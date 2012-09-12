Бриллиант для русского парня

Сенсационно завершилась на днях престижная легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига». Обладателем главного приза – чека на 40 тыс. долл., а также трофея, изготовленного швейцарской ювелирной фирмой «Beyer», – стал 21- летний российский прыгун в длину Александр Меньков.

Реабитализация по-сибирски

Серия «Бриллиантовая лига», участие в которой, как правило, принимают все сильнейшие легкоатлеты мира, включая феноменального спринтера Усейна Болта, проводится только третий сезон. И прежде выиграть главный приз из россиян удавалось лишь Ивану Ухову, олимпийскому чемпиону Лондона в прыжках в высоту. А вот молодому красноярцу Александру Менькову на лондонской Олимпиаде жутко не повезло. Как рассказал его личный тренер Сергей Мочалов, готов его подопечный к турниру прыгунов в длину был очень хорошо. Мог бы прыгать на 8,35–8,40 м (олимпийский чемпион Грег Рутерфорд из Великобритании победил с результатом 8,31. – Прим. «АН»). Но во время попыток Менькова ветер дул сильными порывами, поэтому в стартовых двух попытках Александр сделал заступы. Третью нужно было выполнять наверняка. В итоге россиянин угодил под ураганный порыв ветра и, страхуясь, слишком уж далеко недоступил до планки. По всем раскладам 7,78 м – совсем не Сашин результат. По мнению тренера, если бы Менькова не беспокоила хроническая травма паховых мышц, он готов прыгать на 8,15–8,20 м хоть через день…

Собственно на таком уровне он и выступал на этапах «Бриллиантовой лиги» после неудачи на Олимпийских играх. На предпоследнем из них – в Бирмингеме Александр победил с отличным результатом 8,18 м. В итоговом зачёте оказался на втором месте, уступая лишь австралийцу Митчеллу Уатту всего одно очко. Чтобы праздновать общую победу в лиге, Менькову на последнем этапе в Брюсселе важно было занять место не ниже второго, но при этом обойти своих прямых конкурентов – того же Уатта и олимпийского чемпиона Рутерфорда. В итоге красноярец установил личный рекорд – 8,29 и за явным преимуществом превзошёл соперников.

Вторым, между прочим, стал ещё один наш соотечественник – рекордсмен мира среди юниоров Сергей Моргунов, показавший 8,04 м. Заметим, что первое место в итоговом зачёте «Бриллиантовой лиги» гарантирует Менькову путёвку на чемпионат мира – 2013 в Москве. С учётом аналогичного успеха серебряного призёра Олимпиады в Лондоне 26-летней Елены Соколовой в женском секторе для прыжков в длину, которого она добилась в лиге неделей раньше, нынешний сезон закончился полным триумфом российской школы в этой дисциплине!

Гвозди бы делать из этих парней

Выше мы уже упомянули Сергея Моргунова – ещё одно яркое открытие в прыжках в длину этого года. Прошлым летом в ходе юниорского чемпионата России в Чебоксарах 19-летний спортсмен улетел на 8,35 м, побив юниорский мировой рекорд 40-летней давности! В его возрасте вообще никогда и никто из знаменитостей так далеко, как Моргунов, не прыгал. Родом парень из города Шахты Ростовской области. Этот в некотором смысле уникальный южный город продолжает удивлять: удерживает планку Книги рекордов Гиннесса по количеству спортсменов экстра-класса, в нём рождающихся. Спортивный кумир Моргунова – разумеется, великий штангист-земляк Василий Алексеев. Личный тренер – Николай Мищенко.

По мнению специалистов, Сергей – потрясающе талантливый прыгун. Очень давно у нас подобных не появлялось. Великолепные скоростные качества. Прежде, как и Меньков, прыгал в высоту. Бежал спринт и даже побеждал на юниорском чемпионате России зимой. Рассказывают, что с места прыгает в длину на 3,52 м. Вообще же совершает прыжки очень естественно, без видимого напряжения, ну как это делают в природе барсы, пантеры, тигры. Кое-кто полагает, что подобное свойственно исключительно темнокожим прыгунам…

Ещё рассказывают, что по характеру Серёжа открыт и лёгок в общении, что совсем не часто встречается среди спортсменов. Обходительный, терпеливый. Во взрослом отборе на лондонскую Олимпиаду он не участвовал в силу возраста. Но тренерский совет решил повезти его на Игры после того, как Моргунов выиграл юниорское первенство мира в Барселоне, улетев там на 8,09. До этого единственное серьёзное соревнование на высоком уровне, где выступал парнишка из Шахт, – летние юношеские Олимпийские игры в Сингапуре в 2010-м. Там он с прыжком на 7,27 остался седьмым, но это было два года назад. Важный штрих: 8,35 Сергея Моргунова – точное повторение лучшего прыжка завершившегося мирового сезона, совершённого британцем Грегом Рутерфордом в мае при максимальном попутном ветре.