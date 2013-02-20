Волан наполовину пуст

С 12 по 17 февраля в подмосковном Раменском состоялся чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд, который проходит каждые два года. Сборная России в третий раз подряд стала бронзовым призёром. Победителями оказались немцы, обыгравшие россиян в полуфинале, а в финале – датчан, упустивших победу впервые с 1996 года.

Победа России в группе почти не вызывала сомнений: сборные Исландии и Болгарии не представляли особой угрозы (россияне выиграли со счётом 5:0 и 4:1 соответственно). Сюрпризом стал выход в плей-офф сборной Украины. Можно сказать, это произошло случайно: фаворит группы, команда Швеции, многократный чемпион и призёр этого турнира неожиданно уступила сборной Бельгии. В результате у трёх команд группы – Швеции, Украины, Бельгии оказалось по два очка. Были подсчитаны дополнительные параметры – разница счетов трёх команд между собой. В результате подсчёта путёвку в плей-офф завоевала команда Украины, благодаря успеху в ранее состоявшемся матче с Бельгией. Но дальше украинцы не прошли, проиграв англичанам (1:3).

В четвертьфинале россияне встретились с голландцами. Тренер сборной Клавдия Майорова назвала их опасными соперниками, но уточнила, что «жеребьёвка вполне рабочая, и нельзя сказать, какая из команд на этапе плей-офф была бы для нас более предпочтительной – у всех свои особенности, везде нужно бороться». Словом, ожидалось серьёзное противостояние. Однако россияне одержали верх над голландцами с разгромным счётом 3:0.

Первая игра полуфинального матча с немцами осталась за Иваном Сазоновым и Валерией Сорокиной, причём победа была безусловной (21:12, 21:17). Это дало повод для самоуверенных высказываний. Сазонов заявил: «В сегодняшней игре у Германии есть один минус: они не успели записать на видео наши матчи и как следует подготовиться. А мы изучили все их слабые стороны».

Увы, дальнейшие события подтвердили правоту Ивана очень частично. Россияне более не сделали ни одной игры и даже ни одного сета. Владимир Иванов уступил Марку Цвиблеру (13:21, 18:21), Элла Диль – Джулиане Шенк (17:21, 8:21). В последнем гейме Иванов и Сазонов проиграли Инго Киндерватеру и Джоханнесу Шоеттлеру (9:21, 15:21). «Мы сразу завладели игрой, россиянам было сложно бороться с этим. Возможно, давление родных стен повлияло на них, мы же были сконцентрированы от начала и до конца. Это просто замечательно – выиграть решающее очко для своей команды, это лучшее, что может с тобой произойти в игре за сборную», – заявил счастливый Киндерватер. С его словами вполне соотносится заявление Иванова: «Нам нужно было играть в свой бадминтон, а не подстраиваться под соперников. Мы не смогли разработать нужной тактики против них, все пытались жёстко давить, но они были к этому готовы. Нам всё время приходилось стоять в защите, что для нас несвойственно. Был переломный момент во второй партии, когда мы начали играть мягко, почти сразу набрали пять очков. И естественно, надо было раньше всё это сделать. И непонятно, почему всё так получилось. В одиночке у меня тоже были шансы, так как Цвиблер в рейтинге недалеко от меня убежал: он 20-й, а я 32-й. Пока не знаю, в чём причина. Будем разбирать всё, находить ответы на вопросы».

«Нам не хватило свободы, расслабленности, скорее всего, нас задавил успех и большие надежды на победу. Под таким прессингом очень сложно сконцентрироваться и играть, – прокомментировала тренер К. Майорова. – Мы с немцами встречаемся не в первый раз, они очень сложные соперники, каждую мелочь используют в свою пользу. Мы поставили самый сильный состав, который мог победить. Владимир Иванов – признанный авторитет в одиночке в мире, все игроки его боятся. Но в последнее время он специализируется на парных разрядах. На корт я его выпустила, чтобы попытаться психологически атаковать соперника».

Справедливости ради заметим: строгий тон в оценке нашей сборной мы позволяем себе потому, что она всё чаще даёт нам основания ждать от неё успехов. Олимпийский цикл 2008–2012 был лучшим для России за всю историю бадминтона в нашей стране с 1957 года. Медали на пяти командных чемпионатах Европы, впервые золото на личном чемпионате Европы (2010), целый ряд медалей личного чемпионата Европы других достоинств, первые медали Супертурниров и, наконец, первые в истории олимпийские медали в Лондоне (завоевать медали на Олимпиаде в прошлом году удалось только двум европейским странам – Дании и России).

Оценивая результат россиян взвешенно, можно порадоваться, что сборная удержала бронзу и не сдала своих позиций.