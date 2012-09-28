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Объявлены победители чемпионата «Уральская Сталь 2012»

№ 37(329) от 27.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Объявлены победители чемпионата «Уральская Сталь 2012»

Объявлены результаты Международного чемпионата «Уральская сталь 2012», финальные бои которого прошли 16 сентября 2012 года в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве.


В финальном поединке на карте «Ласвилль» российские киберспортсмены из The RED-Z GRA в тяжелом бою уступили своим соотечественникам из The RED: Rush Unity со счетом 3:0. Победители увезли домой 35 000 долларов США. Приз за второе место составил 21 000 долларов. Третье место и 14 000 долларов завоевали виртуальные танкисты из команды Virtus.Pro ACES.


«Российские команды подтвердили свой статус лучших виртуальных танкистов в мире, показав высокотехничную и бодрую игру, — отметил глава киберспортивного подразделения Wargaming Алексей Кузнецов. — Чемпионат убедительно показал, что киберспортивное направление Wargaming стремительно набирает обороты: расширяется география команд-участников, виртуальные бои стали более зрелищными и профессиональными, вырос призовой фонд. Очевидно, что в киберспорт мы пришли всерьез и надолго».


В финальных сражениях турнира приняли участие 15 сильнейших команд из стран СНГ, Европейского Союза, Северной Америки и Юго-Восточной Азии. Всего за состязаниями наблюдали порядка 50 000 человек. Призовой фонд чемпионата в этом году составил 77 000 долларов США.


Международный чемпионат «Уральская сталь» является крупнейшим киберспортивным состязанием по World of Tanks, объединяющим профессиональных игроков и фанатов киберспорта со всего мира.


Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России при поддержке компании Wargaming. Генеральным спонсором мероприятия выступила крупнейшая в России научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ведущий в мире производитель основных боевых танков. Генеральный партнер чемпионата — российская компания Ситилинк — надежный и динамичный партнер по популяризации на территории России современных технологий сервиса, развлечений и покупок. В роли Генерального информационного партнер турнира  выступило наше издание – социально-аналитическая газета «Аргументы недели».

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