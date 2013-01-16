Молодые волки

В зимних видах спорта недавние старты россиян принесли болельщикам немало радости, но и дали повод для разочарования. В том же биатлоне, например, в преддверии февральского чемпионата мира наши мужчины наращивают показатели, в то время как перспективы женской команды укрыты пеленой снежного тумана. Но сегодня – о приятном.

Два постновогодних этапа Кубка мира поближе познакомили нас с одним из новых лидеров – 25-летним Дмитрием Малышко. Он стал королём этапа в немецком Оберхофе, где принёс сборной победу в эстафете, а затем в красивейшем стиле оставил с носом всех записных фаворитов в спринте и преследовании. Затем, переехав в местный Рупольдинг, питерский биатлонист наделал шума в масс-старте. Здесь он при одном промахе на четырёх рубежах финишировал почти вровень с отстрелявшим на ноль французом Мартеном Фуркадом, уступив лидеру кубкового зачёта лишь 0,5 сек…

Боец, не признающий стандартов

Малышко дебютировал в Кубке мира всего год и пару месяцев назад, но, несмотря на столь скоротечный срок, уже сумел подняться на самую верхушку мировой биатлонной элиты. При этом оказался совсем не похожим ни на кого из маститых отечественных биатлонистов прошлого. По характеру, духу, стилю жизни и отношению к ней. Молодой парень, о котором ещё пару лет назад немногое слышали даже специалисты, не знает страха перед авторитетами: «Чем я хуже норвежца Свендсена или Фуркада?»

Он с трудом выносит длинные индивидуальные гонки, где наши традиционно завоёвывают награды. Зато обожает гонки контактные, когда соперники едва не подталкивают в спину, прерывисто дыша в затылок. И делает главную ставку на финишный рывок, который очень давно не является «коронным номером» россиян. Не моргнув глазом закрывает все 20 мишеней в оберхофской гонке преследования. Ну а если мажет, то разок, как в рупольдингском масс-старте.

Помимо чисто спортивных особенностей Дмитрий не такой, как все, видимо, ещё и потому, что успел вкусить иной – небиатлонной – жизни. Учится в Университете сервиса и экономики (менеджмент организации). Одно время даже работал клерком в банке, сидел за стойкой, распечатывал бумажки… В 2008-м, когда в спорте родного для него городка Сосновый Бор Ленинградской области совсем не стало денег, Малышко ушёл из биатлона. Но потом всё-таки вернулся, чтобы выступать за символическую стипендию в семь, а позднее в двенадцать тысяч рублей. Вернулся, потому что позвали первый тренер – Юрий Пафёнов и последующий – Дмитрий Кучеров. Потому что понял: местное спортивное руководство в него верит, на него рассчитывают, а самому ему есть много чего доказывать и себе, и много кому ещё.

Три года назад над карьерой Малышко навис жирный вопросительный знак. На тот момент Дмитрий был уже серебряным призёром чемпионата Европы в эстафете. Стучался в двери основной сборной, но… Не прошёл в ней медобследование. На самом деле небольшие проблемы с сердцем никак не влияли на самочувствие. Но после трагической гибели молодого хоккеиста Алексея Черепанова врачи стали предельно внимательно относиться к показателям здоровья спортсменов. Вопрос стоял так: либо операция на сердце, либо уход из профессионального спорта. Малышко решился на операцию. Спустя всего две недели после неё спортсмен встал на лыжи и попросил окружающих: «Не делайте из меня мученика».

Встречайте: царь горы

Замечательный подарок на Новый год и Рождество преподнёс себе и болельщикам лыжник из Ханты-Мансийска Александр Легков. Впервые в истории престижнейшей многодневной гонки «Тур де Ски» её победителем стал российский спортсмен! Напомним, что финальный этап гонки – с гандикапом – в итальянской Валь ди Фиемме представлял собой многокилометровый крутой подъём в гору. С этим испытанием лучше Саши не удалось справиться даже признанному королю лыж норвежцу Петтеру Нортугу.В итоге Легков стал лидером общего зачёта Кубка мира.

Вот уже полтора сезона Александр работает под руководством швейцарского тренера Рето Бургермайстера. При первом знакомстве с новым подопечным тот довольно высокопарно пообещал: «Ты сейчас обычный камень. Я сделаю из тебя бриллиант!» Пафос пафосом, но совместный труд уже принёс несомненный результат – самую большую победу в карьере российского лыжника. Про которую президент Всероссийской федерации – знаменитая Елена Вяльбе – сказала, что намечавшийся план даже перевыполнен!

– Александр, теперь вы возглавили общий зачёт Кубка мира. Ощущаете, что находитесь близко к пику формы? Какие цели ставите на конец сезона?

– Да, я лидер, но отрыв по очкам невелик. Сейчас даже не думаю о том, останусь ли на самом верху. По большому счёту настраиваюсь на чемпионат мира. Чувствую, что уже обрёл очень хорошую форму. В плохой-то «Тур де Ски» не выиграешь. Эх, остаться бы в таком состоянии ещё немножечко, законсервировать бы его…