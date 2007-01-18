Беспроигрышный вариант?

Собственно, вопрос о том, уживутся или нет вместе Семин и Бышовец, – сегодня главный для «Локомотива». Как, наверное, и для всего российского футбола. Никто не сомневается в высокой квалификации обоих специалистов, в разные годы работавших со сборной России, – ставить игру своим командам они умеют. Никто не забыл об их заслугах – Бышовец победил в 1988 году на Олимпиаде в Сеуле, Семин дважды становился первым в России. Никто не удивляется амбициям новых руководителей «Локо» – и Семин, и Бышовец говорят о национальном титуле, как главной цели, и возвращении в Лигу чемпионов.

Проблема лишь в том, что оба настолько яркие личности, что вряд ли кто-то из них согласится оставаться в тени другого. А ведь именно так было в течение всего периода работы Семина в «Локомотиве», когда успехи команды связывали в основном с его именем, а не с именем президента клуба Валерия Филатова. Это, кстати, стало одной из причин разрыва между Филатовым и Семиным, чьи прежние отношения без преувеличения можно было назвать дружескими, и декабрьской революции 2006 года в «Локомотиве».

Если сегодня на одну чашу весов положить аргументы «за» успешную работу Семина и Бышовца, а на другую – «против», скорее всего, будет равновесие. Попытаемся понять, почему.

У них все получится

АРГУМЕНТ 1. И Семин, и Бышовец – тренеры советской закалки. Их работа строится на прин­ципах, заложенных еще Гавриилом Качалиным и Борисом Аркадьевым и развитых Валерием Лобановским и Константином Бесковым. Оба привыкли работать на перспективу, последовательно усиливая состав и совершенствуя тактику. Оба не стесняются брать лучшее у иностранных тренеров: Семин постоянно ездит на стажировки в сильнейшие клубы Европы, Бышовец – один из лучших знатоков зарубежного футбола.

Аргумент 2. Семин, покинувший «Локомотив» весной 2005 года ради сборной России, не смог вывести национальную команду в финал ЧМ­-2006. Затем в сезоне­-2006 имел неудачный опыт работы в московском «Динамо», откуда был вынужден уйти из-за не зависящих от него клубных проблем, хотя с тем составом бело-­голубые должны были бороться не за выживание в премьер-лиге, а за призовые места. Нет сомнений в том, что Семин горит желанием реабилитироваться за неудачи последних лет.

Бышовец же в последние годы не занимался серьезной работой, консультируя в основном своих друзей в различных клубах. Последний его успех, да и то относительный, восходит аж к концу 90­-х, когда донецкий «Шахтер» под его руководством стал вице-­чемпионом Украины. Не считать же успехом спасение клуба «Маритиму» от вылета из высшего португальского дивизиона! Бышовец тоже будет стремиться доказать, что многие его слишком рано списали.

Аргумент 3. Нынешние проблемы «Локомотива» носят временный характер. У клуба прекрасная инфраструктура и огромный по российским понятиям бюджет. Команда укомплектована футболистами, которым по силам решать самые сложные задачи. Возвращение Семина лишь возвращает «Локо» на правильный путь, а знания Бышовца, попавшие на благодатную почву, позволят клубу выйти на новый уровень и в России, и Европе.

Семин - Бышовец - мезальянс

АРГУМЕНТ 1. Сегодня никто не даст Семину и Бышовцу времени на раскачку. В современном футболе результат надо давать немедленно, особенно когда в клуб и команду вложены огромные деньги. Если в первом круге чемпионата России амбиции «Локо» не будут подкреплены результатами, санкции последуют незамедлительно. Разумеется, хозяева клуба пожерт­вуют Бышовцом.

Аргумент 2. В отличие от Семина Бышовец никогда не работал с клубами, решающими задачи на высшем уровне. У него нет опыта постоянного общения со звездами, а создать команду-звезду недостаточно, чтобы выполнить задачи, стоящие перед «Локомотивом». По логике, Семин должен помочь Бышовцу в этом деле, но заменить главного тренера в рутинной работе с ведущими игроками как на поле, так и за его пределами президент конечно же не сможет.