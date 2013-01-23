Впереди у нас будет новое место?

Два личных золота 25-летнего екатеринбуржца Антона Шипулина – в спринте и гонке преследования, а также два серебра российских эстафетных квартетов принёс нашей команде шестой этап Кубка мира по биатлону в Антерсельве. Это был последний кубковый этап перед главным турниром сезона – чемпионатом мира, который стартует 7 февраля в чешском Нове-Место. Сейчас всех волнует, на какой результат сможет претендовать там сборная России.

Давай, Антоха!

За прошедшие пару сезонов Антон Шипулин пообвыкся в роли одного из лидеров команды. После вынужденного ухода из сборной опытных Ивана Черезова, Максима Чудова и Максима Максимова главным образом на него легла большая доля ответственности как за командный результат, так и за осуществление болельщицких надежд. Что касается надежд, то было заметно, как в индивидуальных гонках сезона олимпийский призёр в эстафете нервничает, не добившись серьёзного личного успеха. Получив однажды бронзу в Эстерсунде, он надолго ушёл в тень. Но, видимо, недаром трассу в итальянских Альпах Антон считает для себя особенной. Ещё не было случая, чтобы он уехал из Антерсельвы ни с чем.

В этом же году здесь, можно сказать, прошёл семейный бенефис Шипулиных. Сначала золото на своей коронной дистанции выиграла выступающая за Словакию сестра Антона – Анастасия Кузьмина, олимпийская чемпионка Ванкувера в спринте. Так что подняться на подиум в той же спринтерской гонке стало для брата делом мужской биатлонной чести.

– Меня в самом деле вдохновила победа Насти в Антерсельве, – рассказывал потом весело Антон. – Вечером накануне моего старта мы встретились, пообщались. Конечно, сестра пожелала мне повторить её успех. Очень доволен тем, как всё сложилось. Местную высоту вовсе не ощущаю. Антерсельва – вообще мой самый любимый этап. Знаю, наверное, каждый метр трассы, всегда тут как-то легко бежится. Если и возник повод для волнения – то больше за стрельбу. В нынешнем сезоне у меня, кажется, на огневых рубежах худший процент за карьеру! Как-то сразу не пошло, пропала уверенность, появились комплексы, лишний мандраж при стрельбе. Так что очень рад тому, что в спринте удалось отстрелять на «ноль».

– Проблемы на огневых рубежах у вас возникали и в прошлом сезоне, разве не так?

– Да, тогда в середине сезона я вдруг понял, что слишком заморачиваюсь по поводу стрельбы. На тренировках стрелял гораздо быстрее и результативнее, а на соревнованиях старался делать всё более тщательно, что приводило, однако, к совершенно противоположному эффекту. Я вроде как откладывал каждый выстрел, тратил дополнительное время, чтобы спустить курок, переживал по этому поводу… А потом в голове как щёлкнуло: к чему все эти страдания, если качество стрельбы падает? И я стал вести себя на рубежах так, как на тренировках, – раскованно.

Похоже, что в Антерсельве Шипулин действительно вернул свою форму, нашёл свою стрельбу. Антон выиграл на этом этапе всё, что можно: спринт, гонку преследования, даже первый этап эстафеты. С начала сезона в общей сложности пятеро россиян побывали на пьедестале – четырежды Дмитрий Малышко, трижды Антон Шипулин, дважды Евгений Гараничев, по одному разу Евгений Устюгов и Андрей Маковеев. Очевидно, что к чемпионату мира в Нове-Место наши биатлонисты подошли во всеоружии.

Пихлер спокоен как удав

В апреле 2011 года старшим тренером нашей женской сборной стал немецкий специалист Вольфганг Пихлер. С тех пор его работу с командой не критиковал только самый ленивый. Немец много чего обещал ещё в прошлом году, когда чемпионат мира проходил в его родном Рупольдинге. Но команда там показала результат ниже среднего – одна бронзовая медаль. Несмотря на тревожную нестабильность выступлений российских биатлонисток уже в этом сезоне, Пихлер в беседах с журналистами сохраняет ледяное спокойствие:

– По сравнению с прошлым годом у нас несколько изменились задачи. Если свой первый сезон в России я посвятил общей работе над составом, борьбе за Кубок наций и на этапах Кубка мира, то теперь главная цель – чемпионат мира. Именно результатов в Нове-Место от нас требуют.

– Каких конкретно результатов, вы могли бы уточнить?

– Три медали, включая одно золото. Думаю, что это вполне реально, – немецкий тренер внешне уверен в каждом своём слове.

– Пока что болельщики явно разочарованы выступлениями вашей команды…

– Лично я не разочарован. Ольга Зайцева выиграла золото на этапе в Оберхофе, наши девушки несколько раз поднимались на подиум. Мы взяли два серебра подряд в эстафетных гонках. А в Хохфильцене были третьими. Это – достойное выступление. Конкуренция в мировом биатлоне заметно выросла. Нет такого, как было раньше, – великая сборная СССР и все остальные. Во многих командах есть один звёздный спортсмен, способный в отдельных гонках бороться за место на пьедестале или за победу. У нас же в этом сезоне в тройку попадали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Екатерина Глазырина…