Шарапова жаждет великих свершений

Тренер - бойфренд?

Знаете ли вы, что общего у простого японского работяги и теннисной суперзвезды? Ни тот ни другой не позволяют себе отдыхать в году больше двух недель. Но житель Страны восходящего солнца просто боится прослыть в глазах начальства дезертиром. А теннисист, как это давно подмечено учеными и врачами, после 14 дней отдыха расслабляется настолько, что потом в течение нескольких месяцев не может набрать форму. Вот и Маша сразу же после окончания итогового чемпионата мира в Мадриде отправилась в тропики, причем для своих 14 законных дней она выбрала не самую раскрученную на туристической карте мира страну – Коста-­Рику. Местные жители, даже не подозревавшие, с кем имеют дело, постоянно пытались обсчитать Марию или избавить ее от навороченного мобильника и ноутбука. С его помощью Шарапова по условиям контракта с WTA­Tour обязана регулярно рассказывать болельщикам о своей жизни.

Если учесть невероятную таинственность, которая в последние годы окружает «Шару», эти дневники, именуемые в просторечье «блогами», стали по сущест­ву единственным источником информации о ней. И вот последний из «блогов» преподнес настоящую сенсацию. То ли менеджеры теннисистки не углядели, то ли редакторы официального сайта не обратили внимания, но в главе, посвященной ее отдыху в Коста­-Рике, появилась фраза, которая начиналась со слов «мой бойфренд сказал мне». А именно так на английском все девушки обычно именуют своих возлюбленных. Не секрет, что в течение прошлого года таблоиды настойчиво сватали Машу за главного теннисного секс­-символа Америки – Энди Роддика.

Однако в те дни, когда Шарапова отдыхала в Центральной Америке, ее «неофициальный» дружок находился за много тысяч миль от нее – на Арубе, а рядом с Марией был только один мужчина – ее тренер и спарринг­-партнер Майкл Джойс. Этот симпатичный блондин лет тридцати в последние годы стал фактически тенью теннисистки, ее лучшим другом и компаньоном. И вот теперь после Коста-­Рики стало ясно, что одной только совместной работой и дружбой отношения этой пары не ограничиваются. Просто удивительно, как этого раньше никто не замечал!

На первый, второй, трети, четвертый рассчитаться!

Было бы преувеличением сказать, что все вокруг с большим воодушевлением ждут апрельского дебюта Марии в сборной России. Противников у этого меро­приятия немало. Прежде всего это англоязычные менеджеры теннисистки, которые давно пытаются склонить Марию к принятию американского гражданства. Рука об руку с ними работают и руководители женской теннисной ассоциации США, растерявшие за последнее время всех своих звезд. И конечно, недовольны спонсоры и рекламодатели, всерьез опасающиеся того, что накатывающаяся на Америку волна русофобии ударит по выросшей в Штатах, но так и не «разделившей американских ценностей» теннисистке, а через нее и по всем товарам, которые она рекламирует.

Есть недовольные и среди игроков и кандидатов в национальную сборную. Кузнецова, Петрова, Дементьева, Сафина и К о , которые искренне не понимают: зачем им нужна заморская дива, когда и без Шараповой сборная России в состоянии одолеть любого соперника. При этом пессимисты ссылаются на то, что Маша никогда не выступала в сборной, и столь любимое отечественными тренерами выражение «сесть на предматчевый сбор» – для нее все равно что китайская грамота. К тому же Шарапова привыкла тренироваться и готовиться в одиночку, а все контакты с остальными россиянками никогда не выходили за рамки «Привет! Как дела? Пока!»

Понимая это, опытный психолог Тарпищев придумал любопытный способ, чтобы и овцу (читай – Шарапову) сохранить целой, и волчиц (все остальные российские теннисистки) накормить. Можно сказать, что в апреле этого года во время матча с испанками состоится уникальный эксперимент. Все четыре ведущие теннисистки сборной будут расставлены по рейтингу. Согласно ему первая ракетка России Мария Шарапова сыграет первый матч, после чего может со спокойной совестью уезжать к себе домой во Флориду. Номер второй – Светлана Кузнецова выйдет на матч №2, третьей – Надежде Петровой и четвертой – Елене Дементьевой соответственно достанутся поединки №3 и №4.

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