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Почему бомбардир не в сборной?

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Почему бомбардир не в сборной?

- Как провели отпуск, Роман? Где отдыхали? В полюбившихся вам с женой Арабских Эмиратах?

– Нет, на этот раз у моих родителей в Краснодаре. У нас же с Ларисой в прошлом году дочка родилась. Кристине всего несколько месяцев, так что неизвестно, как сказалась бы на ребенке смена климата. Да и бабушка с дедушкой наконец-то получили возможность понянчиться с внучкой.
 
– Их радостные эмоции можно понять. Впрочем, как и ваши по завершении прошлого сезона. Особенно – заключительного матча в Лиге чемпионов против «Спортинга»: фантастически красивый гол португальцам забили! Помните?
 
– Еще бы! В падении через себя и под перекладину их ворот. Такие мячи, наверное, забиваются раз в жизни.
 
– В гонке бомбардиров вы обошли талантливого бразильца Жо из ЦСКА. Кое-кто полагает, что не вполне справедливо – ведь армеец не смог завершить чемпионат из-за травмы…
 
– Но ведь не я же его травмировал! Согласен, армеец тогда великолепно стартовал, но потом споткнулся на отметке 13 голов и притормозил. И меня эта цифра тоже пугала, однако проскочил ее на удивление легко.
 
– В «Спартаке» вы уже 4 с лишним года и в каждом из них оказывались самым метким в команде. За это болельщики вас и ценят. А как вы вообще оказались в стане красно-белых?
 
– Будете смеяться, но вопрос о моем переходе в самый популярный российский клуб решился за каких-то пару минут. Между прочим, в 2002­-м, когда я играл за волгоградский «Ротор», мне поступили предложения о переходе в киев­ское «Динамо» и ЦСКА. Но я­то мечтал выступать за «Спартак». Так вот, в перерыве матча против него в Волгограде меня заменили. Из раздевалки пригласили перейти в другое помещение – для разговора. Там поджидали наш технический директор Шох и спартаковский президент Червиченко. Спрашивают: хочешь в «Спартак»? Отвечаю: конечно, хочу. Вот и все дела.
 
– Кстати, о разговорах. В своих интервью не слишком лестно о «Спартаке» отзывался его же воспитанник Павел Погребняк…
 
– Мы с ним друзья, на сборах национальной команды всегда в одном гостиничном номере живем. Погребняк имеет право на собственную точку зрения. Я его высказывания не обсуждаю, ведь меня, как Пашку, в «Спартаке» никогда не обижали.
 
– В сборной, к слову, вы гораздо раньше него, а результативностью дружка не отличаетесь. Почему?
 
– В сборной дебютировал еще при Газзаеве, поэтому, когда приглашают в нее, чувствую себя в своей тарелке. Однако при Хиддинке выходил пока только три раза на замену. Причем в последнем матче с Македонией всего на одну минуту. Ну как тут забьешь?
 
– Не обидно, что голландский тренер не включает в стартовый состав лучшего бомбардира?
 
– Обида – естественное чувство. Мы обижаемся на инспектора ГАИ, когда он штрафует даже за неоспоримое нарушение правил. Что же касается Хиддинка, то в России он все еще новичок, не знает до конца возможностей кандидатов в главную команду. Скажем, ее капитаном сразу назначил Алдонина, а потом посадил его в запас. Остается терпеть и доказывать, что смогу забивать и в национальной команде.
 
– Вы игрок, зависимый от партнеров?
 
– Конечно же. В истории мирового футбола немного игроков, которые подобно голкиперу Кандидову из старого фильма «Вратарь» способны самостоятельно, без активной поддержки партнеров пройти от своих ворот до чужих и забить. Кроме Пеле и Марадоны, сразу и не вспомню кого-то еще.
 
– Эти двое – ваши кумиры?
 
– Нет, мой идеал – Андрей Шевченко. Вот бы с кем на пару сыграть!
 
– Есть ли желание выступать, как он, в солидном зарубежном клубе?
 
– Не созрел пока. Вот закреплюсь в сборной, тогда, возможно, появятся и желание, и приглашения. Уезжать из России только ради того, чтобы тренироваться и сидеть на скамейке запасных, – такое мне не по душе.

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