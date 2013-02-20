Бегущий по лезвию бритвы оказался убийцей

По ходу судебного заседания, состоявшегося в прошлый вторник в южноафриканской столице Претории, знаменитый бегун-ампутант Оскар Писториус признался в убийстве своей девушки Ривы Стинкамп. Хотя, рыдая, и настаивал на том, что совершил его непреднамеренно. Обвинение придерживается прямо противоположного мнения и считает, что Писториус заслуживает пожизненного заключения…

«Я – пуля в револьвере»

Душераздирающая трагедия произошла, когда все влюблённые отмечали День святого Валентина. Глубокой ночью Оскар Писториус застрелил свою девушку – красавицу модель Риву Стинкамп. Причём, как утверждает следствие, не просто выстрелил в неё из пистолета, а выпустил четыре пули и для верности забил крикетной битой. Сам спортсмен при первом контакте с полицией трясся от ужаса и твердил, что проснулся от подозрительного шороха за дверью ванной, находящейся в семи метрах от спальни. Мол, он подумал, что в его дом прокрался грабитель.

ЮАР хорошо известна очень высоким уровнем преступности. У многих на памяти многочисленные дерзкие грабежи, которым подвергались туристы и журналисты во время чемпионата мира по футболу. Оскар не раз говорил в интервью, что держит в своём доме, расположенном в столичном предместье, целый оружейный арсенал. По его словам, проснувшись, он стрелял в незнакомца. Но оказалось, что это была его девушка, которая решила сделать сюрприз своему любимому к 14 февраля.

Безногого бегуна, конечно, знают все. Шестикратный чемпион Параолимпиад, участник легкоатлетического чемпионата мира в Тэгу и лондонской Олимпиады. Ещё в детстве ему удалили ноги ниже коленей, потому что мальчик от рождения не имел малоберцовых костей. Однако Оскар учился в обычной школе и упорно занимался различными видами спорта: теннисом, борьбой, водным поло… В итоге стал бегуном, да не простым. Писториус сконструировал специальные протезы, благодаря которым смог бросить вызов полноценным высококлассным атлетам. Поначалу спортивные чиновники не хотели признавать их законными, но потом всё-таки поддержали южноафриканца.

В Лондоне он вышел в полуфинал забега на 400 м, выступил в финале эстафеты 4х400 метров. Нёс флаг ЮАР на параде закрытия Игр. Обожание миллионов болельщиков, куча рекламных контрактов. Сейчас рекламные материалы с изображением Оскара и надписью, которую можно перевести: «Я – пуля в револьвере», изымают из Интернета.

Убийство из ревности?

Что установило следствие? Девушка какое-то время находилась в доме Оскара, была одета в ночную рубашку. Поэтому никак не могла быть принята за таинственного грабителя. И первый выстрел Оскар произвёл ещё в спальне, попал ей в бедро. Потом Писториус начал избивать Риву битой для крикета, пробил ей череп. Девушка смогла вырваться из рук Писториуса, убежать и закрыться в ванной комнате. Но Оскар сделал ещё три выстрела через дверь, и всё было кончено. Спустя немного времени, когда спортсмен вышел из состояния аффекта, он взял Риву на руки и понёс со второго этажа вниз по лестнице. Полиция предполагает, что Стинкамп была ещё жива. Об этом говорят следы крови на стенах, которые могли появиться только при бьющемся сердце. Похоже, что Оскар пытался сделать ей дыхание «рот в рот», но девушка скончалась у него на руках. И тогда ошалевший убийца позвонил родным и в полицию…

Мотивом ярости Писториуса, приведшей к непоправимому, могли стать слухи о том, что Рива якобы несколько раз ходила на свидание к молодому регбисту Франсуа Хугаарду. Полиция полагает, что девушка дала повод для ревности, который привёл к вспышке агрессии Оскара.