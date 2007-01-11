Спокойный год?

Для кого-то предстоящий футбольный сезон ожидается спокойным, но только не для России. И хотя прогнозы – дело неблагодарное, события 2006-го дают повод предположить, что продолжится борьба за власть в верхних эшелонах футбольной власти, сама эта власть поднимет флаг непримиримой борьбы с коррупцией, а четверка ведущих клубов – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», накачанная нефтяными и газовыми деньгами, еще более укрепит свои позиции. Отдельный вопрос – сборная России, от выступлений которой под руководством Гуса Хиддинка во многом зависит судьба пригласившего голландца на пост главного тренера президента РФС Виталия Мутко.
50 миллионов. Кто больше?
В середине декабря владелец «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун объявил, что бюджет клуба на 2007 год составит 50 миллионов долларов. Это на 10 миллионов больше, чем год назад, и… серьезная заявка на чемпионство. Нет также сомнений, что «Спартак» сделает все возможное, чтобы избавиться от дорогостоящих, но малополезных аргентинцев Фернандо Кавенаги и Клементе Родригеса, чья суммарная зарплата составляет около 3 миллионов долларов в год. Свободные средства могут пойти на усиление состава, о необходимости которого в «Спартаке» говорят последние три года.
Тряхнуть мошной намерен и «Зенит». Собственно, суперконтракт Андрея Аршавина, который, по некоторым сведениям, будет получать около 3 миллионов долларов в год, и покупка у «Томи» нападающего Павла Погребняка за 6,5 миллиона долларов из этой оперы. По оценкам экспертов, бюджет «Зенита» превысит спартаковский миллионов на десять. Разумеется, не рублей. Но именно о 60 миллионах долларах как пропуске в клуб потенциальных чемпионов говорил еще два года назад бывший генеральный директор питерского клуба Илья Черкасов. После покупки «Зенита» «Газпромом» и приглашения голландского тренера Дика Адвоката цифра не кажется фантастической, хотя в прежние годы бюджет «Зенита» не превышал 20 миллионов долларов.
ЦСКА и «Локомотив» вряд ли откажутся от участия в гонке бюджетов. И хотя руководители обоих клубов никогда особо не стремились их обнародовать, понятно, что их расходы не могут быть меньше, чем у конкурентов. Правда, «Локо» рискует попасть под горячую руку начальников РЖД, в последнее время заявлявших о необходимости сокращения непрофильных расходов, к которым относится и содержание футбольной команды. Но, как говорил один из боссов нашего футбола, «увеличь на копейку тарифы на перевозки, и «Локо» может покупать Роналдиньо».
Казнить нельзя помиловать?
В этом сезоне руководители РФС должны наконец решить, после какого слова поставить запятую. В год выборов парламентских и в преддверии президентских футбол представляет для многих политиков прекрасную возможность для саморекламы. Достаточно покрепче ухватиться за древко знамени, на котором начертано «Смерть коррупции!». Теперь Мутко уже вряд ли удастся в своем кругу ласково укорять шалунов, мол, пора бы прекратить играть договорные матчи. В поход могут отправиться и «Спартак» с «Зенитом», которые конечно же не желают, чтобы из-за сговора третьих лиц их миллионы были пущены на ветер. Насколько активно пойдет борьба с коррупцией в нашем футболе, будет во многом зависеть от исхода судебного дела ЦСКА против газеты «Советский спорт» и Василия Уткина. Минувшей осенью известный журналист позволил себе высказать мнение, что матч «Ростов» – ЦСКА носил договорный характер. В любом случае в попавшей под микроскоп СМИ премьер-лиге возможность «договорняков» будет заметно ограничена.
Хиддинк нас научит?
Посредственная игра сборной России в первых отборочных матчах чемпионата Европы – 2008 заставила многих расстаться с розовыми очками, которые они надели после прихода Гуса Хиддинка на пост главного тренера. Президент РФС с удивлением обнаружил, что голландец не волшебник, и начал догадываться, что в случае неудачи в отборочной кампании козлом отпущения сделают именно его, Мутко. Правда, главные испытания предстоят нашей команде летом и осенью (матчи на выезде с Хорватией, Англией и Израилем). Поэтому остается надеяться, что за это время Хиддинк если не научит нас играть в футбол, то создаст сборную, которая будет выглядеть в Европе хотя бы достойно. В противном случае вполне возможно, что к концу года наша национальная команда будет искать другого главного тренера.
Впрочем, все это не более чем предположения, пусть и основанные на том, что происходило в ушедшем году. Футбол хорош тем, что порой триумф от провала отделяет всего лишь один точный удар. А кто и когда его нанесет, не скажет ни один прогноз.