Россияне лучше всех экономят патроны

Завершал сног­сшибательную гонку 25­-летний Николай Круг­лов, не допустивший ни единого промаха. Ему и вопрос:

– В эстафете для успеха необходимо использовать как можно меньше запасных патронов. Не случайно тренеры поставили на последний этап именно вас: считают вас самым метким из наших стрелков?

– В этой гонке мы все показали, по сути, стопроцентный результат. К тому же в эстафете каждый обязан выдать абсолютно все, на что он способен.

– Но рассказывают, что вы вообще по жизни очень прижимистый в том, что касается «боеприпасов»…

– Бережно относиться к ним меня действительно приучили с юности. Дело иногда доходило до курьезов, в том числе весьма неприятных. К примеру, вылетали как-то из аэропорта Внуково на сбор в Ханты-­Мансийск. Видимо, из-за спешки я оставил коробки с патронами в сумке, которую собирался взять с собой в салон самолета. Естественно, на пунк­те досмотра их обнаружили. Моментально рядом материализовались сотрудники охраны аэропорта и милиция. Составили протокол об изъятии, чуть ли не дело по 222-­й статье УК «Незаконная транспортировка, хранение и ношение оружия и боеприпасов к нему» мне пытались «пришить». В общем, жесточайший прессинг!

Однако, протокол я, слава богу, не подписал. И «накатал» кучу бумаг с жалобами, подкрепленными юридически обоснованными фактами – я в ту пору на юриста учился. Словом, выкрутился. Так что обвинительная реплика из известного фильма: «А если бы он вез патроны?!» (то есть не довез, растяпа) – это не про меня…