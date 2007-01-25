Высший пилотаж волана

Федерация бадминтона России проводит 29 января - 4 февраля 2007 года финал личного чемпионата страны. Соревнования состоятся в 5 разрядах: мужская одиночная категория, женская одиночная категория, муж­ская парная категория, женская парная категория, смешанная категория (микст).

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены - Элла Карачкова, Станислав Пухов, другие победители и призеры открытых чемпионатов Шотландии, Норвегии, Италии, США минувшего года и этапа Кубка мира в Болгарии, участники Олимпийских игр и восходящие звезды российского бадминтона. Победа на чемпионате России - 2007 для них - одна из важнейших ступеней, ведущих к Олимпиаде-2008.

К финальной части соревнований допущены 139 спортсменов из всех регионов России. На прошлом чемпионате страны молодые амбициозные бадминтонисты потеснили признанных лидеров. В этом году старшее поколение намерено вернуть себе потерянные чемпионские титулы. Удастся ли матч-реванш или молодежь займет еще более прочные позиции в отечественном бадминтоне?

Воочию понаблюдать за напряженнейшими поединками мастеров ракетки и волана болельщики смогут во Дворце спорта «Искра» подмосковного города Одинцово (ул. Маршала Жукова, 20). А для наших читателей будет опубликован репортаж с соревнований в следующем номере «АН».