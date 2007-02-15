Чертова дюжина Егора Титова

- Если считать, что для футболиста начало сезона – праздник, то поражение от сборной Голландии в товарищеском матче (1:4) на прошлой неделе несколько его испортило. Неужели столь велика разница в классе между нами и голландцами? – Нет, конечно. Если бы мы встретились осенью, думаю, игра получилась бы совсем другой. Смогли же мы почти 70 минут сдерживать голландцев! За это время они не создали опасных моментов; мы, правда, тоже. К концу матча сказалась усталость, пошли замены, и игра сломалась. Короче, мы не были готовы играть на высоком уровне. Но в межсезонье трудно требовать от команды, чтобы она показала все, на что способна. Ну а крупный счет – это стечение обстоятельств, не более того. – Что лично вам дал матч против Голландии? – Любые матчи на высшем уровне полезны. Только во встречах с сильными соперниками можно повысить свой класс. Я же получил неплохую эмоциональную встряску перед матчами против «Сельты», которую, надеюсь, мы пройдем. – Как оцениваете свою форму? – В субботу мы провели контрольный матч со «Спартаком» из Луховиц, с которым работает бывший тренер московского «Спартака» Виктор Самохин. Хотя это – команда второго дивизиона, игра у нее поставлена хорошо, так что встреча получилась непростой. По движению поставил бы себе «пятерку». В остальном о собственной форме буду судить уже по матчам с «Сельтой». – В мае вам исполнится 31 год. В таком возрасте еще можно совершенствоваться в футболе? – Совершенствоваться можно в любом возрасте. Но, на мой взгляд, важно не только находить что­то новое для себя. Надо также не опускаться и в других компонентах ниже достигнутого уровня. И чем выше была поднята планка, тем сложнее это делать. Поэтому надо работать наравне со всеми, с молодыми в том числе. Опыт же – не индульгенция от ошибок. Если тренеры увидят, что ты в чем­то хуже своего партнера, выводы последуют незамедлительно. – Насколько изменилась ваша роль в команде за те 15 лет, что вы в «Спар­таке»? – Знаете, раньше было проще. Сыграл хорошо – хвалят, плохо – Титов молодой, не будем сильно ругать. Всегда можно было спрятаться за Цымбаларем, Кечиновым или Горлуковичем. Основная ответственность лежала именно на них. Но они ушли, и оказалось что за все стали отвечать Парфенов, Аленичев, Ковтун и я... – О возвращении спартаковского стиля стали говорить в середине прошлого сезона с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера. – Да, элементы прежней игры, которая всегда отличала «Спартак» от других команд и в России, и в Европе, появились. Но, мне кажется, переломным должен стать этот год. Мы участвуем в Кубке УЕФА, чемпионате России, Кубке страны, Лиге чемпионов. «Спартак» обязательно должен себя проявить. – Вам не кажется, что, хотя уровень нашего футбола растет, от заграницы мы отстаем все равно все больше и больше, потому что там прогресс идет быстрей? – От первой пятерки – Италия, Испания, Англия, Германия и Франция – отрыв действительно велик. Но вот Голландию, Бельгию или Шотландию года через три­четыре мы «съедим». В российском чемпионате высок средний уровень команд, в отличие от большинства стран Европы, где за победу в первенстве борются 2–3 клуба. Так что в этом смысле я – оптимист.