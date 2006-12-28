Спортивные события 2006 года по версии «Аргументов неделi»

Страна снимает шляпу

Олимпиада-­2006 так всколыхнула общественный интерес, что, по слухам, даже президент Владимир Путин очень хотел приехать в Турин. Вместе со своим приятелем – тогдашним итальянским премьером Сильвио Берлускони он якобы намеревался посетить финальный матч хоккейного турнира и присутст­вовать на церемонии закрытия Игр. Конечно, при условии, что финал пройдет с участием хоккеистов России. Увы, наши в него не пробились, поэтому Путин в Турин так и не поехал.

Зато всех олимпийцев-­медалистов после их возвращения на родину пригласил к себе в Кремль. «Медалей собрали почти в два раза больше, чем на предыдущих Играх в Солт-Лейк-Сити, – заявил президент на этой встрече. – И, главное, видны резервы».

Наверное, чтобы эти самые резервы с комфортом доехали до следующей Олимпиады в Ванкувере, победителям и призерам Турина перепало по шикарной иномарке. Правда, не за государственный счет. По словам Путина, в награждении спортсменов решили принять участие отечественные бизнесмены. В итоге от деловых людей женщинам досталось по внедорожнику «Лексус», а мужчинам по «Тойоте Лэнд Крузер».

Лично от президента дамы получили по персональному подарку. Это были изящные драгоценности, причем для каждой представительницы прекрасного пола разные. Скажем, конькобежке Светлане Журовой было презентовано оригинальное золотое колье. Кроме того, олимпийцы получили также премии от правительства России: 50 тыс. долл. за «золото», 30 – за «серебро», 20 – за «бронзу».

Руководители регионов и спортивных обществ и ведомств установили свои «наградные». Проявили себя и спонсоры.

Прощание славянок

Впервые в истории российского спорта наши олимпийцы в Турине не оказались замешанными в допинговых скандалах (случай с великой биатлонисткой Ольгой Пылевой не в счет, точнее, счет здесь надо предъявлять отечественным фармакологам­-фальсификаторам). Мы добились очевидного прогресса в технически сложных видах – санях и бобслее. Не провалились в еще экзотическом для нас керлинге.



И одержали ряд феноменальных побед в таких знаковых дисциплинах, как фигурное катание, биатлон, лыжные гонки, коньки.

Все они еще на памяти болельщиков. Тем более что наших фигуристов – триумфаторов Турина, правда, с другими партнершами и партнерами, миллионы телезрителей совсем недавно имели возможность наблюдать в шоу Первого канала «Звезды на льду».

А вот биатлонистки ярко напомнить о себе пока не успели. Поэтому приведем здесь один из самых захватывающих эпизодов Олимпиады с ними в главной роли – командной эстафете. В их исполнении она получилась фантастической гонкой-­песней славянок! Такого невероятного преимущества над соперницами добивались лишь наши легендарные лыжницы в свои самые лучшие времена.

Когда главная героиня Игр двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова закончила свой этап, ее спросили:

– Как вас напутствовали тренеры и руководители, какую именно цель поставили?

– Сказали, что ваша, мол, задача отработать на своем максимуме. И чтобы никто не смел думать ни о каких медалях. Просто пахали, и все. Я счастлива, что у всех получилось «на отлично». Прямо как по писаному. Это не гонка была, а супергонка!

Праздник жизни, на котором нас не было

Еще одно из самых запомнившихся событий года – чемпионат мира по футболу в Германии.

Его во всех деталях и красках преподнесли для наших читателей корреспонденты «АН», работавшие на этом празднике жизни. Главным творцом победы сборной Италии, по их мнению, стал тренер Марчелло Липпи.

Хотя многие до сих пор не могут понять, как сборная Италии стала чемпионом мира. Ее форварды мало забивали. В середине поля у итальянцев не было высококлассного распасовщика, такого, как Зидан у французов. Хотя в адрес их защитников – недаром же Фабио Каннаваро недавно получил «Золотой мяч», а затем был признан лучшим футболистом мира этого года – было высказано немало комплиментов, в каждом матче противники создавали опасные моменты.

Правда, в таких случаях неизменно выручал голкипер Джанлуиджи Буффон. Но, как не уставал подчеркивать Липпи, «в футболе все решают детали». И в этом смысле итальянцы, которые в каждом матче выходили на поле, как в последнем, на германском чемпионате мира не встретили себе равных.

Как Гамова развлекала Путина

Настоящий спортивный подвиг совершили наши волейболистки. А как еще назовешь победу женской российской сборной на чемпионате мира в Японии?

После драматичнейшего тай-брейка в финальном матче с Бразилией вся Россия, несмотря на раннее утро, стояла на ушах. Вряд ли кто забыл, каких невероятных нервов стоили самим волейболисткам и безумно переживавшим за них болельщикам последние четыре розыгрыша! И то, как Катя Гамова вколотила последний мяч в паркет по ту стороны сетки, и счет стал 15:13! Исторический результат – наша сборная не выигрывала до этого чемпионат мира долгих 16 лет.

Не случайно уже спустя несколько часов Президент России встретился с вернувшимися на родину спортсменками. Вот как об этом рандеву рассказала все та же Гамова:

– Все было очень волнительно. Как-никак первый человек страны, а тут сидишь – беседуешь с ним. Все-таки волейбол не избалован большим вниманием прессы. Наша победа заставила уйти футболистов и с газетных передовиц, и из главных ТВ-новостей. А Путина я тогда насмешила. Я ж высокая, руки длинные. Мяч с автографами всей сборной протянула ему, передала прямо через стол. Трюк был так и задуман, но удивленный президент об этом не знал – он рассмеялся от всей души!

