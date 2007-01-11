Спокойный год?

Для кого­-то предстоящий футбольный сезон ожидается спокойным, но только не для России. И хотя прогнозы – дело неблагодарное, события 2006-­го дают повод предположить, что продолжится борьба за власть в верхних эшелонах футбольной власти, сама эта власть поднимет флаг непримиримой борьбы с коррупцией, а четверка ведущих клубов – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», накачанная нефтяными и газовыми деньгами, еще более укрепит свои позиции. Отдельный вопрос – сборная России, от выступлений которой под руководством Гуса Хиддинка во многом зависит судьба пригласившего голландца на пост главного тренера президента РФС Виталия Мутко.

50 миллионов. Кто больше?

В середине декабря владелец «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун объявил, что бюджет клуба на 2007 год составит 50 миллионов долларов. Это на 10 миллионов больше, чем год назад, и… серь­езная заявка на чемпионство. Нет также сомнений, что «Спартак» сделает все возможное, чтобы избавиться от дорогостоящих, но малополезных аргентинцев Фернандо Кавенаги и Клементе Родригеса, чья суммарная зарплата составляет около 3 миллионов долларов в год. Свободные средства могут пойти на усиление состава, о необходимости которого в «Спартаке» говорят последние три года.

Тряхнуть мошной намерен и «Зенит». Собственно, суперконтракт Андрея Аршавина, который, по некоторым сведениям, будет получать около 3 миллионов долларов в год, и покупка у «Томи» нападающего Павла Погребняка за 6,5 миллиона долларов из этой оперы. По оценкам экспертов, бюджет «Зенита» превысит спартаковский миллионов на десять. Разумеется, не рублей. Но именно о 60 миллионах долларах как пропуске в клуб потенциальных чемпионов говорил еще два года назад бывший генеральный директор питерского клуба Илья Черкасов. После покупки «Зенита» «Газпромом» и приглашения голландского тренера Дика Адвоката цифра не кажется фантастической, хотя в прежние годы бюджет «Зенита» не превышал 20 миллионов долларов.

ЦСКА и «Локомотив» вряд ли откажутся от участия в гонке бюджетов. И хотя руководители обоих клубов никогда особо не стремились их обнародовать, понятно, что их расходы не могут быть меньше, чем у конкурентов. Правда, «Локо» рискует попасть под горячую руку начальников РЖД, в последнее время заявлявших о необходимости сокращения непрофильных расходов, к которым относится и содержание футбольной команды. Но, как говорил один из боссов нашего футбола, «увеличь на копейку тарифы на перевозки, и «Локо» может покупать Роналдиньо».

Казнить нельзя помиловать?

В этом сезоне руководители РФС должны наконец решить, после какого слова поставить запятую. В год выборов парламентских и в преддверии президентских футбол представляет для многих политиков прекрасную возможность для саморекламы. Достаточно покрепче ухватиться за древко знамени, на котором начертано «Смерть коррупции!». Теперь Мутко уже вряд ли удастся в своем кругу ласково укорять шалунов, мол, пора бы прекратить играть договорные матчи. В поход могут отправиться и «Спартак» с «Зенитом», которые конечно же не желают, чтобы из-за сговора третьих лиц их миллионы были пущены на ветер. Насколько активно пойдет борьба с коррупцией в нашем футболе, будет во многом зависеть от исхода судебного дела ЦСКА против газеты «Советский спорт» и Василия Уткина. Минувшей осенью известный журналист позволил себе высказать мнение, что матч «Ростов» – ЦСКА носил договорный характер. В любом случае в попавшей под микроскоп СМИ премьер-лиге возможность «договорняков» будет заметно ограничена.

Хиддинк нас научит?

Посредственная игра сборной России в первых отборочных матчах чемпионата Европы – 2008 заставила многих расстаться с розовыми очками, которые они надели после прихода Гуса Хиддинка на пост главного тренера. Президент РФС с удивлением обнаружил, что голландец не волшебник, и начал догадываться, что в случае неудачи в отборочной кампании козлом отпущения сделают именно его, Мутко. Правда, главные испытания предстоят нашей команде летом и осенью (матчи на выезде с Хорватией, Англией и Израилем). Поэтому остается надеяться, что за это время Хиддинк если не научит нас играть в футбол, то создаст сборную, которая будет выглядеть в Европе хотя бы достойно. В противном случае вполне возможно, что к концу года наша национальная команда будет искать другого главного тренера.