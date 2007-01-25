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В Овечкина уже играют

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Динара КАФИСКИНА ]

В Овечкина уже играют

- Саша, вас можно поздравить: вы единст­венный россиянин, который 24 января участвовал в матче всех звезд в НХЛ. Что в связи с этим испытали?

– Конечно, когда узнал о приглашении, был несколько шокирован тем, что я единст­венный из наших выступаю в таком звездном шоу. Честно говоря, не понял, почему того же Илью Ковальчука не позвали…

– Признаться, этот факт удивил не вас одного. А как вы готовились к такому событию?

– Хотелось оправдать возложенные на меня надежды. Поэтому тренировался, если можно так сказать, «не покладая рук и ног». (Смеется.)

 
Ваши старания не проходят даром. Вы набираете большое количество очков. Согласитесь, играя в российской лиге, таким бомбардиром вы бы не стали?
 
– Многое зависит от того, сколько тебе дают играть. Чувствую, что мне доверяют. Это придает дополнительной уверенности. В НХЛ я немало времени провожу на льду. Играю и в большинстве, и в меньшинстве. И в сборной России, если я долго находился на площадке, и очков было много. А вот в «Динамо» все происходило несколько иначе. Так что, как ни крути, зависимость есть – чем больше игрового времени, тем лучше.
 
– Как вы соизмеряете силы на весь 80-­матчевый энхаэловский сезон?
 
– А у меня сил много. Я же их больше ни на что не трачу, только на хоккей. После матчей восстанавливаюсь, отдыхаю. Поэтому на очередной поединок выхожу бодренький и свеженький!
 
– Как вам кажется, против вас стали играть жестче по сравнению с прошлым годом, когда еще не знали, что вы собой представляете?
 
– Думаю, что жестче. Только выхожу на лед, сразу пара игравших защитников меняется на свежую. Много таких нюансов – совсем другое отношение стало.
 
– Кто из игроков НХЛ вам больше всего нравится?
 
– Петер Форсберг, потому что он один из лучших в мире ассистентов. Еще Скотт Хэннэн и Андрей Марков. Они самые жесткие защитники, против которых я когда-либо играл.
 
– А с каких хоккеистов вы, может, когда-либо брали пример?
 
– До того как я приехал в НХЛ, мне импонировала игра Павла Буре, Игоря Ларионова, Оуэна Нолана и Джерома Игинла. А позже из наших мне нравилось, как играют Павел Дацюк и Илья Ковальчук.
 
– Судя по всему, в Америке вы стали уже очень известным. Наверное, у вас существует целая армия поклонников. А какие-нибудь курьезные истории с фанатами случались?
 
– Однажды болельщики из-за моего автографа подрались с секьюрити. Это было в Филадельфии. Они стояли возле отеля. Я одному парню расписался и дальше пошел. На следующий день мне рассказали, что, оказывается, из-за автографа произошла драка. После такого известия стало как-то не по себе. Чувствовал себя несколько виноватым.
 
– С каждым днем вы становитесь все популярнее. Недавно, например, стали лицом компьютерной игры «НХЛ­-2007». Об этом было объявлено во время церемонии вручения индивидуальных призов лиги. Как вам эта, скажем так, роль?
 
–Я сам несколько лет играл в эту игру и знаю, что в последние годы лицом ее становились такие звезды, как Венсан Лекавалье, Маркус Нэслунд и Дэни Хитли. Поэтому стать ее частью – большая честь для меня.
 
– И в компьютерной игре, и на реальной площадке вы выступаете под номером 8. Почему?
 
– Под этим номером играла моя мама, которая дважды становилась олимпийской чемпионкой по баскетболу. Первый раз в 1976 году, второй – в 1980-­м.
 
– А как вам в Штатах без маминой заботы живется? Не чувствуете, что потихоньку американизируетесь?
 
– Нет. Нисколько. Здесь я только работаю, а мой дом – в Москве.

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