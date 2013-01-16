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Америка устроит бойкот Олимпиаде?

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Америка устроит бойкот Олимпиаде?
Фото РИА Новости

Матч звёзд КХЛ, который прошёл в выходные, стал дембельским аккордом для энхаэловцев. Хотя в Челябинск прилетели только Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Но и они сразу после шоу отправились в Северную Америку. А с чем осталась Россия, потеряв многих топ-хоккеистов?

Фигурные па Ковальчука

В такие моменты и проверяется порядочность людей. Вот Александр Овечкин.Как только стало ясно, что локаут в НХЛ подходит к концу, он буквально сбежал из Новогорска, где московское «Динамо» готовилось к выезду в Уфу и Нижнекамск. Там чемпионы потерпели два поражения (0:1 от «Салавата Юлаева», 2:5 от «Нефтехимика»), и форварда Овечкина очень не хватало.

А вот Илья Ковальчук – он играл за СКА до последнего. Потому что локаут официально не закончился, и какой смысл уезжать? Человек честно отработал свой контракт и поспешил на Матч звёзд КХЛ в Челябинск, куда его выбрали болельщики.

Павел Дацюк хотел улетать через Екатеринбург в Детройт, но в последний момент изменил маршрут и тоже отправился в Челябинск. Потому что уважение людей для него – не пустой звук.

Ковальчук с Дацюком сделали шоу. Первый танцевал в парном фигурном катании с хрупкой девушкой, второй чудесно исполнял буллиты, как умеет только Паша. Уральцы поначалу отказывались от билетов, за которые выложили по 9500 рублей. Для многих это половина или треть месячной зарплаты! Но те, кто пришли на «Арену-Трактор», не пожалели. Было круто и весело.

«Жаба задушила!»

«Это праздник со слезами на глазах, – сказал на пресс-конференции президент КХЛ Александр Медведев. И добавил: – Мы вели переговоры с некоторыми генменеджерами клубов НХЛ. Но сердца их обклеены денежными знаками. Их жаба задушила отпустить российских игроков в Челябинск. О развитии международного хоккея совсем не думают».

Американцы уже дали ответ. Авторитетный аналитик ESPN Пьер Лебрюн написал в колонке: «Вы похожи на мою четырёхлетнюю дочку, господин Медведев. Если ей дать посмотреть на ночь не одну, а две серии мультиков, а потом выключить – она забывает об уступке и начинает плакать. Так и вы забыли, что НХЛ позволила своим игрокам почти весь чемпионат провести в вашей лиге. Подумайте лучше об Олимпиаде в Сочи, которую вы должны устроить на высшем уровне. Если НХЛ проигнорирует это мероприятие, то ваш турнир превратится в суррогат».

Именно по этой причине клуб СКА, которым владеет «Газпром», не стал претендовать на Илью Ковальчука. Хотя, по нашей информации, в Питере очень не хотели отпускать Кови в «Нью-Джерси». Да и сам форвард был не против, потому что в России зарабатывает раза в два больше, чем в Америке.

Однако у «Газпрома» может быть план Б. Сейчас «Нью-Джерси» на грани банкротства. И если купить миноритарный пакет акций (допустим, 49% – для такого вхождения в бизнес не нужно согласование лиги), то реально получить рычаг влияния и на команду НХЛ, и на весь международный хоккей. Можно вернуть Ковальчука в КХЛ, наменять других российских игроков. А также убедить НХЛ в том, что с Россией лучше дружить.

С русскими дружить не хотят

Вам была бы любопытна серия из шести матчей – три у нас, три в Штатах – между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина? Или турне российских клубов по Северной Америке. Или визит «Вашингтона» или «Питтсбурга» в Москву или Санкт-Петербург?

Вспоминая интерес, вызванный приездом какой-то «Каролины» всего на один товарищеский матч в Питер, и как потом превозносили победу СКА над энхаэловцами – я уверен, ажиотаж будет безумным. Но проблема в том, что это нужно нам, а не им.

Северная Америка привыкла вариться в собственном соку. НХЛ – самодостаточный, пусть и не всегда окупаемый бизнес. Но в лиге знают, что за каждый матч плей-офф можно заработать 3–4 миллиона долларов, а на продаже сезонных абонементов и атрибутики реально сколотить целое состояние. На этом и держится НХЛ. Так зачем ей ломать календарь, теряя деньги и подстраиваясь под неизвестных русских?

Олимпиада – то же самое. Это ведь не домашний Ванкувер, где канадцы помешаны на хоккее и НХЛ может поднять приличные деньги. Тут весь доход уйдёт в Международный олимпийский комитет и российские фирмы, которые погреют руки на Сочи. Американцам не достанется ничего, кроме дохода от телеправ, причём транслирующая компания NBC настаивает на том, чтобы НХЛ отпустила лучших игроков на Олимпиаду. Им ведь нужен телерейтинг. Но лиге для этого придётся снова ломать календарь, рубить трёхнедельное окно в календаре чемпионата, терять деньги…

Не волнуйтесь о том, что станет с КХЛ после локаута. У нас хватает своих звёзд: Кузнецов, Морозов, Зарипов, Радулов… На русских энхаэловцев, как и прежде, будем смотреть через океан. Куда тревожнее за судьбу Олимпиады в Сочи. Очевидно, что НХЛ не вдохновляет ни этот турнир, ни дружба с КХЛ.

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