась возможность воспользоваться лучшими игроками НХЛ. Возможно, локаут в НХЛ мог завершиться куда быстрее, если бы не российские деньги.

По большому счету «Ак Барс», взвинтив свой бюджет до 65 млн. долл. (это по самым скромным подсчетам), вынудил другие клубы включиться в эту безумную гонку финансовых возможностей. Вот легионеры НХЛ и стали менее сговорчивыми в диалоге со своими работодателями.

Потратив умопомрачительные деньги, «Ак Барс» рекрутировал всех, кого захотел. Единственным ограничителем был лимит на участие в матчах Суперлиги более трех иностранцев. Иначе состав «Ак Барса» в тот год едва ли можно было отличить от сборной всех звезд НХЛ. Лекавалье и Хитли из Канады, Глинка из Чехии, Нюландер из Швеции, Брэтуэт из США. Из легионеров-россиян «барсы» заполучили практически всех.

«Авангард», финансируемый Романом Абрамовичем и первым бросившийся в погоню за казанским клубом, поднял свой бюджет до 45 млн. долларов. Омску, к примеру, удалось за 2 млн. долл. заполучить Яромира Ягра. Московские клубы были куда скромнее, все вместе призвали под свои знамена лишь 13 легионеров. При этом самым дорогим приобретением назывался Андрей Николишин из «Колорадо». Ему ЦСКА положило «всего» 1 млн. долларов.

Результат гонки бюджетов хорошо известен: очень скоро стало очевидно, что многие из более чем шестидесяти легионеров высадились в России скоротать локаут. Именно скоротать. Звезды НХЛ хоть и блистали именами, но не блистали игрой, явно не выкладывались на 100% , опасались травм и берегли силы для игр за океаном.

Трудно не согласиться с двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Крутовым, возмущавшимся футбольными счетами хоккейных матчей. По мнению прославленного хоккеиста, легионеры и не собирались думать о зрелищности игры. Забив одну-две шайбы, они успокаивались, совершенно не думая о зрителях. «Многие хоккеисты в России просто получают деньги, а не зарабатывают их своими голами и результативными передачами», – сокрушался Владимир Крутов в разгар прошлого хоккейного сезона. Но что самое грустное – легионеры не то что не стеснялись этого, а даже бравировали.

Тот же Илья Ковальчук, блистающий ныне за океаном, прошлый сезон откровенно филонил, ввязывался в споры с судьями, публично критиковал тренера. А в начале этого сезона, продолжая торговаться с НХЛовским клубом, перебрался в «Химик», где, как он сам признался, ему «предложили наиболее приемлемые условия». Дарюс Каспарайтис был еще откровеннее: «Если сезон (в НХЛ – прим. автора) опять накроется, снова поеду в Россию. Тем более что при намечающейся системе проведения чемпионата России особо напрягаться нужды не будет, и риск получить травму уменьшится. Выбор сделаю в пользу того клуба, который больше предложит».

Больше предложили не в России. Не успел Каспарайтис пооткровенничать с российскими журналистами, как подписал четырехлетний контракт на 22 млн. долл. с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он стал одним из самых высокооплачиваемых защитников НХЛ.

Но казанский денежный ливень не дал ожидаемых всходов. «Ак Барс», который злые языки окрестили «Казань Рейнджерс», повторил судьбу «Нью-Йорк Рейнджерс». Нью-Йоркский клуб тоже считается самым богатым и звездным за океаном, но к Кубку Стэнли все никак не подберется. Вот и в этом году, ни шатко ни валко пробившись в плей-офф, в играх на вылет «рейнджеры» уже в первом же раунде уступили своим менее именитым соседям из «Нью-Джерси». А «Ак Барс» прошлогодний, считавший, что титул чемпионов уже в кармане, попал не на пьедестал, а в лужу. И нет ничего удивительного в том, что любая осечка и в регулярных играх, а тем более в играх на вылет сопровождалась насмешками и ликованием практически всех хоккейных болельщиков за пределами республики. Казанская команда провинилась перед хоккейным общественным мнением уже тем, что решила купить чемпионство, оптом приобретя всех звезд. Не получилось. Оказалось, что деньги решают многое, но не все.

Раньше всех это понял Зинэтулла Билялетдинов. Пережив фиаско в год миллениума, в новом сезоне тренер казанцев за гораздо меньшие деньги с блеском выиграл чемпионат, сделав ставку на российские кадры.

Локаут в НХЛ закончился, легионеры рванули за океан, и обнажилась еще одна проблема, о которой тот же Владимир Крутов предупреждал еще год назад. Звезды возвели стену для молодых игроков, которые из-за наплыва хоккейных пилигримов были вынуждены протирать штаны на скамейке запасных. Много ли новых имен появилось в этом сезоне? То-то и оно! Ввязавшись в битву с НХЛ, Суперлига оказалась калифом на час. И многие в России сегодняшнюю ситуацию в российском хоккее связывают именно с «Ак Барсом», первым ступившим на тропу хоккейной войны. Это не тот случай, когда поют песни безумству храбрых. Не готовы мы к конкуренции на равных с НХЛ. Хотя бы потому, что за океаном хоккей – это прежде всего бизнес, хорошо отлаженная машина для организации зрелищ, приносящих деньги. У нас же хоккей – это ярмарка тщеславия. Благополучие любой команды базируется на отдельных персонах или из крупного бизнеса, или из властных структур, патронирующих команду.

А ситуация в российском хоккее просто катастрофическая. «Гонку бюджетов», спровоцированную казанским клубом в прошлом сезоне, выдержали не многие. К тому же благодаря прошлогоднему фиаско «Ак Барса» люди, финансировавшие российские хоккейные клубы, неожиданно отрезвели. Они поняли, что чемпионство не стоит тех астрономических денег, о которых все время ноют хоккейные менеджеры.

И вот результат – у московских «Динамо», «Спартака» и «Крыльев Советов», подмосковного ХК МВД, тольяттинской «Лады», пермского «Молота-Прикамье», челябинского «Трактора» – сегодня серьезные финансовые проблемы. Решатся ли они до начала следующего сезона, подготовка к которому фактически уже началась, – большой вопрос.

Но сегодня мы поздравляем с победой «Ак Барс». Стать чемпионами на 1001-й год Казани – тоже почетно.