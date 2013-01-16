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Н. ВОРОБЬЕВА: «МЕДАЛЬ ЛОНДОНА — ТЯЖЕЛАЯ, НО ОНА ПРИНЕСЛА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!»

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Эдуард ДВОРКИН ]

Н. ВОРОБЬЕВА: «МЕДАЛЬ ЛОНДОНА — ТЯЖЕЛАЯ, НО ОНА ПРИНЕСЛА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!»

В ушедшем в историю 2012 году петербурженка Наталья Воробьева буквально ворвалась в историю и в элиту российского спорта, став на своих дебютных Олимпийских играх главной героиней. Первая отечественная олимпийская чемпионка по женской борьбе по итогам года удостоена сразу двух престижных наград — почетного знака Правительства Санкт­-Петербурга «Лучший в спорте Санкт­-Петербурга» и премии «Серебряная лань», которой ежегодно Федерация спортивных журналистов России отмечает лучших спортсменов завершившегося сезона.

Золотая медаль Лондона очень тяжелая, но эта медаль принесла радость людям, поэтому ее тяжесть — для меня легкость, — говорит Наталья Воробьева. — Когда после Олимпийских игр носила медаль на официальных мероприятиях, аж спина болела.

Спортсменка улыбается и продолжает:

— Если говорить серьезно, то в олимпийском финале у моей команды была самая настоящая паника. Ведь после первого периода схватку выигрывала моя соперница — опытнейшая болгарская спортсменка Станка Златева. Один тренер с полотенцем вокруг меня бегает, другой — нервничает. И в этой ситуации мне ничего не оставалось делать, как сказать им решительно: «Все будет хорошо, только успокойтесь!»

Я искренне благодарна всем моим тренерам, всей команде, которая вела меня к этой исторической победе. Это президент спортивного клуба, где я тренируюсь, Семен Влах, человек, переживающий за меня и всегда помогающий в бытовом плане, это и спортивный клуб Внутренних войск Северо­Западного регионального командования МВД Российской Федерации, и, конечно, Комитет по физической культуре и спорту Санкт­-Петербурга во главе с заслуженным тренером России Юрием Авдеевым. Только совместными усилиями можно проделать столь колоссальную работу и добиться максимального результата.

— Получается, что психология в спорте — вещь первостепенная?

В Лондон поехала лишь с одной­единственной мыслью в голове — победить! Важно было быть готовой к Олимпиаде психологически. И у нас с тренером Дмитрием Михайловичем Герчегло это получилось (наставник олимпийской чемпионки также удостоен почетного знака Правительства Санкт-­Петербурга «Лучший в спорте Санкт­-Петербурга» — прим. автора). Я много раз участвовала в чемпионатах мира и Европы, но Олимпийские игры — это особая атмосфера, особые старты. И я осознавала всю ответственность и с этой мыслью выходила на лондонский ковер.

Теперь я понимаю, что психология — интересная и важная наука. На заключительный предолимпийский сбор я отправилась, думая только об Олимпиаде. Отключила мобильный телефон – уже не хотела, кроме Дмитрия Михайловича, находившегося рядом, ни с кем общаться!

— В 2013 году начнете подготовку к новому олимпийскому циклу?

Средний возраст в борьбе —25 лет, поэтому я уже начала готовиться к следующей Олимпиаде. Говоря современным языком, наступает перезагрузка от Лондона к Рио-­де­-Жанейро. Я, безусловно, уже лучше сплю после олимпийских страстей. Мы с Дмитрием Михайловичем сформировали график сборов и соревнований на новый сезон. Надо забывать победу в Лондоне и думать об Играх-­2016.

А еще для общей коллекции я еще очень хочу завоевать титулы чемпионки мира и Европы. Хотя и женская борьба — спорт контактный и от травм никто не застрахован. Опять­-таки без психологии — никуда! 

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