Сборная на вырост

Сборная России, которой с лета руководит голландец Гус Хиддинк, завершила сезон победой над сборной Македонии. Это позволило ей выйти на второе место в группе ЧЕ­-2008.

Хотя положение нашей коман ды на первый взгляд неплохое, не стоит обольщаться: со своей зада чей Хиддинк на данный момент не справился. Потому что в домашних матчах нам не удалось обыграть ни Хорватию, ни Израиль. А ведь голландского специалиста, получающего, по официальным данным, зарплату в 2 миллиона евро (а по неофициальным – как минимум в два раза больше), пригласили в Россию, чтобы добиться прежде всего результата. То есть вывести сборную в финал предстоящего европейского первенства.

Однако матч с Македонией показал немало нового в нашей команде, преж­де всего то, что она нащупывает свою игру. Впервые стала заметной тактическая мысль главного тренера, сборная демонстрировала быстрый, атакующий футбол. Словом, голландец показал, что даже с имеющимся на сегодня составом можно играть на современном уровне. Он же, как известно, пригласил в сборную еще и молодых футболистов, которые через некоторое время будут определять ее лицо. Тем самым всем дал понять, что места в основе никому не гарантирует, что для него нет авторитетов!

Все новички – игроки молодежной сборной России. Хиддинк понимает, что через пару лет тот же подвижный мыслью, но медлительный в передвижениях Титов уже не будет нужен главной команде. И он прав: необходимо работать на будущее, создавать систему, которая бы позволила сборной постоянно обновляться. Проблема в том, что помешать ему добиться этого может традиционное русское «давай-давай» – желание заполучить результат сегодня и сейчас.

ПримаВера

Российская художественная гимнастика десятилетиями доминирует на международной арене. Поэтому когда одна из наших прим сменяет на позиции лидера другую – это, как ни крути, всегда имеет очень большой резонанс.

Так и произошло в уходящем году. После перерыва вернулась на помост любимица публики и «самая гламурная спортсменка России» Алина Кабаева. Однако не олимпийской чемпионке суждено было опять стать эталоном гимнастической моды. Лидерство у нее перехватила 18‑летняя Вера Сесина. Она одержала на глазах бешено поддер­живавших Кабаеву болельщиков феноменальную победу на чемпионате Европы в Москве. Потом выиграла большинство этапов Гран-при, а «под занавес» – клубный чемпионат мира. Вот что Сесина заявила в интервью «АН»:

– Вера, до последнего времени вы осознавали, что обладаете всеми данными для того, чтобы стать настоящей звездой? Главный тренер сборной страны Ирина Винер говорит о вас так: «В России появилась новая блестящая гимнастка – красивая, высокая славянка с великолепной фигурой и необыкновенно изящными длинными ногами»…

– Сама я, наверное, еще не до конца поняла, что же произошло. Знаю одно: мой успех – это заслуга в первую очередь тех замечательных людей, которые сделали его возможным. Я, как и все гимнастки, прошедшие школу Ирины Александровны, словно «Отче наш» усвоила: нести бремя популярности, быть может, даже тяжелее, чем проливать семь потов на тренировках. И я буду очень стараться, чтобы это бремя меня не сломало.

Абсолютный рекордсмен

Вряд ли кто станет спорить, что лучшим тренером страны в уходящем году стал главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев.

Пусть армейцы в завершившемся сезоне не всегда показывали все, на что способны, но именно они объективно были лучшими. И по организации клубных дел и тренировочной работы. И по игре – уверенной, основатель ной. Временами изобретательной и захватывающей, по-настоящему международного уровня. В их действиях чувствовались выучка и знание маневра всем личным составом от солдата до командира.

В России ЦСКА способен на классе обыграть кого угодно. А главный тренер достоин искренних поздравлений, ведь он в уходящем году установил абсолютный рекорд. Впервые в истории отечественного футбола один и тот же клуб под руководством одного и того же специалиста дважды подряд выиграл первенство и Кубок страны. С почином, Валерий Георгиевич!

Проданный футбол

Вполне может случиться так, что уходящий год войдет в историю российского футбола как год начала серьезной борьбы с договорными матчами.

О них говорили и раньше, но всегда как о неискоренимом пороке, свойственном не только России, но и другим странам. В 2006-­м во многом благодаря стараниям «Аргументов неделi» (по количеству опубликованных материалов на эту тему мы могли бы потягаться с ведущими спортивными газетами) попытка противостоять «договорнякам» получила развитие. Во всяком случае, о необходимости реально бороться с ними не заявлял только ленивый.

Немало рассуждалось о том, что нужно привлечь прокуратуру, ФСБ, устроить на манер итальянцев прослушку телефонных переговоров лиц, на которых падает тень подозрений. Назывались – конечно, в порядке предположений – участники закулисных игр: «Ростов», «Крылья Советов», «Луч-­Энергия», «Томь».

Дело в том, что для собирания очков сейчас гораздо выгоднее по разу проиграть и победить, нежели дважды сыграть вничью. Поэтому некоторые клубы и стараются договориться – разменивают победы дома на поражение в гостях. Таким образом те, кто на верху таблицы, обеспечивают себе запас прочности. Аутсайдеры стараются застраховаться от вылета.

Для борьбы с этим злом предлагаются разные меры. Прези­дент РФС Виталий Мутко на днях пригрозил привлечь в союзники власть имущих. Конечно, было бы здорово. Но и собственной властью Мутко, наверное, мог бы добиться, чтобы бюджеты наших клубов стали прозрачными. В этом случае махинаторам неоткуда будет брать деньги на покупку судей или соперников.