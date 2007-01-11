Шарапова жаждет великих свершений

Тренер - бойфренд?
Знаете ли вы, что общего у простого японского работяги и теннисной суперзвезды? Ни тот ни другой не позволяют себе отдыхать в году больше двух недель. Но житель Страны восходящего солнца просто боится прослыть в глазах начальства дезертиром. А теннисист, как это давно подмечено учеными и врачами, после 14 дней отдыха расслабляется настолько, что потом в течение нескольких месяцев не может набрать форму. Вот и Маша сразу же после окончания итогового чемпионата мира в Мадриде отправилась в тропики, причем для своих 14 законных дней она выбрала не самую раскрученную на туристической карте мира страну – Коста-Рику. Местные жители, даже не подозревавшие, с кем имеют дело, постоянно пытались обсчитать Марию или избавить ее от навороченного мобильника и ноутбука. С его помощью Шарапова по условиям контракта с WTATour обязана регулярно рассказывать болельщикам о своей жизни.
Если учесть невероятную таинственность, которая в последние годы окружает «Шару», эти дневники, именуемые в просторечье «блогами», стали по существу единственным источником информации о ней. И вот последний из «блогов» преподнес настоящую сенсацию. То ли менеджеры теннисистки не углядели, то ли редакторы официального сайта не обратили внимания, но в главе, посвященной ее отдыху в Коста-Рике, появилась фраза, которая начиналась со слов «мой бойфренд сказал мне». А именно так на английском все девушки обычно именуют своих возлюбленных. Не секрет, что в течение прошлого года таблоиды настойчиво сватали Машу за главного теннисного секс-символа Америки – Энди Роддика.
Однако в те дни, когда Шарапова отдыхала в Центральной Америке, ее «неофициальный» дружок находился за много тысяч миль от нее – на Арубе, а рядом с Марией был только один мужчина – ее тренер и спарринг-партнер Майкл Джойс. Этот симпатичный блондин лет тридцати в последние годы стал фактически тенью теннисистки, ее лучшим другом и компаньоном. И вот теперь после Коста-Рики стало ясно, что одной только совместной работой и дружбой отношения этой пары не ограничиваются. Просто удивительно, как этого раньше никто не замечал!
На первый, второй, трети, четвертый рассчитаться!
Было бы преувеличением сказать, что все вокруг с большим воодушевлением ждут апрельского дебюта Марии в сборной России. Противников у этого мероприятия немало. Прежде всего это англоязычные менеджеры теннисистки, которые давно пытаются склонить Марию к принятию американского гражданства. Рука об руку с ними работают и руководители женской теннисной ассоциации США, растерявшие за последнее время всех своих звезд. И конечно, недовольны спонсоры и рекламодатели, всерьез опасающиеся того, что накатывающаяся на Америку волна русофобии ударит по выросшей в Штатах, но так и не «разделившей американских ценностей» теннисистке, а через нее и по всем товарам, которые она рекламирует.
Есть недовольные и среди игроков и кандидатов в национальную сборную. Кузнецова, Петрова, Дементьева, Сафина и Ко, которые искренне не понимают: зачем им нужна заморская дива, когда и без Шараповой сборная России в состоянии одолеть любого соперника. При этом пессимисты ссылаются на то, что Маша никогда не выступала в сборной, и столь любимое отечественными тренерами выражение «сесть на предматчевый сбор» – для нее все равно что китайская грамота. К тому же Шарапова привыкла тренироваться и готовиться в одиночку, а все контакты с остальными россиянками никогда не выходили за рамки «Привет! Как дела? Пока!»
Понимая это, опытный психолог Тарпищев придумал любопытный способ, чтобы и овцу (читай – Шарапову) сохранить целой, и волчиц (все остальные российские теннисистки) накормить. Можно сказать, что в апреле этого года во время матча с испанками состоится уникальный эксперимент. Все четыре ведущие теннисистки сборной будут расставлены по рейтингу. Согласно ему первая ракетка России Мария Шарапова сыграет первый матч, после чего может со спокойной совестью уезжать к себе домой во Флориду. Номер второй – Светлана Кузнецова выйдет на матч №2, третьей – Надежде Петровой и четвертой – Елене Дементьевой соответственно достанутся поединки №3 и №4.
Все кувырком из-за беременной Линдси
В то время как все цивилизованное человечество ударно трудилось, носилось за подарками и считало часы до начала рождественско-новогодних праздников, Мария в течение всего декабря занималась углубленным тестированием своего организма. А также втягивающими в сезон тренировками на выносливость. Ее первым выступлением в новом 2007 году должен был стать показательный матч в Инчхоне (Корея) против Линдсей Девенпорт в полдень… 1 января, который мог бы пополнить банковский счет Шараповой еще на миллион долларов. Но за пару недель до матча пришло сенсационное известие: на четвертом году супружеской жизни 30-летняя Девенпорт вдруг забеременела и отказалась играть с Шараповой. И вместо того чтобы заниматься праздничным «чесом» в Азии, Маша справила Новый год дома во Флориде – с мамой, папой и с Майклом! Куда же она теперь без него!