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Своя в доску

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Марфа ДМИТРИЕВА ]

Своя в доску

На днях в канадском Стоунхэме 25-летняя Екатерина ТУДЕГЕШЕВА завоевала второе в карьере золото чемпионата мира по сноуборду. На сей раз – в параллельном слаломе. Свою первую золотую медаль мирового первенства Катя взяла в 2007-м: тогда – в параллельном «гиганте». Два года назад Тудегешева выиграла также Кубок мира, за который хочет побороться и в нынешнем сезоне. В общем, одна из главных наших надежд на Олимпиаде в Сочи, которую болельщики обожают и считают своей в доску…

Царевна крутой горы

Замечание о сочинских Играх – 2014 – не случайно. В июле прошлого года Международный олимпийский комитет принял решение включить в их программу пять новых дисциплин, в числе которых оказался и параллельный слалом в сноуборде. Прежде сноубордисты разыгрывали олимпийские награды только в параллельном «гиганте». Теперь же оба вида слалома, в которых так сильна Тудегешева, становятся «козырными» как для Кати, так и для сразу нескольких её подруг по команде. Именно в так называемых поворотных дисциплинах сноуборда сборная России добилась в последние годы наиболее значительных успехов.

В том же Стоунхэме сейчас юная Наталья Соболева обыграла в четверьфинале слалома саму Юлию Дуймовиц из Австрии. Фантастический результат для 17-летней дебютантки не только чемпионатов мира, а вообще национальной команды! Когда журналисты поинтересовались у Екатерины Тудегешевой её мнением по этому поводу, лидер российской сборной улыбнулась в ответ:

– Я в её годы уже давно соревновалась на высоком уровне, дебютировала в Кубке мира в 15 лет. Хотя тогда, в 2003-м, всё было по-другому. По большому счёту мне не с кем было конкурировать за место в составе. Сегодня же у нас большая команда хороших спортсменок. Но закрепиться в её основе гораздо сложнее, чем кажется. Никто никому места не гарантирует. Тем не менее все девушки искренне рады за Соболеву и всячески её поддерживают.

– Вы сами, Катя, побеждаете в Стоунхэме третий год подряд, выигрывая там этап мирового Кубка. Канадская трасса – у вас самая любимая?

– У меня в самом деле на этой трассе всё очень хорошо получается. Можно сказать – моя любимая золотая гора!

Сибирские истоки

– Катя, считается, что сноуборд – это целый образ жизни! Причём близкий по духу людям неформальмым, любящим отрываться на всю катушку, участвовать в каких-то экстремальных мероприятиях и турнирах…

– В этом плане я точно нетипичная сноубордистка. Мне нравится находиться в сборной, участвовать в официальных чемпионатах и этапах Кубка мира. Вообще-то начинала не с катания на доске, а с горных лыж. С 7 до 12 лет занималась, но не в серьёз. Больше в удовольствие. Всё-таки условия у нас в Таштаголе, что в Кемеровской области, подходящие. Пусть горы и не самые высокие – тысячи полторы, быть может, метров до вершины. Но лет в 11 на меня обратил внимание и пригласил к себе в группу тренер по сноуборду Владимир Викторович Фоминых. И мы работаем вместе до сих пор.

– Поменяли лыжи на доску легко, не раздумывая?

– Да, мне кататься на сноуборде очень понравилось. Когда стало получаться действительно хорошо – понравилось ещё больше.

– Столько уже громких титулов собрали – могли перебраться из Кемеровской области в Москву…

– Ни малейшего желания. Дома лучше!

– Если уж упомянули родной дом, кто в семье ваш самый преданный болельщик?

– Тётя и старшая сестра Соня. У нас с ней нет родителей – так вышло. Только тётя. Она одна нас растила и воспитывала.

– Несладко же вам пришлось в жизни. Зато сейчас Бог как будто желает вознаградить сноубордистку Екатерину Тудегешеву за всё без вины пережитое!

– Может быть и так…

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