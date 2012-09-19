На колёсах и с винтовкой за спиной

Вчера в Уфе стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. Турнир продолжится до 24 сентября включительно. Сборная России представлена на нём самой многочисленной командой.

«При отборе на мировое первенство мы исходили из результатов контрольных тренировок и необходимости посмотреть в деле нескольких биатлонистов, не входящих в основной состав национальной команды, – прокомментировал старший тренер мужской сборной Николай Лопухов. – Например, Дмитрий Ярошенко, который победил на прошлогоднем чемпионате мира, совсем недавно прекрасно выступил на Кубке России по летнему биатлону в Ижевске, где выиграл две гонки. Хорошую форму набрал и Максим Чудов – он тренировался с нами на сборе, восстанавливаясь после тяжёлой травмы спины. В итоге право выступить в Уфе помимо экс-чемпионов мира Ярошенко и Чудова завоевали четыре биатлониста из национальной команды: Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Андрей Маковеев и Алексей Волков.

У женщин старший тренер Вольфганг Пихлер принял решение выставить на чемпионат мира абсолютно всех сильнейших на данный момент спортсменок. Регламент позволил ему заявить 10 стреляющих гонщиц во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Зайцевой.

– Я доволен тем, как прошли контрольные тренировки в Уфе, – рассказал Пихлер. – Мы провели спринтерскую гонку и масс-старт, оценили реальное состояние девушек. Но ещё до контрольных тренировок было принято решение, что на мировое первенство заявим всю женскую сборную в полном составе. Кроме Зайцевой это Светлана Слепцова, Ольга Вилухина, Мария Коровина, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина, Яна Романова, Анна Булыгина, Анастасия Загоруйко и Екатерина Юрлова.

Появилась надежда, что не сейчас, а по ходу нового сезона к лидерам мужской сборной команды подтянется Иван Черезов. Похоже, что ему почти удалось залечить тяжелейшую травму ноги, полученную всё в той же Уфе в результате падения с лыжероллеров. Во всяком случае, Иван приступил к тренировкам весной этого года. Но в конце мая вынужден был прервать их – в Москве ему была сделана очередная операция, из травмированной ноги извлекли металлические конструкции. Как поведал Черезов, его подготовкой руководит знаменитый в прошлом биатлонист Сергей Чепиков. По словам спортсмена, Чепиков приезжал к нему на один из сборов в Тюмень из родного Екатеринбурга. Были уточнены все детали совместной работы. А по ходу дела он, Черезов, часто общается с наставником по скайпу. Встречаться с Сергеем лично не так-то просто: Чепиков весьма занятой человек – депутат Законодательного собрания.