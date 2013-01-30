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Любовь и коварство загребского льда

№ 4(346) от 31.01.2013 [«Аргументы Недели », Алексей РАТНИКОВ ]

Любовь и коварство загребского льда
Фото РИА Новости

Две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали – таков впечатляющий результат российских фигуристов на прошедшем в Загребе чемпионате Европы. Спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков отстояла свой прошлогодний титул, а танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв завоевали его впервые. Другая наша танцевальная пара – Елена Ильиных/Никита Кацалапов впервые в карьере взяла серебро. Успешно дебютировали 16-летние Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева, с ходу попавшие на вторую и третью ступеньки пьедестала. Разочаровали разве что одиночники-мужчины, кроме вчерашнего юниора Максима Ковтуна, который в компании европейских лидеров занял достойное пятое место…

Реквием по ушедшему отцу

Татьяна Волосожар и Максим Траньков приехали в Загреб подавленными психологически – накануне чемпионата умер отец партнёра. Стоит ли в таком тяжёлом состоянии выходить на здешний лёд, решить предстояло исключительно сыну. И Максим своё мужественное решение принял – они с Таней откатались как никогда в жизни. Выиграли короткую и произвольную программы, набрали рекордную итоговую сумму – 212,45 балла. Впервые в очном споре победили четырёхкратных чемпионов мира и Европы Алёну Савченко и Робина Шолковы из Германии, опередив их на 7,21 балла. Даже две помарки, случившиеся у Татьяны при приземлении с выбросов, впечатления от замечательной произвольной программы «Реквием» никоим образом не испортили. Успех этой российской пары судьи признали безоговорочным.

По контрасту экс-чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов впервые оказались вообще без наград, завершив турнир на пятом месте. Они с треском провалили короткую программу, не лучшим образом справились и с произвольной. После её окончания знаменитый тренер петербуржцев Тамара Москвина, выйдя к журналистам, в шутку предложила им обзавестись розгами и выразила готовность подставить спину: мол, во всём виновата исключительно она. С присущей ей деликатностью Тамара Николаевна ни словом не обмолвилась о медицинской проблеме, которая, как утверждают люди знающие, не даёт Смирнову кататься в полную силу…

Печка, от которой мы танцуем

Даже в отсутствие из-за травмы партнёрши французского дуэта Натали Пешала/Фабьен Бурза, прошлогодних чемпионов в танцах на льду, турнир в этом виде стал настоящим украшением чемпионата. Две российские пары практически поделили между собой золотую медаль. Мизерная разница в 0,11 балла разделила дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв и Елена Ильиных/Никита Кацалапов. «В произвольном танце Кати и Димы, на мой взгляд, срослось всё: спорт, искусство, исполнительское мастерство», – прокомментировал тренер победителей Александр Жулин. Насколько же обидно было уступить в итоге сущий мизер выигравшим в Загребе как раз произвольную воспитанникам Николая Морозова! «Ничего, только злее будем», – заявили оба в один голос, имея в виду продолжение спора на мартовском чемпионате мира в Лондоне (канадская провинция Онтарио).

А ну-ка, девушки!

Проверку на прочность с успехом прошли все три российские одиночницы, дебютировавшие на чемпионате. Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева взяли серебро и бронзу, Николь Госвияни обосновалась на шестом месте. Чемпионский титул в пятый раз достался чемпионке мира из Италии Каролине Костнер. Однако короткую программу она проиграла Аделине Сотниковой, а произвольную – Лизе Туктамышевой. Только нехватка опыта не позволила российским юниоркам полностью раскрыть свой потенциал. «Оценки порой ставят не только за мастерство, показанное в данный момент, но и за стаж пребывания в элите», – заявил по поводу Костнер тренирующий на пару со Светланой Веретенниковой дерзкую дебютантку Туктамышеву знаменитый Алексей Мишин.

Интересно, уж не на то же ли самое тренер рассчитывал, везя в Загреб провалившегося там и снявшегося с соревнований якобы из-за травмы Евгения Плющенко? «Плющенко и эмоционально ещё очень молод, – рассуждал Профессор в одном из своих интервью накануне европейского первенства. – На тренировках он постоянно «шутит» коньками. А в свободное время играет в хоккей, футбол. Довольно профессионально – в гольф, занимается кикбоксингом, стреляет из лука и пистолета. Так что на катке он, лёгкий и подвижный, – едва ли не самый у нас юный. Не в пример иным мальчикам-девочкам, которые осваивают элементы с тяжестью в голове и сердце. Так что говорить о плохом здоровье Плющенко нельзя. Речь идёт о нюансах, потому что кататься 25 лет и не иметь травм – невозможно».

Почему же эти самые нюансы не были учтены? Вероятно, ставка была на то, что, дескать, выйдет на лёд Плющенко, и у соперников задрожат колени. Вышел. Ни у кого ничего не ёкнуло, не задрожало. Зато этим выходом олимпийский чемпион Турина изрядно подмочил свой годами заработанный имидж…

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