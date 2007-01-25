В Овечкина уже играют

- Саша, вас можно поздравить: вы единст­венный россиянин, который 24 января участвовал в матче всех звезд в НХЛ. Что в связи с этим испытали?

– Конечно, когда узнал о приглашении, был несколько шокирован тем, что я единст­венный из наших выступаю в таком звездном шоу. Честно говоря, не понял, почему того же Илью Ковальчука не позвали…

– Признаться, этот факт удивил не вас одного. А как вы готовились к такому событию?