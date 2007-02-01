Наши блондинки - не дуры американские

На ошибках учатся

Эти юные создания уже успели не только закрепиться в первой полусотне мирового рейтинга, но и обратить на себя внимание многочисленных спонсоров и таблоидных журналистов. Девушки с фигурами манекенщиц, внешностью топ-моделей и повадками голливудских старлеток составили своеобразную вторую волну вторжения россиянок в мировой теннис, которая в ближайшие годы вполне может навести большой шорох во всем профессиональном спорте.

Новое поколение сильно отличается от своих звездных предшественниц - Елены Дементьевой, Анастасии Мыскиной и Лины Красноруцкой, которые были не менее красивыми, но так и не смогли заработать ни цента на своей внешности. Особенно обидно было за Елену Дементьеву, так и не сумевшую вырваться из железных тисков ее властной матери. Та больше всего боялась, что ее единственная дочь повторит «печальную судьбу» Анны Курниковой - перестанет играть и начнет, боже сохрани, зарабатывать миллионы на своем теле и формах.

Поэтому строгая мама всегда запрещала «ребенку» сниматься в рекламных роликах, позировать для мужских журналов и ходить на звездные тусовки. В результате этого воздержания Дементьева, которую в свое время многие считали самой красивой теннисисткой в истории Женского тура, лишилась возможности заработать на рекламных контрактах, по самым скромным оценкам, около пятидесяти миллионов долларов. Ее популярность так и не вышла за границы России. А единственной памятью, которую она оставит о себе на Западе, похоже, будет названный ее именем - после провального финала на Ролан Гаррос 2004 года - французскими психиатрами синдром сильного нервного стресса у спортсменок.

Четыре «блонди»

Специалисты единодушны в своих прогнозах - уже через два года вся супердесятка будет состоять сплошь из русских фамилий, а в первой сотне женского рейтинга будет не менее пятидесяти россиянок. Сегодня потенциальные рекламодатели, не говоря уже о многочисленных теннисных фанатах, все более пристальное внимание обращают на передовой отряд вторжения - четырех длинноногих блондинок из России - Анну Чакветадзе, Марию Кириленко, Ольгу Пучкову и Елену Веснину.

Победительница последнего Кубка Кремля Чакветадзе (№13) по праву считается самой талантливой теннисисткой из второй волны. И она может позволить себе такое удовольствие, как повременить с заключением рекламных контрактов, тем более что до главной цели - попадания в первую десятку - ей осталось всего три шага. Но если Чакветадзе в будущем может побороться за теннисную корону, то у ее ближайшей преследовательницы - Марии Кириленко (№20), невысокой блондинки с внешностью Барби, совсем другие планы. В свои 20 лет она уже успела стать ведущей моделью дома моды знаменитой англий­ской дизайнерши и по совместительству дочери cэра Пола - Стеллы Маккартни. Кстати, Мария - единственная теннисистка в Туре, имеющая сайт на... японском языке. Благодаря этому ей удалось заключить уже несколько контрактов с толстосумами из Страны восходящего солнца. По мнению западных экспертов, Мария настолько красива и выглядит так невинно, что вскоре вполне может отобрать у Шараповой титул секс-символа №1. Первый шаг к этому маленькая Мария уже сделала, отбив, по данным американских таблоидов, у большой Марии ее давнего дружка - американца Энди Роддика.

Давно живущая в Америке, а поэтому практически неизвестная у себя на родине Ольга Пучкова (№39) получила от небесной канцелярии не только модельную фигуру, но и лицо - точную копию самой высокооплачиваемой модели современности Жизель Будхен. А чтобы подчеркнуть это сходство, менеджеры создали специально для будущих спонсоров сайт, состоящий из довольно откровенных снимков Олень­ки вперемежку с обращениями к потенциальным покровителям на шести языках.

Пока менеджеры Пучковой ищут благодетелей, другая российская теннисистка - Елена Веснина (№48) - уже урвала многолетний контракт со знаменитым «Адидасом». Вообще-то поначалу немецкие предприниматели хотели заполучить куда более известную спортсменку, но, как говорят, пообщавшись с Дементьевой (точнее, с ее мамой), боссы «Адидаса» отказались от этого намерения. И решили сделать ставку на юную теннисистку, которая любит выставлять напоказ свою сексапильность и очень приветлива и улыбчива в общении со спонсорами и журналистами.

Империя наносит ответный удар

Взлет женского российского тенниса выглядит еще более впечатляющим на фоне многолетнего кризиса в США, где на сегодняшний день осталась только одна полноценная теннисистка - по происхождению китаянка по имени... Ваня. Оказавшись у разбитого корыта, янки не придумали ничего лучшего, как переманить к себе нескольких перспективных девушек из Европы и России. Если верить тамошним газетам, в конце прошлого года при теннисной ассоциации США была создана специальная группа вербовщиков и составлен список их потенциальных «жертв». Этот список открывался фамилиями двух наших героинь - Анны Чакветадзе (видимо, из-за ее происхождения) и Ольги Пучковой (поскольку та уже давно живет в Америке). На их вербовку американские спонсоры не только выделили по два миллиона на душу, но и получили «зеленый свет» на проведение акции от госдепа и службы натурализации. Осталось только девушек уговорить!