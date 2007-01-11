Секрет на дне бокала

- Игорь, вы стали главным голеадором исторического матча – забросили три шайбы. А ведь столько лет не играли в составе своей знаменитой пятерки. Насколько быстро удалось восстановить взаимодействие с партнерами?

– Ну, может, пара минут понадобил a сь, чтобы все вспомнить. Это же у каждого из нас в подкорке отложилось на всю оставшуюся жизнь. Потому-то столько голов именно наше звено и забило.

– Тренер звездной сборной мира Скотти Боумэн признал вас абсолютно лучшим игроком. Вот что он сказал дословно: «Равных Ларионову не было ни у нас, ни у них. Ему уже 46, но и играет, и выглядит Игорь совсем не на свой возраст…»

– Очень приятно услышать такой отзыв от мэтра мирового хоккея.

– Спустя много лет вы здесь встретились и с другим мэтром – Виктором Тихоновым. Когда нападающий ЦСКА и сборной Союза Ларионов уезжал в НХЛ, он поклялся, что никогда не подаст ему руки…

– Перед этой игрой мы встретились, пожали друг другу руки, и я пожелал Виктору Васильевичу доброго здоровья.

– Значит, былые обиды забыты?

– Выходит, что так.

– Возвращаясь к комментарию Боумэна: внешне вы действительно выглядите великолепно. Не поделитесь ли секретом поддержания формы с читателями нашей газеты?

– Секрет, если так можно сказать, моего стабильного физического состояния в том, что долгие годы я придерживаюсь некоторых продуманных и прочувствованных правил. Они касаются как работы (даже когда еще был действующим игроком), так и отдыха и восстановления. Скажем, не есть пищи типа американского фаст-фуда. Не употреблять крепких спиртных напитков. Обязательно спать должное количество времени. Питаюсь я вообще дважды в день: завтрак и этакий поздний обед – часа в 4 или 5 пополудни. За обедом, как правило, могу выпить 2–3 бокала сухого вина.

– Ваша привязанность к тонкому вину широко известна. А как она у вас возникла?

– Когда-то, отыграв три года в НХЛ, я уехал на сезон в Европу, в Швейцарию. Выступал там за клуб, базировавшийся в Лугано, на самой границе с Италией. Эти места славятся своими виноградниками и виноделами, естественно, и их продукцией. Болельщики после удачных матчей частенько дарили мне бутылки с вином – местным, итальянским, самых разных сортов. Так что распробовал и, что называется, «запал».

– Когда вы завершили хоккейную карьеру, это ваше увлечение переросло в профессию и бизнес, так?

– Да, оставшись жить в Америке, я занялся виноделием и поставками в Россию высококачественного вина элитных сортов и марок.

– Приходилось слышать даже об именном ларионовском лейбле…

– Не совсем так. Просто сорта моих вин носят хоккейные названия. Например, «Хетт-трик», а еще есть «Третий овертайм» и «Слэп-шот», что в переводе на русский означает «Щелчок». Все эти бренды делаются из разных сортов винограда.

– В перерыве игры на Красной площади ваши дочери Алена и Дайана проникновенно исполнили арию «Аве Мария»…

– Если обратили внимание, они пели на фоне огромного монитора, где показывали звезд советского хоккея, увы, не доживших до этого матча. В тот момент у меня и, как я заметил, у других участников мурашки побежали по телу – вовсе не от царившего на площади легкого морозца.

– Самому младшему в вашей семье – сыну Игорю – уже 7 лет. На коньках, наверное, здорово стоит?

– А как же!

– Ваша супруга некогда была чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров. Она, поди, Ларионова-­младшего на коньки и поставила?

– Обижаете, Игорек с клюшкой обожает возиться, кататься я его собственноручно научил. Нападающим, как отец, будет.

– Скажите честно, дети по-русски хорошо говорят?