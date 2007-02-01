Гусь бадминтонисту товарищ

В советское время бадминтон приобрел статус культового вида отдыха. В рюкзачке почти каждой семьи, отправлявшейся на пикник или в поход, легко угадывались ракетки и воланчики. Привлекательность бадминтона – в его простоте. Специалисты говорят, что буквально за пару­-тройку уроков можно прилично освоить азы этой древней игры. Сетка, два соперника, ракетка, волан, несложные правила. Несколько уроков с хорошим специалистом – и на своем определенном уровне ты уже умеешь играть в бадминтон...

Главное – не забыть про запасные воланы. За один матч профессионалов в среднем разбиваются по две-три коробки, в каждой из которых по 12 воланов. Трудно поверить, но волан считается самым быстрым спортивным снарядом: он способен развивать скорость больше 300 км/час, что почти в 1,5 раза быстрее, чем в теннисе! В сравнении с бадминтонным «смэшем» (гасящим ударом) даже самая сильная подача теннисиста или мощнейший бросок баскетболиста кажется замедленной съемкой. На одном из олимпийских сборов женская команда по бадминтону бросила вызов мужской сборной по вольной борьбе, устроив соревнования по бросанию волана рукой на дальность. Борцы­-вольники потом еще долго удивлялись, как хрупкие девушки могут кидать что-то дальше них. А ведь все дело в резкости и технике броска.

Если во многих видах спорта снаряды прошли долгую стадию эволюции, видоизменяясь по своему материалу и виду, то волан остался таким же консервативным. Он, как и несколько веков назад (шестьсот лет назад в Индии играли маленьким легким шариком, а немного спустя в Японии – неким изобретением из сушеной вишенки и шести перь­ев), состоит из гусиных перьев. Причем перья эти обязательно должны быть из крыла – 16 по числу и все загнуты в одну сторону. «Волан остался одним из немногих спортивных снарядов, сохранивших свою натуральность, – рассказывает вице-президент Национальной федерации бадминтона России, многократный чемпион страны Андрей Антропов. – Если, например, в футболе перешли от кожи к синтетике, то волан – полностью натуральный продукт. Гусиное перо, пробка, кожа, которой обтягиваются перья, лак – все натуральное. На мой взгляд, это своеобразное произведение искусства, поскольку каждый волан изготавливается вручную».

Несмотря на то что в народе укоренилось понятие о бадминтоне как о развлечении и отдыхе, это – один из самых сложных видов спорта. Матчи длятся до 2,5 часов. В среднем игрок пробегает за матч 10 км, за 45 минут больше трехсот раз развернется как минимум на 90 градусов. Делает сотни скоростных ударов, по силе в два раза превышающих теннисную подачу. Да и самих ударов делает больше, чем в теннисе. А волан держится в игре дольше.