«Белые барсы» порвали Европу

Перед Казанью снимают шляпу

В победе казанцев вроде бы нет ничего невероятного. Кубок чемпионов в третий раз кряду разыгрывался в Санкт-­Петербурге, и в третий раз подряд его завоевал российский клуб. До «Ак Барса» почетным трофеем владели «Авангард» и «Динамо». Причем, как и казанцы, омичи с москвичами в финале брали верх над финским чемпионом. Только им тогда противостоял клуб «Кярпят», а «барсам» сейчас – ХПК.

Впечатлил не столько сам выигрыш, а уверенность, с которой он был достигнут. В финал «Ак Барс» вышел из «Группы смерти», взяв верх сначала над чемпионом Швеции – «Ферьестадом» – 6:4 (правда, по ходу встречи казанцы проигрывали 2:3), а потом и Швейцарии – «Лугано» – 3:0. Ну а то, что произошло в воскресенье, вообще можно назвать маленьким чудом. Омичи два года назад одолели финнов в решающем матче лишь благодаря голу Яромира Ягра в овертайме, москвичи год спустя – и вовсе в серии буллитов. Казанцы же разобрались с соперником буквально за один период. Уже после стартовой трети они вели – 3:0. К тому же «барсы» праздновали успех почти сразу после того, как две другие российские команды провалились на международной арене – «Химик» в Кубке Шпенглера и тот же «Авангард» в Континентальном кубке. Омичи в финале своего турнира были биты, например, минской «Юностью» – 1:4.

Казанцев сейчас хвалят. Даже те специалисты, которые на все, что происходит в отечественном хоккее, обычно имеют свое особое мнение (как правило, критическое). Так, отец самого титулованного российского энхаэловца Сергея Федорова и форварда ярославского «Локомотива»



(в основной состав железнодорожников, правда, сейчас не попадающего) Федора Федорова, тренирующий за океаном молодежные команды, Виктор Федоров заявил «Аргументам недел i »: «Я видел все матчи. Могу сказать лишь одно: молодец тренер Билялетдинов! Молодцы его подопечные! Соперники, что бы там кто ни говорил, готовились к турниру очень тщательно. В Европе с топ-командами в отличие от России работают только высококлассные специалисты. Это у нас могут доверить клуб с традициями человеку, который ничего и нигде не тренировал. Там – нет. И тем не менее казанцы были на голову выше всех. Искренне рад за них».

Как бы не «сдуться» к чемпионату мира...

Известный в прош­лом защитник сборной СССР Сергей Гимаев был лишь чуть более сдержан: «Я знаю, что «Ак Барс» целенаправленно готовился к этому турниру. Состав у него сейчас очень приличный, а первое звено вообще сильнейшее в Европе. Так что победа казанцев безоговорочна и закономерна. При этом я останусь при мнении, что для других команд этот турнир не имел такого большого значения, как для россиян.

Добавлю и то, что поражения «Химика» и «Авангарда» на международной арене не должны никого вводить в заблуждение относительно уровня российского клубного хоккея. «Химик» практически не готовился к Кубку Шпенглера, приехал в силу временного дефицита накануне его открытия. А ведь турнир игрался в Давосе, в условиях среднегорья. Что же до «Авангарда», то тут имела место элементарная недооценка соперника. Я говорил с тренерами «Юности», и они признались, что им откровенно повезло».

Единственное, что насторожило специалистов, так это то, что во всех трех матчах казанцы, как и в подавляющем большинстве встреч чемпионата суперлиги, победили прежде всего благодаря усилиям того самого первого звена: тройки нападающих Алексей Морозов – Сергей Зиновьев – Данис Зарипов и пары защитников Виталий Прошкин – Раймон Жиру. Оно, как порой казалось, просто не уходило с площадки. 10 из 15 заброшенных командой из Татарии шайб на его счету. И совершенно не случайно, что в символическую пятерку лучших игроков турнира по версии журналистов вошли сразу четверо его хоккеистов (все, кроме канадца), а Алексей Морозов получил от директората Кубка еще и приз лучшего нападающего вкупе с призом лучшего игрока турнира вообще. Этому можно было бы только порадоваться, если бы не то обстоятельство, что Морозов, Зиновьев, Зарипов и Прошкин лидеры не только своей команды, но еще и сборной России. Есть опасения, что к чемпионату мира Морозов и К о могут просто выдохнуться.