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Паниковать повременим?

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Алексей РАТНИКОВ ]

Паниковать повременим?

В начальных видах программы чемпионата мира по биатлону, проходящего в чешском Нове-Место, россияне выше четвёртого места у женщин и пятого у мужчин в спринте не забирались. Только в мужской гонке преследования бронзу на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами взял-таки Антон ШИПУЛИН. Ольга Зайцева как была в спринте четвёртой, так после преследования на том же месте и осталась. Однако ощущения нашего провального выступления в Чехии ни у спортсменов, ни у тренеров, ни у большинства болельщиков пока что не возникло. Скорее, есть чувство какой-то необъяснимой и досадной непрухи…

Не вешать нос, биатлонисты!

Ведь что такое заключительный этап смешанной эстафеты с завалившим стрельбу Дмитрием Малышко? Несчастный случай! Несмотря на обрушившийся на него ушат критики, Дмитрий справился с психологическим давлением, иначе бы в спринте и преследовании не стрелял безошибочно. А убийственный заключительный вираж в том же преследовании у Ольги Зайцевой? Нелепое стечение обстоятельств, всё тот же несчастный случай – в биатлоне вообще падают крайне редко… Посмотрим, о чём свидетельствуют результаты россиян в спринте: Ольга Зайцева – 4‑я, Ольга Вилухина– 5-я, Екатерина Шумилова – 15-я, Екатерина Глазырина – 27-я, Дмитрий Малышко – 5-й, Антон Шипулин – 7‑й, Евгений Устюгов – 9-й, Евгений Гараничев – 19-й.

Если не мерить ситуацию медалями, как у нас принято на чемпионатах мира и Олимпийских играх, то очевидно, что и женская сборная России, и мужская – ровные и сильные. Та же Екатерина Глазырина произвела на многих самое яркое впечатление от первой половины чемпионата. В гонке преследования она совершила головокружительный скачок с 27-го на 5-е место. По чистому времени в этой гонке Катя уступила только знаменитой немке Андреа Хенкель, без промаха пройдя все четыре огневых рубежа.

Свендсен и Фуркад, за ними – наши

25-летний Шипулин в гонке преследования бросился за Эмилем Хегле Свендсеном через 33 секунды после того, как победивший в спринте норвежец ушёл на дистанцию первым. Но, как ни выкладывался, не догнал. Екатеринбуржец и пока непобедимый в Нове-Место Свендсен синхронно совершили по промаху. На финишной прямой Антон проиграл норвежцу 3,6 сек. Взявшему третье по счёту серебро Мартену Фуркаду – 3,5 сек. К слову, именно француз показал лучший в гонке лыжный ход, а Шипулин по этому показателю второй (отставание – 10,5 сек.).

– Приятно, что как раз моей бронзой медальное начало для нас положено, – сказал Антон журналистам после гонки. – Впереди ещё три дисциплины, и команда, можно не сомневаться будет бороться. Финишные рывки норвежца и француза меня никоим образом не удивили, более того, я их ждал. Да, эти двое всех уже здесь задавили. Но в преследовании я не прекращал бороться до последнего. Хотя понимал, что допустил тактическую ошибку чуть раньше. Нужно было вставать сразу за Фуркадом и Свендсеном, держаться плотно за ними как можно дольше, а потом уже пытаться сделать обгон. Я же решил обойти их обоих по левому краю. Не учёл того, что тут очень специфическая лыжня. По центру она укатанная и жёсткая, а по краю – до отвращения рыхлая. И пока я там увязал и ковырялся, потратил гораздо больше сил, чем мог себе позволить.

– Выходит, что гонка преследования далась вам труднее, чем спринт?

– Утверждать это я бы не стал. Чувствую, что состояние с каждым днём реально улучшается. Спринт бежал ощутимо легче, нежели смешанную эстафету, а преследование – легче, чем спринт. То же самое ощущал после финиша и Дима Малышко. Очень надеюсь, что так будет и дальше.

Слова гонщиков наводят на мысль, что тренерский штаб мужской команды всё-таки допустил промашку с подведением к пику формы Шипулина, Малышко и, похоже, не только их. Скорее всего, и они, и Евгений Устюгов с Евгением Гараничевым сумеют «разбежаться» ко второй половине соревнований. Только вот чемпионат мира – совсем не тот турнир, где можно себе позволить роскошь набрать обороты лишь ко второй половине…

Деревянная медаль

Самое обидное в спорте место – четвёртое, за него, как утверждается с иронией, полагается деревянная медаль. Таков был удел в спринте и преследовании двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой. После её падения в гонке преследования старший тренер нашей женской сборной немец Вольфганг Пихлер во время пресс-конференции схватился за голову:

– В биатлоне я тёртый калач, но и для меня это была катастрофа. Нет сомнений, что без падения у нас была бы медаль. Увы, она свалилась в итоге не в наш карман.

– Как бы вы могли прокомментировать три первые женские гонки?

– В целом я доволен подготовкой команды. Главная цель этого чемпионата – проверить наши возможности ровно за год до сочинской Олимпиады. Считаю, мы достигли очень высокой спортивной формы. Да, в чём-то не повезло, но с точки зрения кондиции мы в порядке. Девушки хорошо показали себя в смешанной эстафете, в спринте две попали в пятёрку, три – в 15 сильнейших. Ну а то, что случилось в преследовании, – ещё у всех на глазах. Впереди три гонки, от которых мы ждём медалей.

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