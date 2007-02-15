Время экспериментов, похоже, истекло

Неоптимальный состав

Главный тренер Вячеслав Быков буквально огорошил всех, не взяв на турнир сразу нескольких твердых кандидатов на участие в чемпионате мира, который пройдет в Москве с 27 апреля по 13 мая. Подавляющее большин­ство специалистов были уверены, что на шведском этапе он будет не проверять новичков, а наигрывать сочетания, подыскивать варианты замен в ударных звеньях на случай непредвиденных обстоятельств, травм, например.

Но вышло по-другому. Дома осталась, в частности, лучшая тройка «Ак Барса» и всего чемпионата суперлиги: Алексей Морозов - Сергей Зиновьев - Данис Зарипов. Им Быков предоставил отдых. Еще несколько стопроцентных сборников сослались на усталость сами. Тот же вратарь «Лады» Василий Кошечкин, отменно проявивший себя на третьем, московском, этапе. В результате на «Шведских играх» сборная России выступала фактически вторым составом, в то время как ее соперники - прежде всего шведы и финны (чешская сборная после трех этапов потеряла все шансы попасть в финал) - сильнейшим.

Ключевым матчем на турнире стала вторая встреча сборной России - с хозяевами. Обе команды свои стартовые матчи выиграли - россияне одолели в овертайме финнов - 4:3 (хотя уступали по ходу встречи 0:3), а скандинавы разгромили чехов - 6:1. Увы, борьбы не получилось. Шведы все решили, наверно, еще в первом периоде, после которого вели - 2:0. Был, правда, во второй трети момент, когда россияне сократили счет до минимума - 2:3. Но расслабившиеся было скандинавы тут же опять прибавили и в начале заключительного периода забили четвертый гол. Больших проб­лем с результатом после этого у них не было. В итоге хозяева еще за тур до окончания домашнего этапа обеспечили себе победу в нем и вторую путевку в финал.

«Результат по игре, - признался после матча Быков. - Соперник победил заслуженно. Нас подвела игровая дисциплина, и еще мы слабо действовали в неравных составах. Но главное в том, что настрой на этот матч не соответствовал его накалу. Хотя мы могли в какой-то момент переломить игру. Было это во втором периоде. Реализуй Сергей Мозякин и Антон Бут свои голевые моменты, ее исход был бы, думаю, другим.

Добавлю также, что ничего нового в действиях шведов мы не увидели. Их в будущем не надо бояться. Наш план на игру оказался верным. Если бы мы провели встречу более дисциплинированно, то смогли бы добиться положительного результата».

Небезупречная оборона

В последнем матче, в котором решалась судьба второго места на турнире, россияне встречались с чехами. Ворота сборной России в нем в отличие от двух первых встреч защищал не молодой Константин Барулин из «Химика», а опытный Александр Еременко из «Ак Барса». Он сумел залечить к этому времени травму кисти. Его и можно назвать главным героем матча. Во всяком случае, из трех послематчевых буллитов чехам удалось реализовать только один. Россияне же забили дважды.

И все же специалисты констатируют: вратарская линия по-преж­нему остается самой проб­лемной в сборной России.

Те из российских голкиперов, которые имеют в своих клубах игровую практику (Барулин, Еременко и Кошечкин), на международной арене играют нестабильно. По мнению экспертов, без помощи из-за океана не обойтись. А помочь сборной из российских голкиперов НХЛ может только Николай Хабибуллин из «Чикаго Блэк Хоукс», чья команда явно не попадает в плей-офф. Но он пока не дал согласия сыграть на чемпионате мира в Москве. Небезупречна, мягко говоря, и вся оборона в целом: 12 пропущенных голов в трех матчах - это явно перебор.

Быкова не критиковал за экс­перименты с составом после шведского этапа только ленивый. Но все же есть и те, кто высказывает другую точку зрения. «Я смотрел два матча из трех - с финнами и шведами, - заявил, например, «Аргументам неделi» экс-центрфорвард московского «Динамо», ЦСКА, магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» Андрей Разин. - И скажу вам, что команда у Быкова была очень даже приличная. В матче с финнами, играя с листа, поначалу уступала - 0:3, но проявила характер и победила в овертайме. А во встрече со шведами никакого разгрома не было. Нам просто не повезло при счете 2:3. Были неплохие моменты, жаль, реализовать их не удалось. Ну а прав ли Быков с составом, покажет время».

Победитель Евротура определится теперь в двух финальных матчах. Первый из них будет сыгран 19 апреля в Стокгольме, а второй через два дня в Москве. Понятно, что в них Быкову будет уже не до эксперимента. Ведь чемпионат мира стартует спустя неделю после этого