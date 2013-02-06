Полёт Волана в Раменском

12–17 февраля 2013 г. в Раменском (Дворец спорта «Борисоглебский») пройдёт первый в истории России чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. В нём выступят около 350 спортсменов из 29 стран. В том числе победители и призёры первенств Старого Света, мира, призёры Олимпийских игр, в том числе Олимпиады-2012 в Лондоне.

В составе сборной России на турнир заявлены все ведущие бадминтонисты страны, среди которых и отличившиеся на только что завершившемся чемпионате России: Андрей Ашмарин, Евгений Дрёмин, Виталий Дуркин, Ярослав Егерев, Денис Грачёв, Владимир Иванов, Никита Хакимов, Сергей Лунёв, Владимир Мальков, Андрей Пароходин, Иван Сазонов, Анатолий Ярцев, Татьяна Бибик, Анастасия Червякова, Элла Диль, Евгения Димова, Ромина Габдуллина, Ольга Голованова, Ирина Хлебко, Евгения Косецкая, Наталья Перминова, Ксения Поликарпова, Анастасия Прокопенко, Валерия Сорокина, Нина Вислова. Окончательный состав будет объявлен после завершающего сбора.

Как прокомментировал «АН» президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай, «этот чемпионат у нас в стране получится весьма представительным. Объяснить это можно тем, что мы постоянно стараемся демонстрировать высокий уровень организации и ещё чем-то заинтересовать бадминтонное сообщество. Например, введением бадминтона в школьную программу, пропагандой программы «бадминтон и зрение», матчами между российскими космонавтами и американскими астронавтами и многим другим. Для нас турнир будет шагом вперёд к личному чемпионату Европы, который пройдёт в апреле 2014 года в Казани. По традиции личное первенство в мировой градации турниров стоит выше командных состязаний».